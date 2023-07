Los contadores de agua "inteligentes", que permiten medir de forma exacta el consumo en tiempo real y avisan de posibles fugas, se han expandido por las playas de Elche.

La empresa mixta Aigües d’Elx está llevando a cabo un proceso de implementación del sistema de medición inteligente del consumo de agua potable de los contadores particulares del municipio, "un hito que supondrá un punto de inflexión en el proceso de digitalización y la sostenibilidad vinculada al consumo de agua doméstico en el municipio ilicitano", destacan desde la mercantil.

Las pedanías de la Marina y Arenales del Sol, con 1.667 y 7.089 contadores electrónicos respectivamente, son los sectores con mayor grado de instalación de este tipo de contador inteligente o sistema de telelectura con 91% de cobertura sobre el parque de contadores de agua, a la zaga le sigue la pedanía del Altet con una cobertura del 78% con 3.103 contadores con dispositivo de transmisión de lecturas por radio.

“Todavía no hemos alcanzando el 100% de estos sectores, ya que hay áreas que hay una mala cobertura que impide la correcta transmisión de datos del contador particular a los concentradores”, ha indicado Ricardo Calderón, técnico de redes y operaciones de la empresa mixta Aigües d’Elx. “Actualmente hay cerca de millar de contadores que no tienen la cobertura de señal suficiente para alcanzar la calidad del servicio de medición inteligente”, ha añadido el técnico de Aigües d’Elx, “y estamos trabajando en las mejoras de las infraestructuras de recepción de señal y la búsqueda de soluciones particulares para mejorar la calidad de la señal y que de este modo los clientes puedan beneficiarse de las funcionalidades de la medición inteligente”.

Otra área con un alto grado de implementación de este sistema es el Parque Empresarial de Elche en la pedanía de Torrellano, con más de 773 contadores instalados, prácticamente la totalidad de las empresas ubicadas. Según la concesionaria, se trata de un servicio muy apreciado por las empresas instaladas ya que les permite medir exactamente su consumo de agua en sus procesos industriales y comerciales, a la vez que favorece la auditoría hídrica de las instalaciones para localizar pérdidas de agua y la evolución del consumo de agua por tramos días y tramos horarios, una ventaja para las empresas que emplean el agua en sus procesos productivos o de servicios.

“La telelectura permite que los clientes de Aigües d’Elx puedan consultar su consumo de agua online, con una frecuencia de 24 lecturas al día, y además, activar y configurar alertas para avisos de sobreconsumo y avisos de posible fuga”, asegura Luis Calvo, responsable de Clientes de Aigües d’Elx, “los clientes pueden configurar sus propias alarmas de consumo para recibir una notificación de manera inmediata ante un sobreconsumo basado en el promedio esperado, o una posible fuga e incluso alertar de un consumo mínimo continuado en una vivienda desocupada, una opción muy valorada para segundas residencias”, ha añadido.

Big Data en la red de agua potable

“Además de las ventajas para el usuario del servicio de aguas sobre el conocimiento inmediato de sus consumos, esta información agregada en tiempo real sobre el consumo de agua en Elche permite aplicar técnicas de análisis de BigData para facilitar la toma de decisiones del departamento de Operaciones de Aigües d’Elx con el objetivo de mejorar la eficiencia del rendimiento hidráulico de la red y facilitando la detección de fugas o roturas de las conducciones de agua potable”, ha añadido el responsable de Operaciones de la empresa mixta. Según Aigües d’Elx gracias al proceso de digitalización que está llevando a cabo por parte de la empresa, se conseguirá pasar de analizar medio millón de lecturas anuales a 1.120 millones de lecturas y esto significa multiplicar por 2.180 el número actual de registros de consumo de agua de los hogares ilicitanos. Unas magnitudes de información en tiempo real que será necesario incrementar el uso de tecnologías de inteligencia del agua para gestionar y gobernar de forma eficiente y segura la información digitalizada.

En busca de fondos europeos

Aigües d’Elx presentó en enero del 2023 el proyecto Elx OASIS (Operaciones de Abastecimiento y Saneamiento Inteligente y Sostenible) que competirá para obtener subvenciones procedentes de Fondos Europeos Next Generation para el PERTE digitalización del ciclo del agua, vinculados a proyectos de mejora de la eficiencia del ciclo urbano del agua. Dentro de las actuaciones del proyecto de digitalización se contempla aumentar el grado de cobertura de medición inteligente del municipio del 29% actual al 100% al final estimado del proyecto en 2025. El proyecto Elx OASIS implica una inversión de más de 12.363.000 euros, de los cuales 8.374.000 euros serán subvencionables a través del PERTE y 3.989.000 euros restantes serán de inversión propia de Aigües d’Elx.

