Las convocatoria de exámenes extraordinaria en septiembre en la Universidad Miguel Hernández dispara la demanda de salas de estudio en agosto, cuando la práctica totalidad de edificios del campus están cerrados por lo que los espacios que se ofertan son limitados para quienes prefieren salir de casa para concentrarse más de cara a los exámenes.

La subida de precios por la electricidad y la ola de calor también ha sido el gancho perfecto para que los estudiantes opten en plena temporada alta por refugiarse en estas salas preparadas con aire acondicionado. Y la afluencia se está notando sobre todo en esta última quincena.

El fin de las fiestas patronales de Elche ha marcado un antes y después ya que hay picos del día en los que las salas se llenan. Esta situación es más común verla en la universidad que en las ocho salas de estudio municipales repartidas por barrios y pedanías donde la población está más espaciada.

En el caso de la UMH, el edificio Altabix, el más grande y epicentro del campus, está cerrado durante este agosto ya que es el mes por excelencia de vacaciones del personal. Ello conlleva que la biblioteca central, que es el lugar icónico para pasar horas repasando materias, no pueda ser utilizada por los alumnos durante el verano.

Alternativas

Si bien, el campus ofrece alternativas aunque los menos veteranos las desconozcan. Se dan casos de nuevos estudiantes que llegan a la universidad y se sienten perdidos. Tienen como referencia el edificio Altabix y cuando ven que una puerta está cerrada prueban en el resto de entradas hasta que lo dan por misión imposible. Entonces prueban el plan B: el edificio La Galia.

En este enclave se abren durante el día dos aulas que funcionan como salas de estudio pero curiosamente se suele ver cómo la de la planta primera suele llenarse pasadas las nueve de la mañana, mientras que hay otra en la segunda planta en la que suele haber plazas libres en según qué horas.

Los estudiantes coinciden en que la primera de estas dependencias es más cómoda y la iluminación mejor, por lo que la mayoría prefieren estar algo apretados. Otros, sin embargo, reclaman más medios. «La universidad podría poner a disposición más salas. Cuando llegué a las 9.30 horas, que no era tarde, ya estaba llena y me sentí un poco agobiado, no encontraba sitio», señala Mario Aldea, estudiante del grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte.

Tal y como traslada a este diario personal de conserjería de la facultad, las salas se abren 24 horas al día y cuando falta espacio se habilitan nuevas aulas. El acceso es libre hasta que el personal se va y por la noche sólo se puede entrar con tarjeta de estudiante.

En cuanto a las instalaciones del Ayuntamiento, se opera de dos formas. Las que se encuentran en los barrios (Sector V, Baix Vinalopó, El Toscar y Altabix) abren a las 8.30 horas y cierra la policía por la noche cuando ve que no queda gente. Lo más común es que los últimos vayan marchándose sobre las 21 o las 22 horas según explican desde el área de Juventud, mientras que el 14 y 15 de agosto no se abrieron por seguridad, por tratarse de dos de los días de más ajetreo de las fiestas patronales.

Pedanías

En cuanto a las salas de estudio de las pedanías (Torrellano, El Altet, Las Bayas y la Hoya) las abren los alcaldes pedáneos cuando hay peticiones, según explican a nivel municipal. Sobre esta época del año, con las pruebas a la vuelta de la esquina, los alumnos explican por qué optan por estos espacios. José Vicente Sempere, estudiante de ADE, acude a la sala de la universidad porque ve que puede aprovechar mejor el tiempo y concentrarse más que en casa y agradece mucho que se disponga de aire acondicionado para hacer la tarea más llevadera.

Casos

Raquel Salcedo, ilicitana, estudia Ingeniería Robótica en la Universidad de Alicante pero no le renta desplazarse a San Vicente por lo que también dispone de los espacios de la UMH, aunque echa en falta la biblioteca porque ve que es un espacio más propicio.

Álvaro Olmos, opositor para bombero, explica que lleva varios años estudiando y decidió hace un tiempo dejar de hacerlo en casa. Sin bien, detecta ciertas carencias en estos espacios como más enchufes para conectar los portátiles ya que no siempre pueden encontrar hueco cerca de uno de ellos. Este mismo problema también lo comparten usuarios en las salas municipales.