Cosmética que mitiga las huellas del cáncer

Cuando los emprendedores Cristina Abadía y David Guirao pusieron en marcha Velet Cosmetics en plena pandemia decidieron apostar por productos de estética avanzada, sostenibles, veganos, naturales, aptos para pieles sensibles y sometidas a tratamientos oncológicos.

Esta empresa del Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche se ha especializado en la fabricación de alta cosmética vegana y «cruelty free» para estética avanzada profesional, y cuenta con fórmulas únicas y tratamientos exclusivos, como una línea dirigida a las pieles oncológicas, muy sensibles. «Vimos que faltaban en el mercado estos productos cosméticos para personas con cáncer, sí había cremas, pero no una línea completa para su cuidado y, durante la quimioterapia es cuando la piel más se daña», explica Cristina Abadía, cofundadora y CEO de Velet Cosmetics.

«Sí había cremas, pero no una línea completa para su cuidado y, durante la quimioterapia es cuando la piel más se daña» Cristina Abadía - Cofundadora y CEO de Velet Cosmetics

Para que estos productos sean aptos para personas que están con un tratamiento oncológico hacen las formulaciones en base a lo que marca la Asociación Española Contra el Cáncer. Tienen enumerados muchos componentes que se deben evitar, y realizan muchas pruebas en su laboratorio. Se evitan, entre otros, disruptores hormonales, irritantes o derivados del petróleo como parabenos, entre otros.

«Tenemos jabones faciales de uso diario, hidratantes, gel frío y hasta desmaquillantes para estas pieles oncológicas», señala Abadía, orgulloso de cómo ha crecido su empresa, que ha conseguido hacerse un hueco en el mercado nacional e internacional por su diferenciación, y de ofrecer unos productos que ayudarán a mucha gente. Sobre todo, a ganar en autoestima a quienes están pasando por un momento tan delicado como es un cáncer.

«La persona que está en un proceso oncológico y ve que su piel se deteriora y no la tiene como siempre, ya pasa por un proceso duro como para encima no verse bien, y poder usar cosméticos y cremas les sube la autoestima, si no se siente bien se ve perjudicado su tratamiento», afirma esta técnica de Farmacia.

Las pieles oncológicas se vuelven muy secas, irritables y se agrietan, además de deteriorarse de manera rápida. De ahí la importancia de usar productos adaptados a sus circunstancias para devolver a la piel su estado natural. «Si encima de sufrir un diagnóstico de cáncer pierden ese hábito de cuidarse la piel, es muy traumático», añade David Guirao. «Algunas personas nos han llamado llorando emocionadas por la mejora en su piel», recuerda emocionada, por su parte, Cristina.

Pruebas

En su laboratorio, en uno de los edificios del Parque Científico de la UMH, no paran de hacer pruebas para mejorar su línea de productos, sobre todo los que irán destinados a las pieles más sensibles, como las de las personas con cáncer. Cristina no se quita su bata blanca ni siquiera para mostrarnos sus últimas novedades. Está siempre innovando. Explica que algunos productos pueden tardar hasta 8 y 9 meses en salir al mercado desde su formulación, porque se hacen muchas pruebas para que sean lo más eficaces posibles. Nos muestra su ácido hialurónico, en unos pequeños botes de cristal, con una fórmula secreta y «muy natural», nos destaca.

Comercialización

Las ventas las hacen a través de su página web y también en clínicas especializadas, y ahora pretenden comercializar sus productos también en farmacias. «Vendemos ya a EEUU, Colombia, Portugal, República Dominicana, o Puerto Rico, sobre todo, pero también en Francia o Italia», explica Guirao, que se ocupa de esa parte más empresarial. Lo que más se vende fuera es el limpiador facial, la crema reparadora y el eliminador de tatuajes, añaden.

En sus inicios empezaron con un laboratorio externo hasta que entraron en el Parque Científico «que ha sido un salto, una ayuda muy grande», reconocen. «Presentamos el proyecto y surgió la colaboración». La compañía ha obtenido diferentes certificaciones como el de cosmética vegana y «cruelty free», otorgado por PETA, y el de Buenas Prácticas de Fabricación (BPF) de Productos Cosméticos, emitido por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS). En junio fue galardonada en los premios «Health, Beauty & Wellness», donde fue reconocida como «mejor marca de cosméticos veganos y cruelty free de alta calidad de España» en 2023.