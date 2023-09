Compromís per Elx ha iniciado el curso político reivindicando un municipio más justo, más verde y más inclusivo y realizando una curiosa comparación entre el alcalde de Elche y la exregidora popular. "Pablo Ruz es más amable, suave y dialogante que Mercedes Alonso pero en 90 días ha generado más problemas y ha denotado más regresión que su antecesora", ha afirmado la portavoz de los valencianistas Esther Díez.

El grupo municipal ha puesto como ejemplo el "destrozo de políticas verdes" en clara alusión al desmantelamiento de los dos carriles bici y también a la decisión de mantener la cruz de origen franquista del Paseo de Germanías, así como al hecho de prescindir del centro de interpretación de los Derechos Humanos que se iba a construir en esta conocida plaza de El Pla y que "pretendía velar por los derechos que fueron vulnerados durante la dictadura con las explicaciones de un historiador de Amnistía internacional", ha señalado Díez.

La portavoz del grupo ha asegurado que “los proyectos más destacados de la agenda del nuevo gobierno municipal son los proyectos que ya habíamos puesto en marcha por parte del anterior gobierno progresista como el Mercado Central, el Palacio de Congresos, el Plan Edificant, las rehabilitaciones de los barrios de San Antón y Porfirio Pascual, la contratación de los nuevos autobuses eléctricos o el nuevo centro de salud de Travalón”.

Díez también ha recriminado que la principal modificación presupuestaria que han hecho en el presupuesto municipal "es para proyectos que no serán capaces de finalizar antes de que acabe el año, como se debe utilizar este remanente de dinero y que, por tanto, no son más que un titular que no tomará forma y que genera frustración a la ciudadanía. Además cabe recordar que la primera modificación que llevó a cabo este gobierno fue para aumentar los gastos en publicidad y alcaldía además de pagar el aumento de 200.000 euros anuales en asesores".

La portavoz también ha recordado que este inicio de mandato ha estado marcado por la dimisión de un concejal del PP y, en consecuencia, de la primera remodelación del gobierno, "lo que no demuestra ni consistencia ni estabilidad, aparte de ser noticia internacional por el destrozo de las políticas verdes con la eliminación de la infraestructura ciclista".

Esther Díez ha augurado que más allá de estas actuaciones el gobierno municipal de PP y Vox dará "pasos atrás en las partidas de bienestar social, al oponerse a políticas clave como la limitación al precio de la vivienda; retroceder lenta pero decididamente en políticas feministas y de diversidad o renunciar a fondos europeos de adaptación a la emergencia climática".

Municipio justo, verde e inclusivo

La formación ha defendido su modelo político impulsado en las dos anteriores legislaturas y ha asegurado que la ruta a seguir pasa por garantizar un acceso digno a la vivienda donde ha lamentado que el nuevo gobierno municipal se niegue a declarar las áreas tensionadas de vivienda para impulsar construcciones públicas y alquileres asequibles. Ha reclamado que se siga con la ejecución de la primera fase de Edificant y se siga con la siguiente, entre la que se incluye el desarrollo del nuevo conservatorio, que "no puede retrasarse por los caprichos del señor Ruz". Díez ha exigido el comedor escolar gratuito y garantizar que todos los centros educativos de Elx tengan incorporadas las aulas de 2 años.

En el ámbito de la salud, la formación apuesta por ofrecer más recursos a Atención Primaria y Salud Mental así como la ejecución del centro de salud de Travalón y la reversión a la gestión pública del Hospital del Vinalopó.

Díez se ha referido también al modelo económico a impulsar basado en la ecoinnovación y los nuevos modelos productivos para generar un empleo de calidad y ha apuntado que Compromís sólo suscribirán los acuerdos que incluyan medidas para profundizar en un modelo de empleo digno y esas son las políticas sobre las que PP y Vox han votado en contra: la subida del salario mínimo y la reforma laboral.

En el ámbito cultural el grupo ha reclamado diálogo con los profesionales del sector aparte de la rehabilitación de las Clarisas donde hay mucho anuncio y nada de concreción, el palacio de congresos, el palacio de las artes escénicas y rehabilitar la fábrica de Ferràndez como museo de la industria. Además de insertar a Elche en el circuito del consorcio de museos de la Generalitat Valenciana e impulsar el uso como centro cultural de la Calahorra en colaboración con la Generalitat Valenciana. Ha pedido tener una programación cultural que vaya más allá de traer a Bertín Osborne.

Finalmente, la portavoz ha mostrado su preocupación porque, hasta ahora, “tenemos un gobierno que ni recoge una concejalía de igualdad en su constitución y que ha sido noticia por arrinconar la bandera LGTBI. Ante esas posturas regresivas, desde Compromís reclamamos ampliar la perspectiva de género y de diversidad sexual en todas las actuaciones municipales, especialmente en el desarrollo urbanístico y los ámbitos deportivo y cultural.

"Tampoco el pacto de gobierno hace referencia a la que es también una crisis de ámbito social, sanitario y económico: la climática. No hay propuestas, no hay objetivos cuantificables, no hay modelo en cuanto a la adaptación de la ciudad a la emergencia climática, en un municipio que está precisamente en la zona cero del cambio climático. Es de una absoluta irresponsabilidad, ha manifestado Díez, quien ha recordado que todas las políticas de movilidad, energéticas, ambientales, de gestión de residuos, de medio rural o de Palmeral se han dirigido a lo largo de los últimos años a reducir las emisiones contaminantes en nuestro municipio, mejorar las condiciones de habitabilidad de nuestros vecinos y vecinas y garantizar entornos saludables. ¿Cuál es el plan ahora?", se pregunta la portavoz.