El grupo municipal socialista ha votado hoy en contra de los dos acuerdos del orden del día de la sesión extraordinaria de la Junta General de Pimesa “ya que hay demasiadas preguntas sobre el nombramiento de un nuevo consejero y la propuesta de añadir la indemnización de 740 euros al mes para el letrado asesor por cada sesión del consejo de administración”. En este sentido, el portavoz Héctor Díez, en su turno de palabra, ha explicado que el anterior equipo de gobierno “es decir, nosotros, instauramos la licitación del servicio de letrado asesor en 2017, una obligación legal en base a la Ley de Contratos del Sector Público, para favorecer la contratación pública, la participación y la transparencia”. Un informe del gerente de la empresa municipal, al que ha tenido acceso este diario, justifica el nombramiento.

Los socialistas indican que han visto que se ha nombrado a un nuevo consejero, abogado de profesión, una vez ha finalizado el contrato con el anterior letrado asesor, “y por ello hemos preguntado por qué se designa a un nuevo consejero, abogado, y por qué no se ha iniciado el pliego de condiciones para licitar el servicio de letrado asesor, ya que presentan una modificación de las indemnizaciones precisamente para el letrado asesor”. También se ha preguntado al presidente de Pimesa y alcalde si este nuevo consejero va a ejercer de letrado asesor. “Existe precedente de licitación del servicio y no vemos en la documentación el informe jurídico del señor secretario municipal que justifique la no aplicación de la Ley de Contratos y el cambio de precedente para sortear la licitación. Hay un informe del gerente de la empresa municipal en el que habla de la posibilidad de poder nombrar a dedo el letrado asesor, pero ninguno jurídico que nos diga por qué no se licita, como se ha hecho anteriormente”.

Elección opaca

El PSOE ha dicho en un comunicado que no dudan "en absoluto de la profesionalidad y solvencia del nuevo consejero, al que todo apunta que será el letrado asesor de forma digital, por ello hemos preguntado por qué no se permite la libre concurrencia de este servicio y si no creen que haya más letrados capacitados e interesados en Elche”.

La normativa que ha aplicado la presidencia de Pimesa para poder nombrar letrado asesor “es aplicable hasta al menos tres consejeros que existen en la actualidad en el Consejo de Administración que son abogados y podrían ejercer de letrado asesor de manera transitoria hasta la finalización de una nueva licitación”, señalan los socialistas.

Por último, el principal partido de la oposición dice que "cabe pensar que esto es lo que parece, la elección opaca del letrado asesor de Pimesa obviando la Ley de Contratos del Sector Público para contratar a un letrado más cercano en lugar de un contratado mediante procedimiento abierto y transparente para que pueda hacer su trabajo sin ataduras”.

El informe del gerente

El informe del gerente de Pimesa apunta a que el nombramiento se ha realizado mediante el procedimiento de contrato menor "teniendo que cuenta la fecha de vencimiento del contrato, (del otro letrado) el día 2 de octubre de 2022, y la previsión de celebración de elecciones municipales en mayo de 2023, se consideró adecuado por parte del Consejo de Administración no realizar una licitación de los servicios de Letrado Asesor por un plazo que pudiera condicionar las decisiones del Gobierno Municipal que resultara elegido, por lo que, resultando necesario disponer del citado servicio jurídico y con objeto de dar continuidad a la prestación derivada de la licitación convocada en su día, con fecha 26 de septiembre de 2022, la Gerencia resolvió aprobar el Expediente de Contratación 2022/CM/010, para su adjudicación mediante el procedimiento aplicable al contrato menor, por un plazo de duración de un año".

Otro de los argumentos que da el informe es que " es el Consejo de Administración el que debe determinar el procedimiento a seguir para la designación del cargo de Letrado Asesor pudiendo ser este desempeñado por el Secretario u otro miembro del Consejo de Administración, por el Secretario (no consejero) del Consejo de Administración o por una persona trabajadora de PIMESA en quienes concurra la calidad de Letrado en ejercicio y cumpla con las condiciones previstas en la mencionada Ley 39/1975, de 31 de octubre".