El Ayuntamiento de Eche rebajará en 2024 cuatro tributos municipales. El impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) costará un 1% menos, mientras que el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (ITVM), el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) y el Impuesto de Construcciones y Obras (ICIO) bajarán un 1,5%. El ejecutivo local de PP y Vox han desvelado este jueves los términos en los que va a producirse su prometida reducción fiscal acordada en el pacto de gobierno. Será el 17 de octubre en un pleno extraordinario cuando se apruebe la modificación de las ordenanzas fiscales para que dé tiempo a que entren en vigor desde el 1 de enero.

Entre las novedades para el próximo año, los responsables municipales han ratificado que recuperarán el cobro de la tasa de mesas y sillas y de los mercadillos, suspendida desde hace cuatro ejercicios, primero por la pandemia y después por la inflación. Eso sí, los hosteleros que tengan terrazas y los vendedores ambulantes no tendrán que pagar por ocupar la vía pública hasta el 1 de julio. El equipo de gobierno ha considerado oportuno, a petición del sector, darles seis meses de prórroga para adaptarse y para recuperar la normalidad. Si bien, a partir del 1 de enero decaerá la flexibilidad que ha habido desde 2020 para que las mesas y sillas ocupen más espacio del permitido.

La estimación municipal es que el Ayuntamiento dejará de ingresar 1,5 millones de euros por la rebaja de estos cuatro tributos municipales (un millón) y por la prórroga de la suspensión de las tasas de mesas y sillas y las de mercadillos (500.000 euros), según precisaron este jueves el alcalde Pablo Ruz y el edil de Estrategia Municipal, Francisco Soler. El resto de impuestos, tasas y precios públicos volverán a congelarse. También estarán blindadas las ayudas al pago del IBI y del recibo del agua que impulsó el anterior ejecutivo progresista con las que se beneficiaron más de 8.000 familias con hasta 165 euros.

¿En qué se traducirá la bajada de impuestos de 2024? El recibo medio del IBI gira en Elche en torno a los 327 euros. Con una reducción del 1%, cada familia se ahorraría unos 4 euros. En el caso del impuesto de circulación, el ITVM, el recibo medio es de 64 euros y con la rebaja cada conductor se ahorrará 96 céntimos.

Un 5% en 2027

El equipo de gobierno ha puesto en valor que está en su ADN rebajar impuestos y ha prometido llevar a cabo una bajada progresiva. ¿Cómo? El compromiso municipal es llegar a 2027, el último año del mandato habiendo reducido el IBI en un 5% en total. “Esto es una bajada progresiva de impuestos, que vamos a aplicar durante toda la legislatura en todos los impuestos. El objetivo es que, por lo que respecta al IBI, prevemos que en 2027 hayamos acumulado una rebaja del 5%”, ha dicho el primer edil. «Esto es una bajada progresiva de impuestos, que vamos a aplicar durante toda la legislatura. El objetivo es que, por lo que respecta al IBI, prevemos que en 2027 hayamos acumulado una rebaja del 5%», dijo el primer edil.

Ruz también advirtió de que estos tributos no se tocaban desde 2018 año en el que el IBI y el IAE subieron un 1,5%, bajo el argumento de la actualización del IPC (con la izquierda al frente del Ayuntamiento). El regidor popular no dudó en culpar al anterior equipo de gobierno de PSOE y Compromís de no poder cumplir con la bajada del 3% de los principales impuestos del Ayuntamiento que prometió hace un año en precampaña electoral.

Culpas a la gestión de los Edusi

«Nos hubiera gustado bajar más los impuestos desde este primer año pero tenemos que ser consciente de la situación económica del Ayuntamiento. Y del caos y la nula gestión de los fondos EDUSI que ha supuesto la pérdida de más de 10 millones de euros en subvenciones europeas», criticó en base a la carta recibida esta misma semana por el Ministerio de Hacienda que hace referencia al gasto declarado hasta el momento por el Ayuntamiento sobre las obras que hay en marcha. Además, Pablo Ruz admitió que este agujero en las arcas municipales van a implicar «un reajuste del presupuesto del próximo año en todas las áreas excepto en la de Acción Social que no se tocará», lo que se traducirá en recortar gastos. Su socia de gobierno de Vox, Aurora Rodil, prometió que se meterá la tijera exclusivamente en «gastos superfluos».

En la misma línea que el alcalde, la edil de Familia destacó el «esfuerzo enorme del equipo de gobierno» para «cumplir con una promesa», pero se amparó en que se han encontrado con una «realidad impresionante» y con unos «gastos inesperados» al tomar las riendas del Ayuntamiento. También vinculó la tímida rebaja fiscal que han acordado con la «inestabilidad política grave por la incertidumbre del país».