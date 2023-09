Crevillent vuelve a desempolvar sus trajes festeros para celebrar los Moros y Cristianos, los cuales aglutinan sus días grandes a partir de los próximos jornadas. Sin embargo, los crevillentinos llevan celebrando sus fiestas patronales y de Moros y Cristianos, declaradas Fiestas de Interés Turístico Internacional, desde el pasado 14 de septiembre. Ejemplo de ello, y que más público reúne, es el tradicional Mercadillo Medieval, que este año se celebró durante los días 22, 23 y 24 de septiembre bajo el lema «Crevillent Medieval».

Miss Caffeina, Señor Aliaga y Second

Pero sin duda, uno de los momentos más esperados de las fiestas de Crevillent es la apertura de la barraca municipal, que se realizará el viernes 6 de octubre, en calle Óscar Esplà. Esa noche actuará el grupo de música indie Miss Caffeina, «un grupo referente a nivel nacional que ha sido cabeza de cartel, que ha tocado en el Low, en el Festival de Les Arts, en el FIB, en el Sonorama», explica el concejal de Ocio, Pedro García Magro. Además, actuará el grupo Señor Aliaga, con el crevillentino Carlos Mansa, que se dedica a tocar versiones de indie-pop, y como cierre se podrá disfrutar de la sesión del Dj Óscar Martínez de Los 40.

El sábado 7 de octubre, en el espacio habilitado en la Plaza de la Comunidad Valenciana, presenciaremos, a partir de las 12:00 horas, el concierto del grupo local Impronta Cover Band. Ya por la noche, en la calle Óscar Esplà, será el turno de Second, que «en su gira de despedida, porque se retiran como banda de los escenarios, han elegido Crevillent para actuar», según el edil. La noche culminará con las sesiones de Dj Barce y de Dj Poncini. Sobre Dj Barce, García Magro resalta que «es un Dj de primer nivel porque está pinchando en el Starlite de Marbella, en discotecas de todas España, en festivales etc.», al tiempo que pone en valor «la sesión del crevillentino Dj Poncini, muy conocido por la música que pincha y que tiene un público increíble, así que apostamos por el talento crevillentino».

El domingo 8 de octubre, de nuevo, en la Plaza de la Comunidad Valenciana será el concierto de Extensores Automáticos y por la noche, en el recinto de la Barraca Municipal se contará con Dj Ballesteros, Dj Carmen de la Fuente y Dj Pablo Músico. «Es una noche dedicada sobre todo a la gente joven para que disfrute de varios Dj muy famosos. Así, vendrán Dj Ballesteros que ha pinchado en el Arenal Sound, en discotecas de toda España, en festivales como el Medusa, etc. Luego también tendremos a Dj Carmen de la Fuente, una Dj también muy conocida que además es tiktoker, y contaremos con Dj Pablo Músico, un Dj de la zona que ha sido residente del festival Brilla Torrevieja y que ya ha trabajado y demostrado su talento en poblaciones cercanas e incluso ya pinchó en Crevillent y sorprendió a muchos», explica el concejal de Ocio.

El broche a los conciertos de estas fiestas lo pondrá, en la Plaza de la Comunidad Valenciana, el grupo de música valenciana «El Diluvi», coincidiendo con el lunes 9 de octubre, el Día de la Comunidad Valenciana.

Cultura para todos

Una de las actividades destacas que forman parte del programa de fiestas es el número musical «La Revista Prodigiosa» en el que participarán la vedete Sandra Bruman, el monologuista Dani Mares, la cantante folclórica Marisol Delgado y el Mago Aranda, que se celebrará el 1 de octubre desde las 19:00 horas, en el Auditorio de la Casa Municipal de Cultura «José Candela Lledó». El concejal de Fiestas en el Ayuntamiento de Crevillent, Antonio Candel Rives, anima a la población a que pueda disfrutar de este espectáculo variado en el que habrá música, magia y humor. La entrada al evento es libre hasta completar aforo y el objetivo, según argumenta el concejal, «es cubrir los gustos de un público más adulto del que tendremos en la barraca municipal».

«La apuesta firme por la promoción y la comunicación ha sido una prioridad de este nuevo gobierno»

Lourdes Aznar, Alcaldesa de Crevillent

¿Cuál es la gran apuesta este año por parte del ayuntamiento para sus fiestas?

