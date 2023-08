– Usted ha estado relacionada directamente con las fiestas de la ciudad, las ha vivido desde dentro... ¿Qué supone gestionar la concejalía de Fiestas del municipio?

El amor por la fiesta me lo han inculcado mis padres y soy festera de corazón desde hace más de 20 años, en 2005 fui elegida como Reina Mayor de la comisión de la Hoya y eso me dio la oportunidad de ser posteriormente la Dama Mayor de las Fiestas de Elche. Esto me hizo vivir las fiestas más profundamente, lo cual me llevó a querer participar en ellas y comencé a formar parte de la Gestora de Festejos Populares como vocal y luego como vicepresidenta. También fui miembro de la filá comparsa Astures y costalera de la Santa Mujer Verónica.

Así que ocupar un cargo como este es una gran oportunidad, supone un gran orgullo y a la vez es una responsabilidad. Al haber estado dentro de la fiesta también conozco la lucha y las reivindicaciones de los entes festeros, son reivindicaciones que yo misma he hecho, por ello, desde el primer día queremos que la concejalía de fiestas sea abierta para todos los festeros. Afronto este cargo con muchísima ilusión, con ganas y muchísima felicidad.

– De cara a estas fiestas que ya están aquí, ¿cuáles son las guías estratégicas que han seguido a la hora de organizar los actos y estar en contacto con los entes responsables de las diferentes fiestas?

Como he dicho, desde la concejalía de fiestas queremos facilitar la comunicación con los entes festeros y poder solventar sus reivindicaciones, yo tengo conexión directa con ellos ya que he trabajado codo con codo y puedo decir que tengo una gran familia festera.

Desde el minuto cero hemos estado trabajando en la fiesta, ya el 1 de julio sacamos el acto de la proclamación de las reinas y damas de Elche a la calle, concretamente a la Plaza de Baix. Esto era un compromiso que teníamos con los festeros, se le dio la importancia que tiene, se engalonó la plaza y acudieron casi 3.000 personas. El Gran Teatro se había quedado muy pequeño, se reducía el aforo y la gente quería darle visibilidad y que cualquier persona que quisiera lo pudiera presenciar.

– ¿Está siendo difícil la gestión y organización de las fiestas con tan poco tiempo en el área?

Por la premura desde las elecciones y toma de posesión, la mayor parte de los trámites de las fiestas estaban iniciados y ejecutados, pero tengo que decir que tengo un equipo de técnicos excelente. Aún así, este año las fiestas tendrán nuestra seña de identidad con algunas modificaciones que hemos ido realizando.

Por ejemplo, el pregón lo hemos cambiado de fecha al 5 de agosto para que no se solape con otros actos como anteriormente pasaba el 4 de agosto. Además, este año el pregonero, David Agulló, es un niño de tan sólo 15 años que participa como María en el Misteri. Elegir a este pregonero para que sea la persona que hace un llamamiento a toda la ciudadanía es una manera de dar importancia a nuestra patrona, la Virgen de la Asunción, y al Misteri. Después del pregón tendremos un espectáculo de danza aérea. Hemos querido darle un guiño al mundo del espectáculo, porque Elche es cultura, tradición y gastronomía y queremos aunar todo esto en las fiestas.

– ¿Qué novedades habrá este año?

Empezando por el pregón, al cual se le ha dado un giro, y destacando la Nit del Albà, hemos querido potenciar esa primera parte con más palmeras, que sean más seguidas y que haya menos tiempo de lanzamiento entre una y otra.

– De cara al futuro, ¿cuáles van a ser sus líneas de actuación en los próximos meses?

Lo más importante es estar colaborando con los entes festeros, al final ellos son los protagonistas. Además, es esencial trasladar la tradición a los más pequeños porque son el futuro de nuestras fiestas. Ahora, ya estamos trabajando en Navidad, sólo podemos decir que va a ser una Navidad muy bonita, emotiva y hogareña.

– Desde el punto de vista de la inversión económica y apoyo a la fiesta, ¿van a aumentar el presupuesto?

Hay que tener claro que la fiesta revierte, que es buena para el municipio, atrae a un gran número de turistas, invitan a consumir en nuestros establecimientos y dan a conocer nuestra cultura. La fiesta es algo muy importante en lo que hay que invertir y si para potenciarla hay que utilizar más recursos económicos tenemos claro que se van a utilizar.

– ¿Qué mensaje daría a los ilicitanos y visitantes?

Quiero animar a todas las personas que se quieran acercar a Elche durante estos días, que sepan que los vamos a recibir con los brazos abiertos. Y a todos los ilicitanos decirles que se lancen a las calles a disfrutar de los diferentes actos, de las Entradas moras y cristianas, a despertarnos con el Alardo, a degustar nuestra gastronomía y a divertirnos con la charanga, la batalla de flores y con las grandes representaciones de la Asociación Pobladores.

Sin olvidarnos de acudir a nuestro bien más preciado, el Misteri d’Elx. Sobre todo, deseo que salgamos a la calle en convivencia, no puedo decir que vayan a ser las mejores pero sí las fiestas más especiales porque le estamos poniendo muchísimo cariño. Queremos agradecer a todos los entes festeros, personas y empresas que colaboran en que esta fiesta sea posible. ¡Visca la Mare de Déu de l’Assumpció!