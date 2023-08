Ángel, propietario de un negocio de restauración en el centro de Elche, abrió ayer por sorpresa sus puertas tras disfrutar de tres semanas de vacaciones. A su alrededor, buena parte de los establecimientos similares al suyo (las cadenas no) habían echado el cierre y unos carteles anunciaban a todos aquellos que quisieran leerlos que no regresarían hasta dentro de un par de semanas. El suyo puede ser un caso insólito en una ciudad que no ha descansado hasta el pasado martes por las fiestas patronales y que este miércoles parece que haya evaporado si uno se fija en las decenas de negocios del casco histórico que exhibían leyendas similares entre sí: «Volvemos el día 1», «Cerrado por vacaciones», «Nos vemos dentro de unos días», «Si tiene algún problema llame al...». El número de días que se toman de asueto quizá sea un buen termómetro para saber cómo les ha ido de bien durante las últimas semanas porque en su inmensa mayoría se trata de autónomos enfrascados en negocios familiares.

En una ciudad que dice quiere ser turística, por la que han pasado durante la última semana veinte mil visitantes, en su mayoría nacionales, no hay equipo de gobierno que haya encontrado la piedra filosofal para encontrar muchos que como Ángel hayan decidido quedarse o bien no marcharse de vacaciones. Se espera que del 16 al 31 sigan llegando turistas que de encontrarse con una ciudad vacía, fantasma, lo harán saber en las redes sociales y eso es la peor publicidad que se puede hacer, como bien sabe el alcalde Pablo Ruz, quien dice estar preocupado por dar imagen turística de Elche. Estampa Comercio tradicional y restauración ofrecían ayer una estampa de cierre con la que se encontraron cientos de turistas que se acercan a conocer la ciudad y sus Patrimonios de la Humanidad y que no entienden con el desierto comercial al que se enfrentan. Lola, una comerciante de textil, ha decidido también quedarse hasta septiembre sin descanso. Sus motivos son otros: ahora los precios de las vacaciones están disparados y prefiere pasar la canícula de la segunda quincena del mes trabajando y buscar un descanso en Lanzarote la primera quincena de septiembre. Admite que hay mucha menos alegría en las ventas esta quincenaporque la campaña de rebajas se ha alargado ya tanto que no queda mucha clientela interesada y el calor sigue apretando. En los barrios se dibuja una imagen muy distinta, alejados del centro de la ciudad, los negocios funcionan sí o sí todo el año y son muy pocos que se atreven a marcharse de vacaciones porque la competencia es feroz. Un cierre de dos semanas puede hacer que se pierdan muchas clientes porque hayan encontrado otros proveedores a sus necesidades. Quien no cierra son los negocios de fruta y verdura que, impasibles, no solo parece que sus propietarios o encargados no tengan vacaciones sino que han abierto, incluso, los festivos de vacaciones. El pasado martes, día de la patrona, muchos subían la persiana a las diez de la mañana. Saleb, quien dirige uno de estos negocios, asegura que él no entiende de fiestas y mira de reojo un negocio similar al suyo que hay a poca distancia de otra empresa competidora. En algunas ocasiones, durante los últimos años, algunos concejales han intentado mediar con las asociaciones de empresarios para buscar soluciones pero se han encontrado con un muro muy alto ante ellos porque a cada uno le gusta llevar su negocio como mejor sabe o puede. Pretender que abran cuando interesa turísticamente al municipio, porque los hoteles están llenos y la afluencia a las oficinas de información no han bajado, no es algo que les preocupe, sus preocupaciones han sido otras.