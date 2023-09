Emocionar a través del braille

Invidentes de la provincia de Alicante dieron este sábado una grata lección sobre la importancia de fomentar que personas ciegas aprendan a leer con el braille. Con el arte de la narración los miembros del grupo de teatro leído Tomás Aznar, iniciativa apoyada por la Fundación Once, emocionaron a decenas de asistentes en La Glorieta gracias al relato de una serie de cuentos.

Sonia, Paloma, Pepi, Blasi, Tomás y César, usuarios con discapacidad visual total, contaron cada uno un cuento con el lenguaje de los seis puntos. Lo cierto es que la iniciativa sorprendió, algo que evidencia que sigue existiendo desconocimiento sobre este sistema de comunicación a pesar de que han pasado casi dos siglos desde que el pedagogo francés Louise Braille lo inventó.

La actividad, que estaba enmarcada dentro de la programación de Elx al Carrer, se recreó en fragmentos de autores de la talla de Ana María Matute, Carlos Salazar, Pío Baroja y Elvira Sastre, aunque también se recitaron poemas del ilicitano Pedro Serrano y una parte de la obra de Helena Ríos, ambos autores ciegos que han abierto camino en el mundo del braille.

Tres lustros

Este grupo de teatro leído lleva casi tres lustros trabajando para visibilizar

este sistema alternativo de escritura y lectura. «Somos hijos de aquella radio dramática que existía y que nos ha marcado mucho e intentamos adquirir técnicas para tratar de animar a personas ciegas a leer en braille para que vean que es posible y se puede hacer», sostiene César Fuente, director del grupo.

Reconocen que se trata de un lenguaje bastante laborioso para adquirir soltura y que cuesta que los usuarios lo aprendan, sobre todo aquellos que se quedan ciegos de mayores. Aun y así el colectivo, integrado por una quincena de miembros, trata de «arrastrar» a gente joven «con más posibilidades de aprender porque con entrenamiento se pueden conseguir cosas interesantes», ya que valoran que el braille puede servir también de guía para la memorización.

Cultura

Sonia Collado Rubayo, otra de las integrantes, narra que formar parte del grupo es una forma de seguir en contacto con la cultura «y llevar el braille a todos los rincones». Aún y así, lamenta que « se ve poco, no resalta, en la calle se ve todo lleno de letreros y el braille se distingue poco y si no lo hacemos así no llega». Ella ha llegado a enseñar en colegios la importancia de este sistema para que no haya discriminación en el aula. Explica, también, que la tecnología ha ayudado mucho a visibilizar y enseñar este lenguaje lineal.