El nuevo gobierno municipal ha apostado firmemente por la promoción y por actos novedosos. Cuando hablo de promoción, por ejemplo, me refiero a que este año por primera vez hemos hecho publicidad, desde la concejalía de Turismo, en el aeropuerto Alicante-Elche y así durante un mes el cartel de las fiestas estará presente en la terminal de llegadas.

También hemos realizado una fuerte inversión en cuanto al cartel con calidad, algo que demuestra que en Crevillent hay fiesta, hay alegría en las calles, gobierne quien gobierne. Grupos como Miss Caffeina o Second, también Djs referentes y artistas locales van a estar presentes durante nuestras fiestas, alegrando y haciendo que la gente desconecte y disfrute estos días.

¿En qué se ha priorizado para el disfrute de los crevillentinos?

Se ha priorizado que haya actividades para todas las edades y para festeros y no festeros. Por ejemplo, hemos creado actividades, como he dicho, que lo que intentan es dar respuesta a la demanda que existía, como la fiesta llamada Precabos. Allí, mucha gente festera sobre todo, pero también no festera, pudo disfrutar del inicio de las fiestas. También en actividades como el espectáculo de Revista, que se realiza este próximo domingo en la Casa de Cultura, pues se da respuesta a un público más maduro, más veterano, que le gusta este tipo de espectáculos, y también actividades que van más destinadas a jóvenes, como es el espectáculo de Tallarina, que se realizó ayer viernes, y que al final hace que tengamos un abanico de actividades que sea para todas las edades.

¿Cuál es la inversión que ha realizado el ayuntamiento para las fiestas de este año?

En primer lugar, agradezco la pregunta porque habla de inversión y no de gasto. Esto es algo importante para los vecinos y es que la gran cantidad de dinero que desde esta administración destinamos a las Fiestas Patronales y Moros y Cristianos es una inversión porque retorna indirectamente y directamente a los ciudadanos, en forma de consumo en comercios, hostelería, turismo, etc.

El dinero destinado, para que os hagáis una idea, desde las concejalías de Fiesta y Ocio es más de 180.000 euros a estas actividades, además de otras tantas áreas que se ven involucradas como Presidencia y el caso de Obras, como puede ser para la adecuación de terrenos como aparcamientos, etc., pues permite que disfrutemos de unas fiestas en la que la inversión sea muy grande, pero también el retorno para nuestra gente, para los vecinos y para los dueños de locales que en el día a día viven de la hostelería, del trabajo y del comercio.

¿Cómo contribuye el ayuntamiento a la promoción de los Moros y Cristianos fuera de Crevillent?

El Ayuntamiento de Crevillent contribuye tanto de manera material y económica como institucional. El apoyo y la relación con la asociación nos permite ir de la mano. Tenemos una relación fantástica con la Junta Directiva de los Moros y Cristianos y nos permite trabajar conjuntamente para engrandecer nuestras fiestas. La promoción, en concreto, ha sido mayor que otros años con vallas publicitarias en Elche, Crevillent, Orihuela Costa y Torrevieja, también en el aeropuerto. Además, hemos creado un spot que ha batido todos los récords con más de 40.000 reproducciones en redes sociales, se ha hecho publicidad en marketing online para que le llegue a un radio de 30 kilómetros, es decir, a gente desde Murcia, Alicante, Elda, Torrevieja, para que todos se informen de nuestras fiestas. La apuesta firme por la promoción y la comunicación ha sido una prioridad de este nuevo gobierno.

¿Qué impacto tienen las fiestas patronales para esta localidad?

Hablamos de un impacto económico que está valorado en millones de euros de repercusión, tanto directa como indirectamente, pero también un impacto emocional y de felicidad. Las fiestas son un momento de desconectar, de unión y hermandad, como dice el himno. Estas fiestas hacen que las personas olvidemos nuestro día a día y disfrutemos.

¿Cuál diría que es el acto más simbólico o especial para los crevillentinos?

Pues no podría quedarme con uno en concreto porque todos tienen su encanto y un momento para recordar, desde el acto de proclamación, el Primer Tro, el desfile de cabos, el desfile de humor, la ofrenda floral, las entradas tan espectaculares que tenemos, la procesión en honor al patrón San Francisco y la misa festera... En fin, un sinfín de actos que todos son especiales y que todos son dignos de que los visitantes vengan a descubrirlos.

