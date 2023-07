El juzgado 3 de lo penal de Elche condena a 14 meses de prisión al propietario de "Ragnar", el mastín que murió en avanzado estado de desnutrición en Elche tras haber sido abandonado hace tres años. Casi dos meses después de que se celebrase la vista oral por este caso, en la que el acusado negó que ese animal fuese de su propiedad, ahora el juzgado ha emitido la resolución de la sentencia, que no es firme, ya que sobre ella cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial.

La jueza lo condena como autor responsable de un delito de maltrato animal amparándose en el artículo 337.1 y 3 del Código Penal para establecer la pena de prisión de un año y dos meses, así como la inhabilitación especial del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena.

También quedaría inhabilitado por tres años para ejercer su profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales y para la tenencia de animales. Deberá hacer frente también a las costas, incluidas las de la acusación particular.

Por otra parte, el autor también ha sido condenado por un delito de abandono, como solicitaba la acusación particular, con una pena de cuatro meses de multa con una cuota diaria de 6 euros, con inhabilitación especial para la tenencia de animales por un año, y costas, incluidas las de la acusación particular. Así las cosas, el acusado deberá indemnizar a la asociación Huellas Salvadas más de 2.500 euros que es el coste que el colectivo tuvo que afrontar en gastos veterinarios para tratar de salvarle la vida al mastín.

Juicio

En el juicio, a principios de junio de 2023, el acusado negó que el mastín fuera de su propiedad, y que sólo tenía otros dos mastines y cuatro canes de raza pequeña. Es más, sostuvo en todo momento que el perro no lo conocía y que jamás había estado en su casa a pesar de que varios testigos sí que confirmaron que lo habían visto en la finca y que no recibía buenos cuidados.

La asociación Huellas Salvadas, que ejerció la acusación particular, ha venido reclamando desde el principio que se aplicase la condena máxima de 18 meses que establece el Código Penal ante estos delitos, más cuatro de inhabilitación. De igual forma, también pedían que se le privase de acudir al lugar del delito durante cuatro años y que también se admitiese un segundo delito de abandono porque «no es sólo haberle privado de alimento, si no también lo que supone cargar a un animal agonizante, llevarlo lejos y abandonarlo al lado de un contenedor como si fuera basura», sostuvo en su momento Eloi Sarrió, abogado del despacho Aboganimal que ha ejercido la acusación particular. En este caso, esta última petición también se ha admitido.