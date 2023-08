El concejal de Estrategia Municipal del Ayuntamiento de Elche, Francisco Soler, que tiene bajo su responsabilidad las áreas de Hacienda y Urbanismo, hizo este lunes en el pleno una afirmación que no sentó nada bien a la anterior edil de Gestión Tributaria, la socialista Patricia Maciá, quien afirmaría luego que su sucesor se estaba «liando». La cuestión versó sobre la planificación presupuestaria del anterior gobierno progresista a la hora de contemplar, en el presupuesto de este año, el pago de la retribución del personal municipal por complementos, refuerzo y sustituciones, es decir, la más de las veces por horas extra de los funcionarios, entre ellos la Policía Local.

En este punto, Soler llegó a afimar, refiriéndose al equipo de gobierno anterior: «Ustedes sabían que hicieron un presupuesto que no se podía ejecutar y que había que hacer modificaciones presupuestarias», para concretar: «Ustedes ya estaban pensando en el remanente de tesorería, aprobaron un presupuesto en el que ya no podían ni pagar los sueldos, ustedes ya contaban con ese remanente de tesorería».

Ante estas afirmaciones durante la sesión plenaria, Patricia Maciá le pidió a Francisco Soler que retirara esa afirmación generalista de que con el presupuesto que PSOE y Compromís elaboraron para 2023 y que ahora tienen que gestionar PP y Vox no se podría haber pagado a los funcionarios.

Maciá argumentó que si eso hubiera sido así, el propio PP, cuando estaba en la oposición, hubiera presentado alegaciones, y, en segundo lugar, los sindicatos también hubieran protestado.

Atender a la verdad

En este sentido la socialista pidió al edil de Estrategia Municipal «rigor, seriedad» y que atendiera a la verdad.

Soler, por su parte, dio a conocer unos datos para tratar de apoyar sus afirmaciones. En este sentido manifestó que el anterior gobierno progresista, en el presupuesto de 2022, consignó a priori y de manera inicial 8,2 millones de euros para, posteriormente aprobar, 1,2 millones adicionales en modificaciones presupuestarias para estas horas extra, con lo cual la cifra final quedó en 9,4 millones.

Sin embargo, Soler afirmó sentirse sorprendido cuando en el presupuesto de 2023 la partida inicial no era de 8,2, «en la línea de años anteriores» sino de 6,6, «tres millones menos», de ahí que expresara que el anterior gobierno había elaborado un presupuesto para 2023 que sabía que no podía ejecutar y en el que no podía pagar los sueldos tal y como estaba planteado.

"Se está liando"

«Se está liando», le insistía Patricia Maciá, quien entendía que Soler no estaba interpretando bien las cuentas hechas y aprobadas por el departamento que antes ella dirigía.

El caso es que este lunes se aprobó finalmente una modificación presupuestaria, para el pago de la retribución del personal municipal por complementos, refuerzo y sustituciones en los primeros siete meses del año, de un millón de euros. En 2022 los salarios de la plantilla ascendieron a 85 millones.