PP y Vox han votado en contra de prohibir fumar en las terrazas de Elche. El equipo de gobierno ha tumbado una moción de Compromís que ha sido respaldada también por el PSOE. La propuesta ha generado un tenso debate entre la formación de Santiago Abascal y la valencianista.

La portavoz de Vox, Aurora Rodil, ha justificado su rechazo por ser, a su juicio, "una moción incompleta, prohibitiva como cada propuesta que hace la extrema izquierda". Según la tercera teniente de alcalde, esta medida "no va a acabar con el problema del tabaco. Para ser fumador pasivo se necesita una exposición en el tiempo", por lo que implictamente ha descartado que en las terrazas los que haya alrededor sean fumadores pasivos.

Rodil ha explicado que en la pandemia bajó el consumo de tabaco y ha dicho que en junio de este año aumentó un 4%. "No sirvió de nada la restricción". Ha propuesto un servicio de prevención y que la Seguridad Social financie fármacos. "Esperaba algo más global y no un castigo al fumador como un leproso ni tampoco a los hosteleros como si fueran personas endemoniadas", ha afirmado la líder de Vox en Elche quien le ha pedido a Compromís que consulte a expertos.

Tras ello, la portavoz de Compromís, Esther Díez, ha aremetido contra Vox por haber "despreciado" los argumentos de la Sociedad Española de Medicina y Sociedad Española contra el Cáncer en cuanto al tabaco.

Tensión

El debate se ha puesto tan tenso que la presidenta del pleno, Irene Ruiz, ha tenido que llamar al orden a Rodil por intervenir fuera de su turno de palabra, quien ha justificado después que si aplicara el criterio de Compromís se tendría que prohibir fumar en la vía pública y ha justificado que se pueda fumar en terrazas porque el fumador decide bajar de su casa por solidaridad para no tirarle el humo a su familia y para fumarse un cigarrillo y tomarse un café. La portavoz de Vox también ha afeado a Compromís que en cuatro años no hablara de tabaquismo, sino de alertar por la contaminación de los vehículos y le ha dicho que no le importa el fumador, ni los hosteleros.

El Partido Popular ha justificado su negativa al veto del tabaco en las terrazas en que no se puede ir en contra de una norma superior, en este caso estatal. La edil de Hostelería ha dicho que "serán los hosteleros los que decidan si quieren prohibirlo, eso debería de ser suficiente. No se puede estar prohibiendo y restringiendo libertades".

El PSOE, por su parte, ha dicho que entienden que sea necesario "limitar prohibir por salud y porque durante el tiempo en el que estuvo restingido por la pandemia no hubo problemas".