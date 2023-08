La oposición en Elche, PSOE y Compromís, ve altamente improbable que el gobierno municipal, conformado por PP y Vox, pueda llevar a cabo antes de fin de año destacadas obras por un importe cercano a los 1,3 millones de euros. Así lo han manifestado durante el pleno de este lunes (es inhabitual que haya un pleno ordinario en agosto, pero el actual ejecutivo trata de demostrar así que ha venido para trabajar y que no hay tiempo que perder) en el que se han llevado a cabo varias modificaciones del presupuesto de 2023 para, en líneas generales y entre otras actuaciones, acometer el proyecto de recuperación del Parque Municipal por 150.000 euros, hacer efectivo el convenio con Conciénciate para la puesta en marcha del Centro de Baja Exigencia por valor de 140.000 euros, además de 400.000 para la renovación del alumbrado vial y ornamental, 500.000 euros para los estudios y proyectos de espacios públicos y 150.000 para la red de pluviales del tramo de la Venta Durá en la carretera de Santa Pola, con el fin de evitar las repetidas inundaciones en este punto.

El pleno también ha servido para que Caridad Martínez, la nueva edil del PP, se integrara en la Corporación Municipal tras la renuncia en su día de Tito Costa. Queda por ver ahora si asumirá las funciones de este último (Desarrollo Local, Juventud, Hostelería, Comercio, Mercados, Mercadillos y Ocupación de Vía y Espacios Públicos) o si hay una reorganización de nuevo de funciones o carteras.

Francisco Soler, edil de Estrategia Municipal (que acapara Hacienda y Urbanismo) manifestaba en la sesión plenaria que estas modificaciones presupuestarias, que en suma ascienden a unos tres millones al incluir otros conceptos y proyectos, eran de "urgente necesidad", al tiempo que confirmaba que ya se estaba trabajando en el presupuesto de 2024

En este sentido, al margen de las obras que la oposición ve inviables de acometer antes del 31 de diciembre, entre las modificaciones presupuestarias aprobadas este lunes también se incluía otra modificación presupuestaria cercana al millón de euros para la retribución de funcionarios, policías entre ellos, por el sobreesfuerzo de estos siete meses, sobre todo por las Fiestas de Agosto.

Todas las modificaciones presupuestarias se han cargado al remanente de tesorería de 2022, con lo cual este quedan actualmente unos 2,1 millones de euros.

Otra modificación presupuestaria que afecta al presupuesto 2023, pero en este caso al de VisitElche, era para poder suscribir un convenio con la Fundación Museo de Pusol para la musealización del Hort del Pontos por importe de 20.000 euros.

También aquí se tiraría del remanente de tesorería de este organismo autónomo y que tras esta modificación este se quedaría en algo más de 400.000 euros, según se dijo en el pleno.

Esther Díez, de Compromís, lamentó que no hubiera "ninguna modificación sustancial sobre el presupuesto aprobado por el anterior gobierno progresista y que ustedes han criticado. Suplementan partidas que ya existían. No hay una discrepancia en cuanto a los conceptos, pero sí en cuanto a la realidad de los mismos".

Y en este sentido aseveró que las modificaciones presupuestarias se van a destinar "a actuaciones que no se podrán acometer antes de fin de año y le advertimos en las comisiones de pleno de ello. Si no tienen claro cómo van a darle forma a estos proyectos, no sé cómo van a hacer realidad estos proyectos antes de 2024".

"Cuentas de fantasía"

"Han subido las partidas de Alcaldía, publicidad y más asesores", se añadía además desde Compromís, criticando así a PP y Vox, y se insistía: "Esta es una modificación que nace sin posibilidades de hacerse realidad en buena parte. Son unas cuentas de fantasía y lo que preveo es que pocas de esas actuaciones anunciadas se vayan a hacer. Más que en hacer están preocupados en deshacer. Somos la vergüenza en deshacer infraestructuras", apuntaba Esther Díez en este caso en alusión indirecta a los carriles bici de Elche, como el de la avenida Juan Carlos I y el de José María Buck, el primero desmantelado y el segundo camino de ello.

