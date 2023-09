Cultiva granadas, almendras, caquis, higos, brevas, mandarinas o naranjas en Valverde. Es el mayor productor del Camp d’Elx por lo que conoce muy bien las necesidades del campo y de los regantes. En sus manos están ahora las decisiones de las que dependen más de 22.000 comuneros en la margen izquierda del río Segura que riegan más de 26.000 hectáreas de cultivo entre Orihuela y Mutxamel. Viene acompañado a la entrevista con su vicepresidente, José Esquembre. Quiere ser un hombre de consenso y dialogante. Advierte de que el abandono de fincas y la menor plantación por falta de agua, elevarán el precio de la cesta de la compra en gran medida.

¿Cómo surgió el reto de presentar su candidatura, la única, a la presidencia de Riegos de Levante?

Se iban a convocar elecciones, al vencer el mandato de Javier Berenguer, y parecía que no tenía pensado seguir. Así que, desde la junta de gobierno, empezamos a pensar qué hacer. No lo tenía muy claro al principio, pero después dije que sí, que iba a dar el paso, y así fue todo.

¿Se siente arropado por toda la junta de gobierno, por las ocho comunidades?

Sí, de hecho fueron quienes impulsaron que me presentara como candidato, fue algo de consenso entre todos ellos. Tengo mucho trabajo en la agricultura, a la que me dedico, y era quitar tiempo a lo tuyo para dedicarlo a los demás, pero es una tarea ilusionante el poder defender el interés de los agricultores del Campo de Elche y del Levante.

Inicia un nuevo ciclo tras el paso de Javier Berenguer durante ocho años, con el que era vicepresidente. ¿Va a ser una línea continuista?

La línea va a ser continuista. Con el problema del agua, queremos conseguir que lo que nos están quitando del trasvase Tajo-Segura se compense, con aguas depuradas u otras, no descartamos ninguna dotación de agua más. Si el Gobierno de España continúa en su misma línea y las mermas en el trasvase van a seguir siendo como las prevemos vamos a tener problemas si no sustituimos ese agua por otras dotaciones. Pero también entendemos que ese trabajo no debería ser nuestro. Nosotros no hemos recortado el trasvase, lo ha hecho el Gobierno central, así que debería ser él quien se preocupara de darnos una asignación de agua que podamos pagar.

¿Y no se está haciendo?

No. El Gobierno está sustituyendo ese agua del trasvase por agua desalada. Y el coste está a 1,30 euros el metro cúbico, por lo que eso no lo va a poder sostener el Gobierno a largo plazo. Parece que se marca diez años para la subvención, pero la verdad es que veo difícil que salga todo esto de los Presupuestos Generales, para agua desalada, para pensiones... Creo que se le va a amontonar la faena. Y nosotros necesitamos soluciones a corto plazo. El agua del trasvase nos cuesta algo más de 20 céntimos, entre 22 y 27 céntimos, con tasazo y todo, por eso necesitamos un agua que no nos cueste subvencionada 44 céntimos, como cuesta la desalada.

¿Cuáles serían las fórmulas para compensar la pérdida del agua del trasvase?

Nosotros estamos intentando con la Administración, ahora que ha cambiado el gobierno valenciano y las EDAR dependen de la Generalitat, hacer uso de esas aguas depuradas, que entendemos que puede ser nuestra solución. Sería un complemento al recorte, no una solución. Si tenemos una dotación de 40 hectómetros y nos dan 20, de algún lado tiene que salir el resto. Para nosotros el agua desalada es un complemento para cuando no tengamos la del trasvase, pero no es la solución como contemplan. Ellos quieren sustituir agua de trasvase por agua desalada, y los agricultores, sobre todo los de la provincia de Alicante, no podemos con eso.

¿Por qué dice esto último?

