Contigo Elche ha planteado este jueves una alternativa al carril bici de Juan Carlos I, que el equipo de gobierno de PP y Vox pretende desmantelar este mismo mes para que la vía quede libre para el inicio del curso escolar. La formación política municipalista plantea una alternativa a la actual configuración del carril bici de Juan Carlos I, "que tanta controversia política y social ha suscitado", afirma.

La formación añade que "colectivos ecologistas y vecinales organizaron una manifestación en junio contraargumentando las posiciones del gobierno local". Según afirman en el comunicado desde Contigo, “el trazado actual es peligroso y desagrada a los propios usuarios puesto que hay muchas intersecciones y los conductores acceden al mismo de forma peligrosa al no tener la costumbre de mirar en ambas direcciones al incorporarse a la avenida y ya ha habido más de un susto provocado por ello”, por eso desde Contigo Elche entienden que la solución no es la eliminación del carril sino el cambio a la acera de enfrente puesto que no presenta ninguna intersección y ofrece mucha más seguridad a ciclistas y a coches.

"Ideología y demagogia"

En la nota de prensa que remiten hablan de que “se está utilizando el carril bici para hacer ideología y demagogia puesto que en ninguna de las propuestas se está pensando en el colectivo ciclista y sí en posicionamientos políticos enrocados”, en esa misma línea afirman que “hay que escuchar más a los ciclistas, pensar en el bien común y no hacer bandera de un tema que interesadamente se le ha dado un cariz nacional en medios de comunicación”

El presidente de Contigo Elche, Carlos San José, que precisamente viene de recorrer España en bici reivindicando la vuelta de la Dama era muy claro en ese sentido diciendo que “hablo también como ciclista y la configuración del trazado del carril bici de Juan Carlos I es objetivamente peligroso para los que vamos en bici por la ciudad, pero en lugar de suprimirlo hay que buscar soluciones, como la que proponemos desde CONTIGO Elche y es cambiarlo de acera puesto que no hay ninguna intersección y ofrece todas las garantías de tránsito a los ciclis