Los alcaldes de Alicante y Murcia, Luis Barcala y José Francisco Ballesta Germán, respectivamente, se mostraban este martes totalmente impresionados tras asistir al Misteri d’Elx. Todo ello después de un brindis del primer edil ilicitano, Pablo Ruz, por los cantores, el Patronato y los que ya no están entre nosotros (sobre todo pensando en Sergio Rodríguez, entre otros) al término de la representación y en la ermita de San Sebastián. Previamente, también se hizo entrega de un recuerdo a la Tripleta de este año.

El primer edil de Alicante, que indicaba que era su primera vez, avanzaba en primer lugar que seguramente no sería la última vez que asistirá a este Patrimonio de la Humanidad.

Clímax

«Me ha impresionado una barbaridad. Estoy agradecido por la invitación y por haber tenido esta oportunidad. Pero sobre todo admirado por lo que he podido ver. Había visto vídeos, alguna retransmisión, pero no tiene absolutamente nada que ver con el clímax que se genera en la basílica. Me ha impactado y como alicantino, muy orgulloso del patrimonio de Elche», apuntaba el regidor.

Así mismo, Barcala destacaba: «Tenemos un denominador común que es Óscar Esplá», en referencia al compositor alicantino que depuró la partitura del Misteri d’Elx.

Por su parte, el alcalde de Murcia también se mostraba impactado por lo vivido en la tarde del martes en el principal templo de Elche.

"Sobrecogido"

En este sentido afirmó estar «con el corazón sobrecogido y el ánimo absolutamente impresionado. No me esperaba esto. Son muchísimas las cosas que me han impresionado: el pueblo llano de Elche, en silencio, en un respeto reverencial, con un recogimiento interno que me ha impresionado durante toda la celebración».

Ballesta también puso énfasis en lo que es en sí la estética, el movimiento y los textos que había podido seguir y que, a su juicio, generan «una teatralización absolutamente sublime», para añadir: «Y no podemos olvidar lo que hay en el fondo, que es la fe de un pueblo que se manifiesta y de alguna manera rinde tributo de generación en generación a lo largo de los siglos de algo que considera suyo».

El regidor murciano destacaba por último que lo vivido «son las raíces de un pueblo. No podemos olvidar nunca que si hoy somos lo que somos es porque antes hemos sido lo que hemos sido. Y la tradición no es una evocación nostálgica, no es una especie de mirada permanente al pasado: la tradición se renueva permanentemente como una apuesta de futuro para los pueblos que de verdad creen en sus raíces».