La crisis en Compromís per Elx se agudiza. Més ha anunciado este martes "acciones legales" contra Iniciativa tras el nombramiento realizado por parte de su portavoz, Esther Díez, de dos funcionarios de empleo para el grupo municipal que ha supuesto dejar fuera a la número 2 de la candidatura Marian Campello y, en definitiva, romper el acuerdo preelectoral. La formación ha pedido "contundencia y apoyo" a las direcciones de las dos fuerzas mayoritarias de la coalición para resolver de forma rápida lo que han tachado como una "decisión temeraria" y ha amenazado con poner el asunto en manos de los juzgados si no se resuelve por la vía política.

El antiguo Bloc ha emitido un extenso y duro comunicado 24 horas después de que trascendieran las designaciones que ha hecho la líder de la coalición valencianista en Elche Esther Díez y la única concejal que tiene la formación en el Ayuntamiento de Elche. El colectivo ha trasmitido su indignación y oposición "ante el nombramiento unilateral de los trabajadores del grupo municipal en Elx por parte de Iniciativa en la misma ciudad".

Més ha advertido de que esta decisión supone "romper el acuerdo vigente de la candidatura de Compromís Per Elx y, por tanto, genera un clima de convivencia imposible dentro de la Coalición Compromís. La irresponsabilidad de esta acción nos parece de extrema gravedad en un momento incierto para el municipio de Elx, donde la ultraderecha gobierna y el último bastión de izquierda transformadora que ha obtenido representación en el consistorio es nuestra Coalición Compromís".

El acuerdo preelectoral

Para situar en contexto, la facción de Compromís liderada por Marian Campello, indica que el pasado14 de abril los dos principales partidos de Compromís en Elx "firmaron el acuerdo por el que se establecían las bases de la presentación de la candidatura electoral local, un acuerdo como el que se expresa en muchos otros municipios". El acuerdo apuntaba, según Més, entre otras cosas, al reparto a partes iguales del presupuesto electoral de campaña entre MÉS e Iniciativa, y a un reparto del personal (asesores) según los resultados electorales obtenidos. "Todo, con el objetivo de buscar equilibrio entre estas dos formaciones, que representan la mitad de la militancia en Elx cada una. En el supuesto de que Compromís Per Elx obtuviera un concejal, como ocurrió, la Secretaría del Grupo Municipal la designaría MÉS - Compromís", indica el comunicado.

Acto seguido, desde MÉS - Compromís han querido dejar claro que "cumplimos con nuestra parte de responsabilidad en el pacto, aportando la mitad del presupuesto de campaña. Además, hemos completado la mitad de la lista electoral de Elx, hemos participado en la campaña y, en definitiva, hemos hecho todo lo posible para que el resultado fuera el mejor para todos y todas". En este sentido, han tachado de "totalmente inaceptable que el acuerdo se cumpla en cuanto a las obligaciones y no sea correspondido en cuanto al pacto sobre los trabajadores del Grupo Municipal".

La preocupación interna, asegura la formación, es muy grande porque, desde principios de junio, señalan que Iniciativa ha estado pidiendo a MÉS que les hicieran llegar el nombre de la persona que sería nombrada lo antes posible. En ese momento, MÉS Elx decidió en asamblea que la secretaria del grupo sería Marian Campello, actual coportavoz de Compromís Per Elx, ex Secretaria Autonómica de Innovación y número 2 de la candidatura local. Una vez elegida, comunicaron la decisión a Iniciativa Elx y se solicitó una Ejecutiva Local para cerrar el tema en los términos del acuerdo firmado en abril. Sin embargo, desde Més advierten de que dicha Ejecutiva nunca se celebró "porque Iniciativa Elx no quiso convocarla y tampoco dio ninguna información más".

En manos de Águeda Micó y de Aitana Mas

Con todo ello, esta fuerza de Compromís ha reclamado "apoyo y contundencia" a las direcciones de MÉS y de Iniciativa, siendo Águeda Micó la primera y Aitana Mas y Alberto Ibáñez la segunda. La formación ha tildado de "temerarias las acciones de la concejala Esther Díez y nos sentimos en la obligación de tomar acciones legales para solucionar esta crisis que podría comportar un gran desastre para el colectivo de Compromís en la tercera ciudad del País Valencià".

Aseguran que su primera apuesta "es resolver el conflicto por la vía política, pero, atendiendo al hecho de que el acuerdo firmado por los dos partidos de Compromís en Elx tiene toda la validez legal, de no conseguir a una rápida solución, llegaremos hasta las últimas consecuencias legales".

La decisión de Iniciativa

La portavoz Esther Díez ha decidido dividir en dos la plaza de asesor y nombrar a sus compañeros de Iniciativa: al número 3 de la candidatura y exconcejal Felip Sànchez, y también al graduado en Estudios internacionales y Ciencias políticas, Óscar García Lucas, quien ya colaboró con el grupo municipal el pasado mandato, en prácticas. La decisión tomada es un nuevo capítulo de la batalla que sufre la coalición valencianista en la Comunitat Valenciana. Díez ha seguido la misma estrategia que el PP en Elche de partir la dedicación del personal de confianza del grupo municipal.

Este lunes, Esther Díez aseguró a INFORMACIÓN que una vez que "Més ha tomado la decisión unilateral de decidir al senador territorial y ha incumplido en Gandía" tanto la dirección de Iniciativa, como la ejecutiva a nivel local, le han avalado para elegir a sus personas de confianza "con total libertad".

De hecho, el nombramiento se ha demorado varias semanas a la vista de cómo evolucionaría el pulso entre ambas fuerzas políticas que ha salpicado a las Cortes y al Senado. Asimismo, Díez rechazó "ese supuesto acuerdo al que ellos se acogen", en alusión a la reserva del puesto de asesor para Més, porque advirtieron "cuando firmamos el acuerdo preelectoral que eso estaba condicionando que se presentara la candidatura para las elecciones y retrasándola".

La portavoz de Compromís defendió que sobre esta cuestión "quedamos en hablar después". Asimismo, Díez insistió en que esto no quita para que las dos formaciones "puedan seguir trabajando juntas" y ha rechazado que esto pueda desembocar en una guerra interna en Elche.