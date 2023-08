Agost trau el cap en el calendari i en l’ànima d’este poble. Com passa cada any, ens brinda moments únics i inesborrables records. És innegable, descomptem ja amb il·lusió els dies que ens separen de la festa i de «La Festa». Els il·licitans i les il·licitanes bé saben què significa este mes en què la ciutat es transforma, vibra, brilla i explota en alegria per la celebració de les seues festes. Com bé saben, l’eix principal és la celebració del Misteri d’Elx: el gran projecte col·lectiu del poble d’Elx que durant més de cinc segles els homes i dones d’esta ciutat s’han encarregat de cuidar, celebrar, salvaguardar, compartir i difondre amb la resta del món.

La representació d’este drama sacrolíric s’ha convertit en un ancoratge en la vida i en la història il·licitana i la seua celebració està lligada al paisatge emocional de la gent d’Elx.

Les arrels, l’origen de la Festa, s’endinsen 500 anys arrere i coneixem eixa dada precisament en este 2023, quan es complixen cinc segles del testament d’Isabel Caro on s’arreplega la seua devoció mariana i una clàusula perquè cada any, en la festivitat de l’Assumpció, es mantinga la celebració en Santa María amb «grandíssima festa e solepnitat en el seu dia beneyt» i a més va contribuir econòmicament per a perpetuar-ne la vigència.

Tots tenim a Elx un enorme compromís i una sort única de cuidar este tresor. El testament d’Isabel Caro és una mostra més d’eixe sentiment de pertinença i vinculació que tenim tots pel Misteri d’Elx. De la mateixa manera ho fem des de la Universitat Miguel Hernández amb la nostra Càtedra Institucional Misteri d’Elx amb tots els projectes, activitats i investigacions que impulsa.

Com bé és sabut, en este 2023 vam emprendre una gesta important d’aconseguir per a la Festa, el Premi Princesa d’Astúries de les Arts. Encara que finalment no vam obtindre el guardó, tota la candidatura va servir per a geolocalitzar en el món els amants del nostre Misteri i que, a més de compartir amb la seua adhesió el nostre somni, van deixar patent lluny de l’ombra de les nostres palmeres la seua satisfacció que a Elx es mantinga intacta esta celebració.

Una vegada més vull agrair els milers de suports que rebem, especialment des de les universitats espanyoles i estrangeres que van abrigar la nostra proesa. Cal no oblidar que era la candidatura difícil perquè a Oviedo arribava no un expedient sinó l’ànima de tot un poble xifrada durant segles.

Però les nostres il·lusions no quedaven ací i un altre projecte del qual ens sentim orgullosos és del suport que hem donat per a l’edició del material didàctic per als xiquets d’Elx. Havíem detectat que només uns pocs escolars coneixien de veritat què és La Festa i el que representa. Amb la creativitat que han posat Ángela Girona i Asun Tormo i l’afecte que ha posat també la Càtedra, a partir d’este curs escolar 2023-2024 generacions d’il·licitans creixeran coneixent el valor que té la nostra obra universal que és Patrimoni de la Humanitat.

El nostre compromís amb Elx, la seua gent i la seua Festa no tenen clevills ni fissures i per això continuarem brindant des de la Universitat Miguel Hernández coneixements i recursos perquè el Misteri d’Elx continue viu i es renove sempre en un motiu d’orgull per sentir-nos-en part.

De cor, bon Misteri i bones festes!