Porque en la provincia somos agricultores pequeños y medianos, no hacemos tres cosechas como en Murcia. Solo hacemos una cosecha al año y con eso no podemos pagar el agua desalada a los precios que nos la están cobrando. Ellos dicen que te cuesta 44 céntimos, pero súmale pérdidas, IVA, peaje, distribución... Se va a un euro. Tenemos comunidades en Riegos de Levante que, por circunstancias, ya han tenido que echar mano de agua desalada y han incrementado el precio de 40 céntimos a 60 céntimos, un 50% más, y ya hay quejas de agricultores por el precio que tenemos en la granada o en la almendra. Además, la calidad del agua desalada es peor, lleva boro. Aquí en realidad no estamos consumiendo agua desalada, porque se compensa con la comunidad de Cartagena. Otra cosa es que el Gobierno ha cortado el agua del trasvase sin tener las compensaciones necesarias. Empezar la casa por el tejado no se puede, y menos jugando con la economía y el sustento de miles de agricultores.

¿Qué retos se plantea al frente de Riegos de Levante?

Seguir maximizando el agua de El Hondo, que para nosotros es fundamental. Mejorar esa calidad nos puede suplementar y contribuir a tener más existencias de agua. Debemos seguir elevando el agua del Segura. También tenemos zonas, como el Tercer Canal, que llevan años reivindicando una modernización con riego a presión por goteo y lucharemos para que se haga.

Hace un año el alto coste energético llevó a Riegos de Levante a dejar de elevar agua del río y a un ERTE. ¿Ha mejorado la situación?

Sí. Al agua del Segura le vamos a dar mucha importancia porque haciendo las cosas bien podemos mejorar su calidad y hacerla apta para que los agricultores la usen. Lo del ERTE fue por el alto precio de la luz, no se puede sacar agua a 200 euros la hora. Ahora está bajando el precio de la luz y estamos elevando agua. Los trabajadores volvieron y ahora está todo tranquilo. Tenemos 27 trabajadores en Riegos de Levante, pero el ERTE solo afectó a los de las elevaciones. Estamos modernizando elevaciones y vamos a dar impulso a terminar la mejora de todo el sistema para decrecer los costes fijos. También estamos inmersos en la digitalización, abrir compuertas y controlar azarbes a través del teléfono, sin necesidad de tener a una persona allí presente.

Estuvo en las listas del PP de Elche como número 14. ¿Qué tal su paso por la política?

Estuve haciendo campaña reivindicando el agua. Pablo Ruz entendió que yo como agricultor podía aportar. A veces, hay que levantar la voz y quejarte de lo injusto. No entendemos que haya agua en España, pero no se use bien. Lo que no se puede es que comunidades autónomas, que tienen el agua a pocos kilómetros, deje de llover tres meses y estén en sequía. Vemos que un Plan Hidrológico Nacional y la interconexión de cuencas podría ser la solución y prueba de ello es que hace cinco o seis años hablar de eso te tachaban de loco, y ahora se ha conseguido que no esté tan mal visto. Si está España conectada con el AVE, no se entiende que no lo estén también sus cuencas. No nos pensemos que hay que hacer una conexión del norte al sur. Está todo hecho, son pocos kilómetros. Si conectas del Duero al Tajo, que son 90 kilómetros a Madrid, ya está, y si les diera la gana de conectar el Ebro al Tajo le llenas los pantanos de cabecera, que tengan sus barcos como antes, y todo solucionado. En Inglaterra van a a hacer un trasvase de Gales al sur y, en EEUU, California tenía sequía y no se les caen los anillos de hacer trasvases de la zona que llueve a la que no.

Está de asesor del gobierno local de Elche, en el Ayuntamiento. ¿Cree que es compatible con la presidencia de Riegos de Levante?

Considero que sí, aunque lo hablaré con el alcalde, Pablo Ruz. Tengo una dedicación en el Ayuntamiento al 25%. Lo tengo que pensar, aunque estoy dispuesto a seguir. Asesoro en temas de agricultura y agua. Y si hubiera más gente en la política que conociera bien los temas que trata, mejor nos iría. Como asesor, he aportado ya muchas ideas que se van a poner en marcha, como lo del barranco de San Antón para dar solución a las inundaciones.

¿Entiende las reivindicaciones de los castellanomanchegos?

