La decisión del Ayuntamiento de Elche de abrir al tráfico la calle Maestro Albéniz, donde se sitúan numerosos locales de hostelería, ha generado una de las primeras polémicas del nuevo equipo de gobierno de PP y Vox. Los hosteleros no han dudado en mostrar su enfado acusando a la edil de Fiestas, Inma Mora, de "improvisacion" y de no querer cogerles el teléfono. Los empresarios aseguran que la decisión de no cerrar la vía en la que montan sus barras, "perjudica gravemente a la restauración y al ocio". Algo que el Ayuntamiento ha negado tras dar una treintena de autorizaciones del 11 al 15 de agosto.

En esta polémica ha querido intervenir también el Grupo Municipal Socialista de Elche, que respalda a los hosteleros y pide al alcalde Pablo Ruz que, de forma urgente, "dialogue, tenga comunicación directa con el sector de la hostelería para que cumpla lo que ha acordado con los hosteleros para la celebración de los días más grandes de las fiestas patronales". Y reclaman que se cierre al tráfico esa vía para que puedan montar sus terrazas los locales de la zona. Conflicto con la hostelería por la apertura al tráfico de Maestro Albéniz en las Fiestas de Elche Según los socialistas, tras contactar con los hosteleros, "lo más sensato" en estos momentos hubiera sido mantener la situación del pasado año, con el cierre de la vía que, según el PSOE, que gobernaba entonces, "funcionó bien". En 2022, el equipo de gobierno del PSOE y Compromís mantuvo un diálogo con el colectivo que los socialistas califican de "fluido" y que, según estos, "dio todas las facilidades para que tanto los hosteleros como la ciudadanía disfrutaran de unas buenas fiestas patronales, a pesar de las dificultades". Por ello, consideran que el no cortar el tráfico de Maestro Albéniz cuando el año pasado sí que se cortó, y las mascletàs se celebraron en el mismo lugar que este año, o el hecho de que el equipo de gobierno no autorice las barras al mediodía, "va a ser un golpe duro para la hostelería que no va a poder dar salida a toda la inversión efectuada y, al mismo tiempo, no va a permitir a la ciudadanía disfrutar de forma intensa las fiestas", indican desde el PSOE. Respaldo La Gestora de Festejos Populares también ha querido intervenir en esta polémica, en este caso para respaldar la decisión del ejecutivo que dirige Pablo Ruz. Su presidente, Fernando Jaén, pide que se tenga en cuenta que las comisiones de fiestas tienen también sus barracas "y ya hay suficiente oferta en Elche, en Hort de Baix, la barraca municipal o en los racós, para que, sin un mínimo control, se estén concediendo licencias para cortar calles sin tener en cuenta que las comisiones de fiestas están presentes en los diferentes barrios". Jaén señala que "hay que respetar un poco más, y los hosteleros deben pensar que si nosotros no hacemos las actividades en la calle, posiblemente no vendría la gente que viene, debe haber convivencia entre todos", indicó. El presidente de la Gestora de Festejos Populares recuerda que algunos actos que organizan las comisiones pasan por esa vía, como la Batalla de Flores, y pide que las terrazas se monten una vez finalicen los mismos. "El año pasado sufrimos que, por un desajuste, todos los soportales de Maestro Albéniz estuvieran llenos de elementos para la barraca que se iba a montar después y eso impidió que los festeros disfrutaran de la Batalla de Flores, y no se pueden dejar allí esas estructuras, incluso depósitos de bebidas", lamenta. Y señala que hay ya bastante oferta de ocio. "Cortar tantas calles perjudica a las comisiones que organizamos los actos, y qué hacemos si no con los recintos festeros donde cada vez iría menos gente, ¿los hacemos desaparecer?", indica mostrando la indignación que hay entre los responsables de las comisiones festeras. Elche prohíbe el botellón en las Fiestas de Agosto Fluidez La justificación del ejecutivo local de que abrir el tráfico en esta vía es para poder garantizar la fluidez y paso de vehículos al estar cortadas otras calles no convence a la oposición. "El tráfico este-oeste del casco urbano está garantizado con las grandes rondas de circulación, Ronda Norte y Ronda Sur EL-20", asegura en una nota el PSOE. Dichas vías, añaden, permiten comunicar los barrios y las zonas industriales y comerciales sin necesidad de pasar por el centro. La concejal de Festejos autorizará las barras en la calle tras dimitir el edil de Hostelería en Elche "Las fiestas patronales suponen importantes ingresos para la hostelería local y por ello es necesario dar facilidades y certidumbre, los cambios de criterio pueden suponen pérdidas para los negocios que ya han hecho compras para estos días", critican los socialistas, que piden a la edil de Festejos y de Aperturas, Inma Mora, que "baje a la arena" y tenga comunicación con los hosteleros para resolver estos problemas. "Estar en fiestas en el gobierno también es gestionar los problemas que se han generado", zanjan desde el PSOE. Expediente del Racó FestiElx El Grupo Municipal Socialista critica que solicitó el pasado 7 de agosto el contrato de servicio para la explotación del Racó de Ocio FestiElx para conocer la documentación de este contrato, ya que se ha adjudicado por vía de urgencia, y "aún no nos han contestado". Los socialistas recuerdan que los populares les acusaban de "improvisar y no saber gestionar" cuando salían algunos contratos por vía de urgencia. "Resulta que ahora, que ellos gobiernan, adjudican este servicio por vía de urgencia. Deberían aplicarse las mismas descalificaciones que nos dedicaron a nosotros", lamentan. Locales de ocio sacarán las barras a la calle en Fiestas en un racó en el Paseo de la Estación "No nos queda claro, con los informes que existen en la Plataforma de Contratación del Estado, cómo se ha hecho la adjudicación ya que no se explica con claridad la vinculación entre empresas y las exclusiones", culminan los socialistas.