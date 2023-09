«El Alzheimer hace involucionar y hay que valorar lo que esa persona ha sido»

¿Las leyes protegen cada vez más a los afectados de Alzheimer?

Ha habido cambios legales, sí. Anteriormente cuando la persona empezaba a perder capacidades se le incapacitaba, se le asignaba una persona tutora, ese trámite para intentar cubrir y defender a la persona se ha modificado por un trámite que se llama estipulación de medidas de apoyo que surgió en 2021. No se incapacita si no que se estipula una persona que les apoya en actividades donde necesita apoyo. Se intenta dar más voz a la persona e intentar no quitarle las herramientas de las que pueda disponer.

¿Son suficientes las ayudas?

Con la Ley de Dependencia han subido levemente cuantías, que va por niveles según el grado de dependencia. Nosotros, sin embargo, asesoramos a las familias y orientamos de los recursos más adecuados, es un trámite que tiene que hacer la familia.

¿Qué recursos hay para los pacientes?

Ofrecemos atención psicológica a familias y muchas actividades de promoción. En 2022 participamos con la Universidad de Extremadura en un estudio semanal que iba en la línea de trabajar en el fomento del cuidado a través de las personas cuidadoras. Por otra parte hemos retomado tras la pandemia el punto de encuentro familiar, es un foro para promover el autocuidado entre personas cuidadoras, cónyuges, hijos e hijas. Lanzamos la piedra y ellos se siguen organizando, suele ser una cita mensual como talleres de yoga, salir a tomar café, excursiones...y a partir de ahí la rueda va creciendo y se crea una red informal de apoyo.

¿Cuando pueden ser atendidos a domicilio?

Está el perfil de persona que tiene un diagnóstico muy temprano, con su rutina fuera del centro, y no consideran que sea beneficioso acudir a realizar talleres, mientras que sí ayuda que un profesional acuda a casa con esa estimulación individual sin romper su rutina. Y luego hay dos supuestos más. Uno cuando se necesita ir al centro pero hay lista de espera, ya que es una forma de intervenir rápidamente y no dejar la situación de lado. El tercero de los supuestos es cuando se trata de personas de estadio bastante avanzado. En estos casos la estimulación grupal no tiene resultados y se puede hacer una pequeña estimulación en el hogar aunque el deterioro sea importante.

¿Están teniendo dificultades para cubrir todos los servicios?

Las subvenciones han disminuido pero se han equilibrado con la incorporación de alguna ayuda de entidad privada que ha apoyado el proyecto. Después de la pandemia llevamos un varapalo con subida de cuotas, por lo que estamos en búsqueda activa de recursos. Es difícil encontrar ayuda privada, hay que moverse mucho y demostrar que se está haciendo un buen trabajo, y no es fácil porque somos muchas asociaciones.

Una de las charlas previstas en días se llama ‘Ante el alzheimer ponte las pilas’. ¿En qué hay que ponerse las pilas?

Esta es una charla para personas mayores a nivel preventivo para que se reactiven y sepan cuáles son los signos de alarma y lo importante que es mantener la rutina. De igual forma, este año se ha enfocado el programa en la innovación para adaptarnos a los retos para trabajar con las personas. Por otro lado pediremos estos días cautela para que no se den falsas esperanzas con tratamientos que luego no funcionan.

Otro de los retos también es dignificar a la persona que sufre la demencia...

Abordamos a diario la forma de tratar a la persona poniendo en valor la historia de vida y lo que ha sido esa persona. La enfermedad hace involucionar, la persona va perdiendo capacidades, por eso es importante tener en cuenta esa historia de vida, y ese trabajo lo extrapolamos a las familias, no se puede tratar a la persona como si fuese un niño.