Héctor Díez, desde el grupo municipal socialista, también criticó que se presentan expedientes por importe de tres millones que se podían haber presentado en julio a su jucio, por lo que pedía que el ejecutivo local se hubiera "planificado mejor y trabajar más".

"Lo hacen con cargo a la buena gestión del anterior gobierno, porque si no hoy no podrían hacer esas modificaciones. Y mire si han rajado de tener remanente...", exclamaba el portavoz municipal, quien agregaba: "Medidas sociales hay poquitas. En estas modificaciones hay falta de planificación, de transparencia y de cumplimiento con lo comprometido. No tienen ninguna complejidad estas modificaciones, se podían haber hecho en julio".

E iba más allá: "Solo van a tener tres meses para ejecutar estos tres millones. Son licitaciones que no se van a poder poner en marcha" porque "no concuerdan los tiempos del anuncio político con los tiempos administrativos y por tanto volverán al remanente del año que viene".

Para los socialistas en estas modificaciones presupuestarias hay "falta de transparencia, porque solo se dio cuenta del Parque Municipal y de lo de Conciénciate. Opacidad absoluta y ruedas de prensa totalmente enlatadas", al tiempo que se lamentaba que PP y Vox anunciaron que sus prioridades iban a ser ayuda social y empleo y "aquí tenemos pleno en agosto y no hay nada de dotar a las familias de disponibilidad económica".

"Magia, poca"

Ante los ataques de la oposición, el concejal de Estrategia Municipal, (agrupa Hacienda y Urbanismo), Francisco Soler, respondía: "Aquí magia, poca. Aquí hay gestión y realismo. Llevamos dos meses gobernando. Tenemos un potencial estupendo, que son los funcionarios, que nos han manifestado las carencias que había y que seguían arrastrando en ocho años. Magia sería que tuviera una varita y arreglarlo en dos meses".

A Héctor Díez, sobre el Parque Municipal, le indicó que hay puertas de acceso estropeadas y que es necesaria una renovación de arbolado, entre otras acciones. "A nosotros nos han dicho que sí se va a poder hacer", le replicaba.

Esther Díez, en su segundo turno de réplica en esto de las modificaciones presupuestarias, tachó de "destrozador" el "gobierno de Ruz y Vox"." Le estamos diciendo que no salen las cuentas para ejecutar antes del 31 de diciembre. ¿Tienen ya pliegos en marcha de esos proyectos? Ninguno ha sido capaz de explicarnos. Lo que no es normal es utilizar el remanente de tesorería para llenar titulares de periódicos y que luego no lo vayan a utilizar. Tendrán que pasar al próximo remanente", auguraba

Héctor Díez, también en su segunda intervención, le recordaba al PP que en el anterior mandato hicieron muchísima crítica del uso del remanente, "hasta lo criminal diría yo" y volvió a insistir en la falta de transparencia: "En 60 días los medios de comunicación ya dicen que no se explican todas las cosas de la junta de gobierno, es que no hay transparencia, y no lo dice el PSOE".

Sobre esa "opacidad", el socialista exponía además: "En la comisión de Hacienda se explican las cosas, pero la del día 22 de agosto no es de recibo para no contestar absolutamente a nada. Eso muestra que solo es la apariencia de que aquí estamos".

Junto a ello exponía: "No han dado ninguna respuesta. Decían que venían a servir a todos en el empleo y lo social, y llevamos dos meses y se ha destruido un carril bici y nada del empleo y lo social".

Soler, en su segunda réplica a ambos, les recordó que los técnicos están presentes en las comisiones y daba a entender que han hecho todo lo que se ha podido en dos meses de plenas vacaciones y con la mitad de funcionarios por ser verano.

"Magia es querer hacer un pabellón en 14 meses y eso va a tener que ir ahora a cargo del Ayuntamiento", apuntaba por último el edil del PP refiriéndose al complejo deportivo de Carrús que no llegará a tiempo para poder así recoger fondos europeos como se anunció en un principio por el anterior gobierno de PSOE y Compromís.