La reproducción del busto de la Dama de Elche en tamaño gigante colocada frente al Palacio de Altamira en Traspalacio parece que no es del gusto de todos. El enorme busto se instaló allí para promocionar el icono más reconocido de la ciudad, aunque esté a más de 400 kilómetros, en Madrid, con motivo de la salida de una etapa de la Vuelta Ciclista a España desde ese punto hace un año. No se retiró y se dejó como un reclamo turístico más. De hecho es fácil ver a grupos de turistas fotografiándose junto a esta reproducción de la Dama ilicitana. A unos les parece un gran reclamo, pero para otros la reproducción del busto original no está ni mucho menos conseguida.

Entre estos segundos está la formación política Contigo Elche, que ha pedido al Ayuntamiento de Elche la retirada de la Dama del Palacio de Altamira por considerarla una reproducción "poco afortunada". La reproducción gigante del busto ibérico se ubicó en la zona de Traspalacio con motivo de la etapa de la Vuelta Ciclista a España de agosto del año pasado para reivindicar la vuelta de la Dama de Elche a su ciudad, y allí ha permanecido desde entonces. Sus facciones han sido muy criticadas por algunos por alejarse de las del busto original que se custodia en el Museo Arqueológico Nacional en Madrid. Elche reivindica su Dama en la Vuelta Ciclista "Poco fidedigna" La formación política municipalista muestra su disconformidad con la representación "poco fidedigna", señala, de la Dama de Elche y que lleva presidiendo la entrada a una zona tan emblemática de la ciudad como es el Palacio de Altamira desde hace más de un año. Los responsables de Contigo entienden que el busto gigante colocado "es más una caricatura que una representación real de la pieza arqueológica más importante del arte íbero", por lo que piden su retirada y que se apueste por representaciones "más serias" de la Dama de Elche, al ser una seña de identidad de primer orden para los ilicitanos. Desde Contigo Elche piden al ejecutivo local, de PP y Vox, que se cuiden los detalles para seguir atrayendo turismo a la ciudad y valoran positivamente otro tipo de elementos artísticos en torno a la Dama que se han realizado en otras ocasiones, como es el caso del mural gigante que preside la entrada al Parque Municipal "y que tantas fotos ha presidido con ilicitanos y turistas". Detalles turísticos Sin embargo, entienden que la representación realizada para la Vuelta Ciclista es de "mal gusto y poco apropiada" si lo que se pretendía era ofrecer al visitante una copia o reproducción a escala de la Dama más universal. Objetivo cumplido: de Elche a Galicia en bici y por la Dama El presidente de Contigo Elche, Carlos San José, pide "cuidar todos los detalles turísticos ya que es una industria que genera riqueza y empleo y que está en alza en nuestra ciudad y es por ello que debemos esmerarnos en ofrecer elementos de calidad". Así, San José considera que en el caso del busto gigante de la Dama de Elche, "muchos turistas vienen a Elche y desean hacerse fotos con la Dama como recuerdo y no podemos permitir que se lleven una imagen tan poco afortunada de una de nuestras señas de identidad". Precisamente, Carlos San José se recorrió este verano España de punta a punta, de Elche a Pontevedra, para pedir la vuelta de la Dama a Elche. Un recorrido de 1.050 kilómetros en seis días para cruzarse España y "dar visibilidad nacional a la reivindicación ilicitana de que la Dama vuelva a su casa", señaló entonces. Todo un reto deportivo y reivindicativo.