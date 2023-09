Almazaras y algunos supermercados han empezado a limitar la venta de aceite de oliva virgen extra para asegurar que haya reservas de cara a la próxima cosecha este otoño. Aunque las patronales del sector arrojasen luz este jueves y descartasen un desabastecimiento generalizado del tan conocido oro líquido, se está poniendo freno a la venta de más de tres garrafas por un mismo cliente en algunos establecimientos, para garantizar que haya existencias. Si bien, no se trata de una estrategia común de todo el sector de la alimentación.

El fuerte descenso de la cosecha por la sequía y problemas en la floración ha traído imparables subidas del aceite, especialmente en los lineales de los supermercados, donde ya se superan los ocho euros por litro, lo que está motivando varios cambios en los compradores que han reducido el consumo hasta en un 40%. Hay tiendas que han empezado incluso a instalar alarmas porque el aceite se ha convertido en un artículo cotizado y «goloso» para ladrones como ocurre con el alcohol o la cosmética.

Mientras, este fenómeno también ha afectado de lleno a las almazaras, que en el último mes han detectado que la demanda se ha disparado de forma significativa. Si antes la población metía el aceite en el carro de la compra como un artículo más, ahora se lo piensa, llama y se informa de las diferentes opciones en los puntos de venta directos por ser alternativas que llegan a ser más rentables con algún euro de diferencia por litro.

Y lo cierto es que el «boom» de estos negocios tradicionales ha llegado al extremo de que algunos se han quedado sin existencias antes de lo previsto y otros se han quedado con un stock muy ajustado. Es el caso de la almazara Candela, en Elche, que por primera vez en muchos años han colgado esta primera semana de septiembre un cartel avisando a los clientes que cierran hasta noviembre porque han vendido todo el aceite de la última cosecha.

«La gente está llamando más y tiene previsión de llevarse cantidad porque quieren almacenar garrafas porque temen que van a subir más los precios», sostiene Manuel Candela, gerente, quien apostilla que prefieren paralizar la actividad a comprar al por mayor para seguir, «porque no nos sale rentable».

Desde Almazara El Tendre, donde al año llegan más de un millar de productores de la provincia y otras regiones para realizar la molienda, están optando por racionalizar el género «porque hemos vendido en un mes lo que teníamos que vender en cuatro», sostiene Javier Sempere, uno de los trabajadores.

En este sentido cuentan que han recibido un aluvión de llamadas este verano de consumidores que no eran clientes fieles y estaban interesados en comprar garrafas, «el formato estrella», hasta el punto que limitan su venta individual «para que la gente no abuse y acapare en casa».

Desde la almazara Maitino, también en Elche, sostienen que han mantenido precios durante todo el año y aplican algunas restricciones en las compras de grandes cantidades para garantizar que todos los clientes, como pueden ser restaurantes, tengan asegurado el aceite, ya que tras la fuerte demanda de garrafas tienen los recursos ajustados para llegar al inicio de cosecha.

"La subida no es buena"

Entienden que la continua subida del precio de este artículo «no es bueno para el sector y como consumidor no hay derecho, no se puede seguir así», apunta Lionel Ibáñez, encargado de esta industria. Este hecho, lejos de ser una noticia positiva para el sector, no ha hecho otra cosa que generar preocupación, dado que se teme una fuga de clientes hacia aceites más baratos. También los consumidores han puesto el grito en el cielo, ante lo que supone una nueva muesca en una cesta de la compra que sigue disparada a causa de la inflación.

La producción estimada del olivar en la provincia para la próxima temporada es de unas 8.000 toneladas, lo que sería un ligero repunte con relación a las 5.000 de la campaña del año pasado, que fue la peor de la última década, tal y como manifestaron desde el sector recientemente.

Desde Asaja Elche explican que la mayoría de productores en el término municipal, que representa al mayor número en la provincia, suelen tener pequeñas fincas y se utiliza el aceite para autoconsumo en gran parte de los casos, por lo que este encarecimiento está provocando que haya más interesados en poner en valor sus cultivos para asegurar reservas.