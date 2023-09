El pleno de Elche ha comenzado expresando las condolencias al PSOE por el fallecimiento de su militante, Begoña Andreu. Todos los grupos políticas han trasladado el pésame a los socialistas, que han asegurado tener el "corazón roto" por la pérdida de una mujer de la que han destacado su gran compañerismo, lucha altruista por la democracia, la libertad, igualdad y justicia social.

Al comienzo de la sesión se han aprobado las cuentas generales de 2022 con 24,7 millones de euros de remanente de tesorería, es decir, dinero que le ha sobrado al Ayuntamiento y con un resultado positivo de 22,8 millones de euros. Unas cifras que le han servido al PSOE para poner en valor su gestión del dinero público (se amortizaron 4,6 millones de euros más respecto al ejercicio anterior) y para preguntar al equipo de gobierno si van a bajar impuestos y en qué cantidad.

El edil de Estrategia Municipal, Francisco Soler, ha reprochado a los socialistas que la gestión de las cuentas municipales podría haberse hecho mejor y ha evitado precisar si habrá bajada o no de impuestos y en qué términos (el alcalde ha garantizado al cumplirse los 100días de mandato que sí que rebajará la presión fiscal). El concejal popular ha vuelto a decir qué están estudiándolo y ha dejado claro que el presupuesto municipal se va a ver muy condicionado por la pérdida millonaria de los fondos Edusi por los proyectos que no se han ejecutado a tiempo,a causa de la "negligencia" del anterior ejecutivo, entre ellos, el pabellón de deportes adaptado de Carrús que ya costará más de once millones de euros.

Distritos

Asimismo, PP y Vox han aprobado inicialmente su primer gran proyecto del pacto de gobierno: el reglamento de distritos para que barrios y pedanías puedan autogestionar un 2% del presupuesto municipal en 2026.

Compromís ha dicho que no comparten la concreción,. ha señalado que es una formula muy reducida contar solo un portavoz de asociaciones y ha dicho que en Alicante más representación. Su portavoz, Esther Díez, ha pedido que se mantengan los presupuestos participativos porque son complementarios y ha advertido de que habrá limitaciones para que los distritos contraten obras de asfalto o arreglos de acera. También ha lamentado que no hayan convocado a la federacion de asocaciones vecinales.

El PSOE, de la mano de María José Martínez, también ha criticado que no se haya contado con el movimiento vecinal por no haber reunido a la federación de asociaciones vecinales. Han dicho que un solo representante vecinal es escaso. Han reprochado que solo se haya estimado 29 alegaciones de las 86 presentadas, no hay lenguaje inclusivo, no precisan quién va a trabajar todos los reglamentos que van a ser el motor de las juntas municipales. No determinan cuánto dinero van a tener las juntas.

La portavoz de Vox y tercera teniente alcalde, Aurora Rodil, ha contestado que "poner muchas asociaciones puede ser poco funcional y poco ejecutivo". Ha reprochado a la oposición no haber puesto este sistema en ocho años de gobierno. "Nuestro criterio es ejecutivo y democrático", ha defendido, ademas de haberle reprochado al PSOE su silencio hasta ahora.

La edil de Distritos, Loli Serna (PP), ha destacado el esfuerzo realizado por el ejecutvo local estos 100 días para presentar en tiempo récord este reglamento y ha garantizado que será "un mejor mecanismo de particiación ciudadana y de la organización municipal".