Sí, claro. Entre agricultores nos entendemos. El Memorándum es la ley que te marca las normas de explotación del trasvase y estaba muy bien. Por debajo de 200 hectómetros sabíamos que no podíamos trasvasar, ahora está por 400. Hace unos meses nos ha pasado que estando por encima del mínimo para trasvasar, y aconsejado el trasvase por los técnicos, la ministra Teresa Ribera no lo ha autorizado. No puede haber esa incertidumbre al tener que planificar las plantaciones.

¿Cómo están las cuentas de Riegos de Levante?

Están muy bien. Están auditadas y la entidad muy saneada.

Los agricultores, ¿os sentís valorados por la sociedad?

Por la sociedad sí. Por los políticos, hay muchas veces que no.

¿Tiene futuro el campo tal y como lo conocemos?

Sí, la agricultura es un sector estratégico. Eso sí, lo que está pasando con el aceite, que está a más de ocho euros el litro ahora, se va a extender a otros productos. Cada vez los agricultores plantan menos hortalizas o frutas por no tener agua y por la falta de previsión de tenerla. Y a menos producción, más altos precios. A medio o corto plazo van a subir los precios, y lo que hoy nos parece una locura en el aceite, se va a quedar normal en cuanto a que pasará con los demás productos. Si en un sector donde hay mucha incertidumbre con la meteorología o las plagas no lo dotas de certidumbre con el agua, ocurre que cada vez hay más fincas abandonadas. Una plantación vale mucho dinero.

¿Ha bajado mucha la producción en el Camp d’Elx por este motivo?

Sí. Se va notando mucho en las hortalizas, sobre todo, con un gran descenso, como en la alcachofa. Lo que podemos hacer, desde Riegos de Levante, es luchar todos a una para reivindicar el agua.

¿Qué es lo que más le están pidiendo los comuneros desde que preside la entidad?

Agua, de donde sea, y barata (ríe). La gente lo que pide es que haya agua. El precio de la almendra está fatal y los pocos almendros que quedaban se los llevan para leña. Es una lástima que no tengamos el apoyo del Gobierno en el tema hídrico para el Levante.

¿Hay relevo generacional?

No hay relevo generacional. Si no hay certidumbre con el agua, ¿quién va a querer seguir plantando? Ahora vemos que la media de edad, cada vez que vamos a una asamblea, está por los 70 años. Va a ser un problema a medio plazo. Y el campo es muy sacrificado. Si aquí hubiera grandes fincas al final vendrían de fuera, pero siempre empresas, con lo que es caer en manos de cuatro empresas o fondos de inversión. Si cuatro dominan el mercado ya sabemos que, aunque haya producción, que se olvide la gente de tener precios asequibles en el supermercado. No es como ahora, que gracias a que aquí hay pequeños agricultores que van a la lonja de aquí y de allá, se consigue que los precios se equilibren mucho mejor.

¿Cómo será la gestión que llevará a cabo en el parque natural de El Hondo?

Este año no ha hecho falta desecar las lagunas. Se ha reducido mucho la población de carpas. Mucha gente nos tilda a los agricultores de ir contra el medioambiente. Y esos pantanos, que no son lagunas naturales de El Hondo, los mantenemos nosotros. Si paramos el bombeo, en tres meses está seco. En el ministerio deberían ver que los agricultores somos los primeros a los que nos interesa mantener el medioambiente. Nosotros mantenemos el parque natural. Si no elevamos el agua del Segura, allí no habría agua, solo en las salinas. Los agricultores somos los mejores ecologistas.

¿En qué situación se encuentra el embalse de Crevillent?

Lo tenemos casi lleno. Lo llenamos para empezar el nuevo Año Hidrológico, aunque esperábamos que hubiera llovido más. Tenemos reservas suficientes, pero no va a sobrar mucho. Nos ha salvado que hemos mezclado mucha agua del Segura con la del trasvase.

El proyecto de la desalobradora en El Hondo, ¿sigue adelante?

Estamos pendientes de que el ministerio nos diga dónde echamos la salmuera que se produzca. Llevamos tres años esperando esa respuesta para seguir con el proyecto. Los 11 millones de compensación de la Generalitat por la prohibición de caza en el parque ya los recibimos, y están los 37 del convenio con el Seiasa. Seguiremos con la digitalización de la comunidad El Canal, con las plantas fotovoltaicas y con la desalobradora.