La portavoz del grupo municipal de Compromís per Elx, Esther Díez, ha calificado este lunes de "irresponsabilidad" la intención del gobierno local de Pablo Ruz (PP) de reducir el contenido y la inversión general de los proyectos de movilidad sostenible que van a financiarse con fondos europeos. Las declaraciones vienen a colación después de las medidas anunciadas la semana pasada por el equipo de gobierno. Para Díez, se explica a través de un comunicado, “se trata de una visión cortoplacista que hace perder el sentido estratégico de las actuaciones y también hace perder una oportunidad única de que Europa pueda financiar el 90% de actuaciones de este calado”.

Compromís critica la intención del gobierno municipal de PP y VOX de no acometer la ampliación del servicio de bici pública, BiciElx, una inversión que está subvencionada al 90% por Europa y que es una ocasión única para garantizar la cobertura total en el casco urbano de esta alternativa de transporte sostenible que no contamina y que es la opción más rápida para desplazarse por la ciudad. Díez lamenta que midan la función de BiciElx solamente en términos económicos mientras no les preocupa en absoluto gastar 200.000 euros más en asesores.

Plataformas únicas

En el caso de las plataformas únicas, que han anunciado que las llevarán a cabo pero manteniendo el aparcamiento, Díez recrimina que estamos hablando de poner a los coches por delante de las personas y todavía más de aquellas personas con movilidad reducida además de comprometer la accesibilidad de todos los vecinos y vecinas en general.

Respecto a la implementación de lazona de bajas emisiones en el municipio, Compromís per Elx advierte que “por mucho que este gobierno municipal la quiera obviar, se trata de una condición sine qua non para que Europa nos conceda la primera y la segunda subvención de los fondos europeos Next Generation”.

Discusión

Según la portavoz, ”la realidad es que no es una discusión en términos económicos sino del modelo de ciudad obsoleto de PP y VOX, que no es inclusivo, que contamina y que quiere dejar el espacio público solo para unos pocos”.

“Ya lo hemos visto en las primeras semanas de gobierno de PP y VOX con el deseo de desmantelar los carriles bici que podrían provocar la devolución de al menos medio millón de euros de fondos europeos además de lo que supone para la movilidad, seguridad vial y para la salud de las personas, cargarse la conexión ciclista entre barrios”, ha recordado Díez, quien ha asegurado que “frente a ello, Compromís vamos a seguir defendiendo la ciudad verde, moderna y limpia que merecen los ilicitanos y las ilicitanas”, ha concluído Díez.