El primero de los dos actos del Misteri d’Elx, La Vespra, era acogido con mucho interés, devoción y cariño por los cientos de personas que llenaban la basílica de Santa María, con las puertas abiertas, entre las 18 y casi las 19.50 horas de este lunes. Un deleite para los sentidos y el corazón.

El drama sacro-lírico comienza con una procesión de la Virgen María y su cortejo, desde la ermita de San Sebastián, en la calle, hasta el templo mariano. Suena el órgano, accede el conjunto al templo y la María Mayor entona su canto: pide a María Jacobé y a María Salomé que no la abandonen.

Mientras va a avanzando por el Andador María se detiene y canta su deseo de reunirse con su Hijo. En su camino, revive la Pasión de Cristo y se para frente al Huerto, la Cruz y el Sepulcro.

Aparato aéreo

Llegado el cortejo al Cadafal, la Virgen se postra en su lecho y tras otro canto aparece del Cielo la Mangrana con el Ángel (interpretado por Pablo Samaniego por cuarto día consecutivo y en estado de gracia) anunciando su pronta Asunción.

Tras cantar en su descenso, al llegar al suelo le entrega la palma dorada y vuelve a ascender a los cielos entonando su cántico. Pero antes, la Señora hace una nueva petición: quiere que los apóstoles se reúnan con Ella y estén en el momento de su muerte para enterrarla.

Y así ocurre. Primero aparece San Juan (Carlos Sánchez, que ya había asumido este papel, pero no un 14 de agosto) atraído por una fuerza desconocida, y luego el resto. Al llegar al Cadafal, la Patrona le pone al primer apóstol al corriente de lo que ocurre y le entrega la palma dorada para que la lleve en su entierro. San Juan, consternado, llama a sus compañeros y así van apareciendo San Pedro y todos los apóstoles menos uno.En el Andador, el Ternari toma protagonismo. A su término, todos los apóstoles unen sus voces con una salve a la Virgen, la cual también canta sola antes de caer fallecida en el túmulo

Alma

Es entonces cuando todos los apóstoles la rodean para ayudarla, pero en realidad ocultan que se ha abierto un escotillón en el suelo del Cadafal para sacar al niño que hace de María (David Agulló, sobresaliente como siempre) y colocar en su lugar la imagen de la Virgen de la Asunción, Patrona de Elche, a la que se le ha cubierto el rostro con una mascarilla con los ojos cerrados. Sobre Ella hay una figura idéntica, su alma.

Tras el cántico fúnebre de los apóstoles vuelve a abrirse el Cielo y baja el Araceli, un coro angélico anuncia a la Virgen su próxima asunción a los cielos.

Tras llegar al Cadafal, el Araceli incorpora la pequeña talla que representa el alma de la Virgen y vuelve a subir al cénit y desaparece el aparato aéreo. Salen todos los cantores y el último en hacerlo será San Juan, quien deja sobre la Virgen la palma dorada. Acaba así La Vespra, al principio de la cual Ángel Bonavía recordaba que este era su último ciclo asuncionista como rector de Santa María puesto que se jubila.

Obispo de Orihuela-Alicante

Para el obispo de la Diócesis de Orihuela-Alicante, José Ignacio Munilla, presente este lunes en la basílica, lo más bello del drama asuncionista «es que no somos meros espectadores, somo partícipes de su misterio, que se actualiza».

«Aquí no hay turistas, hay peregrinos; no hay espectadores, hay partícipes», apuntaba el prelado el pasado domingo durante su participación en la sesión pública del Patronato del Misteri, drama que también definió como «una expresión de cultura popular. Nada que ver con el populismo, que no tiene alma».