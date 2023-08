- Estas son sus primeras fiestas como alcalde de Elche. ¿Qué supone para usted?

Es un honor inmenso poder ser alcalde de todos y al mismo tiempo una gran responsabilidad al ser el organizador de las fiestas, algo que jamás me podría haber llegado a imaginar.

También siento mucha preocupación porque son muchos aspectos a tener en cuenta, como es la instalación de terrazas o que la gente festera esté también satisfecha y se sienta integrada en toda esta vorágine de acción de gobierno. Nosotros no somos protagonistas de nada, aquí el protagonismo lo tiene el pueblo de Elche y la Mare de Déu. Pero es verdad que tenemos la enorme responsabilidad de ser los promotores, junto con las entidades festeras, de la celebración de las fiestas, lo que supone un reto y un orgullo a la vez.

- Además ha estado ligado al Misteri desde siempre, ya que fue cantor. ¿Cómo describiría la evolución de La Festa en todo este tiempo?

La grandeza de la fiesta es que no tiene que evolucionar. La Festa es una tradición imperecedera, ese es el concepto de la tradición, lo que permanece, al menos sin cambios fundamentales. La belleza de la Festa radica en su inmutabilidad.

Por mis vínculos personales con el Misteri, la Festa es lo que más ilusión me hace, sobre todo el 15 de agosto, el momento de la Coronación, que me trae recuerdos de las personas que ya no están. Al final la Festa es un canto a la esperanza. Para mí, ser el presidente efectivo del Patronato y poder actuar como agente organizador de las celebraciones es un honor y un orgullo.

- ¿Cuáles cree que son los hitos más importantes que se han alcanzado?

Desde el año 2007 un hito fundamental fue la incorporación de las mascletás, lo cual ha cambiado la fisionomía de la fiesta. Actualmente hay casi desde el día 7 de agosto, haciéndolas más participativas. Otro hito esencial han sido los racos y la agilidad para que la gente pueda sacar la actividad hostelera a la calle.

Por otro lado, destacar la ornamentación que empezamos a poner en marcha en 2012 por el recorrido tradicional y este año estrenamos la ornamentación del ayuntamiento.

Otro de los hitos ha sido la «Cridà a la Festa», que se ha consolidado como una atracción increíble. De igual forma, la consolidación del Ágora ilicitana de Pobladores y la designación de las fiestas de Moros y Cristianos como fiesta de Interés Turístico Autonómico y la Nit de l’Albà como fiesta de Interés Turístico Nacional.

- ¿Cómo valora el trabajo realizado por el Patronato del Misteri d’Elx en estos años?

Extraordinario. El Patronato se fundó después de la Guerra Civil e hizo una labor fundamental de restauración después de la quema del año 36.

El Patronato también ha sostenido productos culturales de la ciudad como la revista Festa d’Elx, y actualmente, con Paco Borja a la cabeza, que ama la Festa, está gozando de una salud inmejorable. Es la máxima expresión de la espiritualidad del pueblo de Elche y de la cultura ilicitana. Está en buenas manos y estamos confiados con la labor que realiza.

- ¿Cuáles son las necesidades actuales del Misteri d’Elx?

La necesidad más imperiosa que tiene la Fiesta es la restauración de la Basílica de Santa María. Hemos firmado ya el convenio para la liquidación de la subvención nominativa para empezar el proyecto de restauración. Santa María es de todos y está en un estado lamentable de conservación. Tiene tres puertas con redes, la capilla de la comunión en un estado injustificable.

La gran restauración se acometió en el año 40 y ahora tenemos una gran restauración pendiente para exteriores, cubiertas, humedades y recuperar elementos fundamentales del interior.

- ¿De qué modo va a colaborar el Ayuntamiento en la conservación del templo?

Cuando tengamos hecho el proyecto de restauración tenemos que buscar financiación pública. Desde el ayuntamiento hemos consignado 90.000 euros, tanto esta corporación ha liquidado como la anterior corporación, algo que también hay que reconocer y agradecer. Vamos a ponernos al frente como administración pública para buscar financiación a nivel nacional, a nivel autonómico y por supuesto a través de la Diputación, la cual ha cumplido con Elche en 1,6 millones de euros.

- Con respecto a la celebración de las fiestas patronales de la ciudad. ¿De qué modo han enfocado los actos de este año?

Nosotros somos mera herramienta, nos limitamos a poner todos los recursos para que todo se produzca bien. Somos meros servidores. Hay que dar las gracias a montaje del ayuntamiento por su esfuerzo, a la policía con el despliegue que va a realizar para que todo se desarrolle con normalidad, a las entidades festeras, a la Casa de la Dona…

El ayuntamiento es como el director de una orquesta que se llama «Fiestas de Elche», y el director, que somos nosotros, tiene que hacer que todo funcione bien, y que la gente sea feliz estos 10 días.

- Desde el punto de vista turístico y de llegada de visitantes con motivo de las fiestas, ¿qué cifras prevén para este año?

Teniendo en cuenta que el año pasado la cifra fue de récord, creemos que este año estaremos por encima de 2022. Ya está listo todo el despliegue de medios, operarios, policía, instaladores, etc. Está todo bastante perfilado y atado. Sin embargo, me preocupan sobre todo las noches de 13 y 14, donde estamos poniendo el foco en la seguridad, y la policía ha puesto una gran implicación.

- ¿Qué mensaje daría a los ilicitanos e ilicitanas para estas fiestas?

Que sean muy felices. Las fiestas son un momento de encuentro y de hacer ciudad. Que podamos coronar a la Virgen el día 15 por la noche con la enorme satisfacción de haber cumplidos todos con nuestro deber.