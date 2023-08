Los actos de Fiestas de Agosto superarán el medio millón de personas en las calles de Elche

Hay más desplazados que nunca de otros municipios y solo la prohibición del «botellón» ha reducido la presencia de aquellos que vienen en tren. Desde que comenzaron las Fiestas de Agosto se está registrando una afluencia de 40.000 personas diarias para las distintas actividades, principalmente las nocturnas alrededor de la barraca municipal.

El aforo ya se ha completado dos días: no cabe nadie más y el horario se ha ampliado a las seis de la madrugada. La cifra de afluencia se quedará muy corta los dos próximos días, 13 y 14 de agosto, porque se espera que participen de forma activa más de 200.000 personas, principalmente atraídos por la Nit de l’Albà y la fiesta que le sigue; y, al día siguiente, la Roà, la noche más larga de las Fiestas de Agosto y que concluye la madrugada del 15, donde se unen en las calles jóvenes y adultos.

El despliegue de agentes será el máximo para esos dos días, con especial atención a los servicios de emergencias. La Policía sospecha que habrá un complicado repunte de consumo de alcohol en la vía pública el día 14 por la aplicación a rajatabla, por parte del alcalde, Pablo Ruz, de la normativa que prohíbe el consumo. Fuentes policiales aseguraron que las cifras se están clavando con respecto a 2022 en cuanto a presencia de ciudadanos en las calles, ese fue un año después de la pandemia que fue récord en las Fiestas de Elche.

No encontrarán una respuesta a esta pregunta. No existe informe alguno municipal, tampoco de asociación, que haya establecido la repercusión económica que tiene para la ciudad de Elche unas fiestas patronales. En definitiva, cuánta económica se genera: empleos, visitantes a la ciudad, compras, entradas para espectáculos... La cifra no es una cuestión baladí porque sería necesaria para saber el grado de rentabilidad, no solo el social, que es evidente, sino en relación con el esfuerzo económico que supone para las arcas públicas, lo que va desde subvenciones y ayudas a colectivos que participan hasta horas extra que se han de pagar a la Policía Local o las brigadas, amén del balance de entradas a espectáculos. Nada de eso se conoce en la ciudad de Elche.