No hay mejor jurado que los aplausos y en un lunes de resaca tras la Nit de l'Albà se escuchó una mascletá de premio, cerca de seis minutos de profunda diversión que quedaron grabados en la retina de todos. No había nadie que bajara por el Paseo de la Estación después de ver el magno espectáculo que no señalara con su dedo al que debe ser el ganador, otra cuestión es lo que diga un jurado que lleva días viendo y analizando todo.

Hélicopte Ni el helicóptero del Cuerpo Nacional de Policía que por segunda vez en estas Fiestas de Elche sobrevoló el espectáculo entretuvo a unos espectadores ensimismados con los que el caluroso y día más largo de las Fiestas de Elche les iba a deparar. Fue una mascletá que cumplió todos los cánones de principio a fin, subió un par de peldaños en lo que es este espectáculo. Los pirotécnicos de Zarzoso jugaron a caballo ganador y eso es pólvora, coordinación e imaginación. Más de 130 kilos de material exposivo, trabajados de menos a más por la pirotecnia que, y esto es curioso, más difícil tiene de ganar el concurso, Zarzoso, porque fueron los vencedores del pasado año, pero es que lo hicieron de diez. Despertando Han sido casi seis minutos que fueron despertando al público poco a poco de su letargo. Al principio, silbadores y algo de color para ir calentando el ambiente. El público veía subir uno tras otro los cohetes esperando una mascletá más pero aquello fue sincronizado de tal modo que, subiendo poco a poco, nunca dejó de ofrecer algo más para la experimentación del espectador. Tras un minuto de "calentamiento", comenzando a levantar ruido y color, pasaron a las retenciones, ordenadas, subiendo la carga explosiva mientras el humo blanco, aún tenue, se iba haciendo más denso más festero. Terremoto colosal A muchos metros de altura, más que otros días, el helicóptero veía con tranquilidad el espectáculo hasta que los cohetes prácticamente llegaron a la altura. Entonces los atónitos espectadores se dieron cuenta de que estaba allí. Pero el gran espectáculo fue el de los tres pisos de un terremoto colosal. El fuego entre tanto se dejaba ver entre un humo cada vez más denso mientras iba subiendo de tono. Un "fiestón" de mascletà a favor de AMACMEC Denso y espeso La sonoridad iba igualmente en aumento y la gente se volvía loca con tamaño ruido. Llegó un momento que, visto desde la lejanía, aquello parecía más un incendio colosal que un espectáculo de pólvora. Denso y espeso, parecía que los agentes de aquel helicóptero estuvieran posados sobre esa colosal nube y fueran a salir a saludar en cualquier momento. Pólvora Desde la pirotécnica explicaron que por primera vez se presentaba un terremoto en tres pisos o niveles en los cuales la pólvora recorre la cuerda a una velocidad de vértigo mientras va subiendo el estrudiendo. Pero eso no era todo, cuando parecía que acababa llegó el final, con algo de color y un estruendo en el cielo de la ciudad con el cual los pirotécnicos dejaron su sello para el recuerdo. Su firma.