La Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, dio luz verde un día después de las elecciones autonómicas al informe de impacto ambiental para sustituir el riego a manta por el goteo en la comunidad de regantes del Tercer Canal de Levante. La modernización del regadío supondría un ahorro del 29% del agua, según el informe expuesto en el Diario Oficial de la Comunidad Valenciana este jueves.

En el término municipal de Elche las parcelas objeto de modernización se ubican en suelo no urbanizable con uso permitido, el agrícola. En el término municipal de Crevillent la modernización se efectúa en suelo no urbanizable común de usos mixtos no resultando incompatibles las actuaciones con los usos del suelo previstos. Los espacios naturales protegidos de El Hondo y las Lagunas de Santa Pola se encuentran a más de 2,5 kilómetros de la zona donde está proyectada la obra.

La zona de actuación queda emplazada principalmente en la unidad hidrogeológica 070.036 Vegas Media y Baja del Segura y en menor medida en la unidad 080/190. La primera ubicada en la demarcación del Segura y la segunda en la del Júcar.

El proyecto que pasó el filtro del Gobierno del Botànic consiste en la instalación de una conducción enterrada por caminos excepto en el cruce de barrancos de unos 11,29 km de tuberías de diámetros comprendidos entre 200 y 900 mm que se inicia en el término municipal de Crevillent, en las inmediaciones del Canal del Tercero de Levante. Asimismo, se pretende instalar Cámaras que albergan las instalaciones hidráulicas de control de inicio de cada sector de riego. Se trata de edificaciones con cubierta a un agua de unos 12,71 metros cuadrados. El suministro de energía a los sensores y receptores se realizará mediante placas fotovoltaicas y acumulador. La infraestructura incluye 10 redes enterradas para el suministro de 420 hidrantes y 1.484 tomas.

Inundaciones y terremotos

En estas zonas se localizan zonas con peligrosidad por inundación de diversos niveles, según el informe de impacto ambiental expuesto. Los elementos de telemedida y telecontrol que se han proyectado dentro de estas zonas se plantean con las características necesarias para que en el caso de inundación puedan seguir funcionando.

Las conducciones de riego y otras infraestructuras que se ubiquen en zonas inundables deberán adaptarse en los aspectos que proceda con el fin de cumplir con la normativa del Plan de acción territorial para la prevención del riesgo de inundación en la Comunitat Valenciana, tal y como indica el documento.

Si bien el estudio de impacto ambiental no lo contempla, existe elevado riesgo sísmico en la zona, por lo que las infraestructuras que lo requieran deberán cumplir con la normativa sismorresistente.