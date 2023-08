El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Elche anunciaba ayer que en septiembre convocará la mesa de Movilidad, algo que pidieron los socialistas la semana pasada. Es más que seguro que se abordará por supuesto la polémica con los carriles bici, pero también se tratará posiblemente el futuro de BiciElx, el servicio municipal de préstamo de bicicletas.

La potenciación en los últimos años tanto de las vías específicas para el transporte unipersonal más ecológico como del número de estaciones para coger y dejar una bicicleta municipal en todo el casco urbano han sido dos de los logros que se atribuyen a la anterior edil de Movilidad, Esther Díez, y que, precisamente, el nuevo equipo de gobierno está poniendo en cuestión de uno u otro modo.

Y es que, por un lado, el nuevo edil de Movilidad, Claudio Guilabert, considera que los dos carriles bici, el de avenida Juan Carlos I, y el de José María Buck, que se han desmantelado, no eran seguros.

«Lo que no va a hacer este gobierno es mirar a otro lado», decía ayer Guilabert, en alusión a los accidentes y tras señalar el último en la avenida Juan Carlos I fue el sufrido por una mujer y su hija. «Vamos a velar por la seguridad y dejar la ideología», insistía Guilabert, que se quejaba de que le llamaran «fascista» algunos de los que protestaron la semana pasada.

Déficit de BiciElx

Asimismo, el edil de Movilidad expresaba que iban a revisar la intención del anterior equipo de gobierno de duplicar el número de estaciones de BiciElx, posiblemente con cargo a fondos europeos en un 50%. Para el concejal, en primer lugar, se han pedido fondos para el proyecto sin tener una memoria económica.

Pero es que además, Guilabert recordaba ayer que BiciElx supone un déficit de 300.000 euros al año y que si se pretende duplicar el número de estaciones, el déficit también se duplicará.

Frente a ello, el ejecutivo insiste en que prefiere antes llevar el servicio de BiciElx a las pedanías. «Eso es política de movilidad», respondía a Esther Díez en el pleno de ayer Guilabert, a la que le reprochaba no hacerlo ella en estos últimos años pese a que los vecinos de las partidas rurales también sufragan el déficit de BiciElx sin tener estaciones de bicicleta, dijo.

Previamente, la concejala de Compromís interpelaba a su sucesor en el pleno sobre si iba a llevar a cabo la renuncia de los fondos europeos previstos para ampliar BiciElx, «algo que cuesta menos que los asesores», apuntaba.

Asimismo, también solicitaba tener acceso a la información de cuántas calles de Elche han registrado más de diez accidentes en bicicleta (la semana pasada el ejecutivo local se apoyaba para desmantelar el carril bici de Juan Carlos I en que en año y medio se han registrado diez accidentes) y que se le hiciera llegar el informe que indica que una ciclocalle es más seguro que un carril bici segregado (otro de los puntos que se argumenta para el desmantelamiento de estos viales).

Convocatoria

Mientras Claudio Guilabert trataba de reprochar a su antecesora que desde el 22 de abril de 2022, hace más de un año, no había celebrado ninguna mesa de Movilidad, dando a entender así que el actual ejecutivo, con la convocatoria de septiembre, no rehúye la cuestión, Díez replicaba que eso no era así y desde su grupo municipal se remitía a una información fechada el 22 de septiembre del año pasado en la que se había dado a conocer al Consejo Social de la ciudad un proyecto que suponía pedir a Europa 8,6 millones de euros para fomentar la movilidad verde y reducir los gases de efecto invernadero, con actuaciones, entre otras, como el cierre del anillo del carril bici y la ampliación de las estaciones.