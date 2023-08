La presencia de San Pablo en la Festa d’Elx resulta un tanto confusa, ya que no todas las consuetas lo mencionan. No lo hacen las exclusivamente literarias: ni la de 1625, ni la de 1751, que copia la anterior. Sin embargo, las musicales, es decir la de 1639, 1709 y 1722, incluyen a San Pablo entre los apóstoles que acceden al cadafal en la segunda parte del drama: «Acabades les vespres, mentres se diuen completes, van los apòstols a vestir-se i, en acabar completes, entraran en l’església acompanyats ab los Majordoms y los sants S. Pere, S. Joan, S. Pau i després los demés apòstols, excepte St. Thomàs, que no entra fins lo darrere de tots». Esta presencia está basada en la Leyenda dorada de Jacobo da Varazze (s. XIII), considerada el precedente directo del argumento del Misteri, donde aparece San Pablo entre quienes asistieron al Tránsito de María.

Hay que recordar que los apóstoles elegidos por el propio Jesús, según los evangelios, fueron doce: «Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés; Santiago el de Zebedeo y su hermano Juan; Felipe y Bartolomé; Tomás y Mateo, el publicano; Santiago el de Alfeo, y Tadeo; Simón el Cananeo y Judas Iscariote, el que le entregó». Tras la traición y muerte de Judas, los mismos apóstoles eligieron a Matías para sustituirle y completar el número de los Doce. Por tanto, Pablo de Tarso, de nombre judío Saulo, no era discípulo directo de Jesús. Fariseo y ciudadano romano, fue un encarnizado perseguidor de los cristianos hasta su conversión en el camino a Damasco, tras la cual propagó extraordinariamente la nueva fe entre las principales ciudades del imperio romano. Por ello se le llamó «Apóstol de los gentiles o de las naciones». Tradicionalmente, se considera a San Pedro y a San Pablo como las dos columnas principales de la Iglesia. El primero por su evangelización entre los judíos y el segundo, entre los gentiles o paganos. Ambos apóstoles aparecen en numerosos templos y lugares cristianos, como en la plaza de San Pedro en el Vaticano o en la puerta Mayor de nuestra Santa María. El símbolo que identifica a San Pedro son dos grandes llaves, que representan las del cielo que le entregó Jesús. Y el de San Pablo, la espada con la que fue decapitado en su martirio. En la Festa, que todavía conserva las llaves en manos de San Pedro, figuraba también un apóstol con una espada que debía representar a San Pablo. De hecho, en un inventario del vestuario del año 1858, se menciona, además de «dos llaves unidas, una dorada y otra plateada, de madera […] una espacta de madera pintada de negro y guarnición dorada». Sin embargo, en las relaciones de ropajes siempre se habla de doce trajes de apóstoles. Por tanto, si San Pablo estaba presente, debía faltar otro de los discípulos, quizás el mencionado San Matías. La presencia de un apóstol con una espada en el Misteri d’Elx también la refiere Javier Fuentes y Ponte en su Memoria histórico-descriptiva, publicada en 1887. Al describir la entrada de los apóstoles en Santa María, señala que «San Pedro […] viste túnica amarilla con manto azul y siempre, aún en la procesión, lleva en las manos unas llaves doradas de gran tamaño». También que «entran los apóstoles por el andador: visten túnicas y mantos de varios colores y únicamente Santiago lleva sombrero blanco de peregrino con el nimbo señalado con su nombre, su traje, como el de los demás, es de seda cruda, pero varía el corte y color: la túnica y la capa, que es redonda, son ambas de color aplomado claro: se apoya en un bordón o báculo de viaje: otro de los apóstoles lleva una espada». Esta espada puede verse en una de las fotografías más antiguas que se conservan de la Festa, publicada en la revista The Wide World Magazine, de Londres en 1900. Fue tomada, por tanto, en agosto de 1899. Se ignora el momento en que desapareció de escena la espada, pero todavía figura fotografiada en un reportaje sobre la Festa publicado en el semanario local Levante en agosto de 1926. Una de las fotos que ilustran el artículo ―que, en realidad, es una reproducción de parte del estudio musical del Misteri de Felipe Pedrell― es la de dos apóstoles, posando, seguramente, en la terraza de la ermita de San Sebastián. Uno de ellos porta las llaves y es, por tanto, San Pedro caracterizado para la «Vespra», y a su lado otro apóstol, sujeta con su mano izquierda una espada a la altura de la cintura. De hecho, esta misma fotografía, reproducida en un artículo publicado en la revista Flores y Naranjos de Murcia, el 19 de agosto de 1928, presenta como pie explicativo: «San Pablo y San Pedro». Sin embargo, en fotografías del Misteri d’Elx posteriores, como las de Hermógenes Esquembre de 1928, o las de Jaime Antón de 1935, ya no se distingue la espada entre los apóstoles. Por otra parte, de la época de la posguerra se conserva y puede verse expuesto en el Museo de la Festa, un nimbo o aureola, algo deteriorado, con el nombre de «S. Pau[l]us», procedente de la recuperación que intentó llevar a cabo Juan Orts Román (1898-1958), como director escénico de la Festa. La incomodidad de tales nimbos hizo que solo se usaran en las representaciones de 1942, pero vemos claramente que San Pablo estaba presente. Curiosamente, el mismo Orts Román no lo menciona entre los apóstoles de la obra en su Guión de la Festa o Misterio de Elche, publicado en 1943. Hay que señalar que los nimbos conservados actualmente son doce y se echa de menos el perteneciente a San Mateo evangelista. Como vemos, la presencia de San Pablo en el drama asuncionista ilicitano presenta una cierta confusión, pero queda claro que su espada fue el último de los símbolos apostólicos suprimidos en las celebraciones de nuestra estimada Festa.