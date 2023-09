Preparados para lo peor. Nadie quiere que suceda una catástrofe con múltiples víctimas, pero, a veces (poquísimas, afortunadamente), ocurre. En el Hospital del Vinalopó están preparados para dar respuesta inmediata al aumento asistencial en ese caso y movilizar a todo su personal.

Un sms que salva vidas. Un simple mensaje activa a decenas de profesionales sanitarios y trabajadores en el Hospital del Vinalopó de Elche en caso de una catástrofe que supere el volumen asistencial normal que es capaz de asumir el servicio de Urgencias del centro, como en el caso de un accidente de tráfico múltiple, un grave incendio, un derrumbe, una explosión en un edificio o en una nave o una inundación.

Este centro hospitalario cuenta con un plan de catástrofes perfectamente coordinado que se activa a través de un sms que llega a todas las especialidades, sea la hora que sea. Por el momento, solo ha tenido que activarse de manera real, ya que simulacros se hacen todos los años, durante la DANA de 2019.

Se pone en marcha para movilizar a todo el personal cuando la asistencia de heridos al hospital a causa de una catástrofe supere el 30% del volumen normal. «El objetivo es que el hospital, incrementando sus recursos, sea capaz de dar respuesta al incidente», explica la jefa de Urgencias del Hospital del Vinalopó, Esther Ruescas.

Proceso

Todos saben lo que tienen que hacer, desde la dirección médica o de enfermería, hasta el personal de seguridad o el de comunicación. El proceso de activación, primero, se realiza cuando se evidencia la alarma, mediante una llamada a la centralita del hospital por parte del CICU, del 112, de la Policía o de los bomberos, o por la afluencia anormal de pacientes.

Lo primero que se hace es confirmar que realmente ha sucedido esa catástrofe y recoger información como el número de víctimas o el modo de traslado. De este modo, se avisa al director del Comité de Catástrofes que, si lo considera, activará el plan.

Así, se envía el sms que llega a los móviles de todo el personal que debe ir al centro hospitalario. «Acudir al servicio de urgencias. Se ha activado el plan de atención a múltiples víctimas del Hospital Vinalopó», es el mensaje que reciben. «Se reorganizan los espacios en el hospital, está todo planificado», señala Irene Amorós, supervisora de Urgencias.

Intervención

El equipo de primera intervención, los responsables de Urgencias, son los encargados de establecer el nivel de respuesta, del 1 al 3. El supervisor de Enfermería sube rápidamente al lugar donde está el armario que guarda todo el material para prepararse ante esa catástrofe, como las carpetas con las instrucciones que cada jefe de servicio y de seguridad deben realizar.

En la megafonía de la sala de espera en Urgencias, los pacientes que han ingresado por cualquier molestia son avisados de que se trasladarán a otra sala y que tendrán que esperar más de lo habitual para ser atendidos. También se alerta de la situación a los centros de salud, mientras que el personal de seguridad se coordina con la Policía para cortar accesos y desviar el tráfico dentro del recinto hospitalario para el paso libre de las ambulancias.

Varias salas del hospital se convierten en Urgencias para atender al mayor número de víctimas de esa catástrofe que ha obligado a poner en marcha el plan de emergencias, que cancelará las operaciones programadas no urgentes para que los quirófanos queden para los heridos.

Una zona de guerra

El hospital pasa a ser, casi, una zona de guerra, donde se prioriza salvar al mayor número de personas. A cada víctima que llega se le hace un rápido triaje para ver su gravedad y se le pone una pegatina distintiva con un color, en lugar visible, que va del negro (fallecido) al verde (leve).

«En este caso, no es importante la intimidad, el triaje se hace rápido, si anda o no o está consciente, hay que ver dónde tenemos que invertir el tiempo, y no el más grave va a tener la atención más urgente, como sucede normalmente, hay que salvar el máximo de vidas», explica Ruescas, quien añade que «si invierto media hora en una sola persona muy grave dejaría a seis que en ese mismo periodo hubiera evitado que se agravara su situación».

«Es pensar como en una guerra», concluye.