«Hemos querido llegar a los públicos más diversos, jóvenes y mayores»

Antonio Candel, concejal de Fiestas

¿Qué novedades han preparado respecto a otros años?

Pues, en realidad, convendría distinguir dos vertientes. Por un lado la puramente festera, que es la que organiza la Asociación de Fiestas de Moros y Cristianos «San Francisco de Asís». Por otro, el lado más lúdico que es el que corresponde al Ayuntamiento. En lo que hace referencia a la primera parte, la Fiesta mantiene su estructura tradicional con los actos que ya vienen realizándose desde hace muchos años. En cuanto a esa parte más lúdica, hemos pretendido completar el calendario de los fines de semana de septiembre y octubre con más actuaciones que garanticen, por un lado, una mayor oferta de ocio, y, por otro, llegar a los públicos más diversos, desde jóvenes a los más mayores.

¿Cuál es el día más importante de las fiestas?

Esa es una pregunta muy difícil porque hay muchas citas importantes. Si tuviera que elegir un día, en este caso dos, me quedo con las Entradas Mora y Cristiana, que son la puesta en escena más grande que las comparsas realizan durante todo el año, cuando los cargos festeros tratan de deslumbrar al público y los festeros llenan las calles.

Las fiestas de Moros y Cristianos de Crevillent están declaradas de Interés Turístico Internacional. ¿Qué aporta este distintivo al municipio, y a las fiestas en particular?

La verdad es que fue una declaración muy buscada y muy trabajada. Cuando llegó, allá por 2017, supuso una inmensa alegría para todo el colectivo festero. Creemos que esa distinción debe ser una exigencia para realizar unas fiestas con más calidad, cuidando todos los detalles y acogiendo a los visitantes que año tras año llenan las calles de Crevillent. La tendencia antes y después de la pandemia ha sido expansiva, de una parte, todas las comparsas han crecido en miembros. De otra, la llegada de visitantes empieza a notarse de forma creciente.

¿Qué balance hace del tradicional Mercadillo Medieval celebrado el pasado fin de semana?

Consideramos que el balance ha sido positivo. Se trata de una actividad que va recuperando el brillo de hace años. El año pasado volvió a celebrarse aunque su éxito fue limitado, este año ha ofrecido un aumento considerable en el número de puestos, no obstante, somos conscientes de que hay un amplio margen de mejora y trataremos de conseguirlo el año que viene.

¿A quién está dirigida la actividad cultural de mañana domingo y en qué va a consistir?

Esta es una de esas actividades que hemos dirigido hacia un tipo de público específico, concretamente un público de más edad. Se trata de un espectáculo de revista en el que actuará la vedete Sandra Bruman, acompañada por el monologuista Dani Mares, la cantante folclórica Marisol Delgado y el Mago Aranda. Tendrá lugar mañana domingo, a las 19:00h en el Auditorio de la Casa Municipal de Cultura «José Candela Lledó». La entrada será libre hasta completar aforo y el objetivo, como decíamos antes, es cubrir los gustos de un público más adulto del que tendremos en la barraca municipal.

«La Fiesta es una inversión que repercute en riqueza y bienestar para todo el pueblo»

Luis Manchón, presidente de la Asociación de Moros y Cristianos

¿Cuál es el momento más especial de las fiestas de Moros y Cristianos?

Para mí todos los actos son especiales pero cuando la Fiesta toma la calle siento algo muy especial. Por ello si tuviera que destacar algún momento elegiría las Entradas y las Embajadas.

¿Ha visto cumplido alguno de sus proyectos este año?

El proyecto de sacar la Fiesta a la calle. De que festeras, festeros, Crevillent y sus visitantes disfruten de una Fiesta plena en la que la alegría y las ganas de pasarlo bien se desborde por cada rincón de nuestro pueblo.

¿Qué retos tiene por delante para la mejora de la fiesta?

Después de los dos años de pandemia que no pudimos disfrutar de la Fiesta, el año 2022 se produjo una masiva participación de festeras y festeros con muchas ganas de fiesta. A pesar de las dificultades que se presentaron, la Fiesta creció y sigue creciendo, ese es el reto de nuestra Asociación, gestionar y organizar una fiesta reconocida internacionalmente que no pare de crecer. Además de esa gestión queremos matizar algunos detalles en las Entradas y Embajadas que las hagan más atractivas, si cabe, al espectador que las contempla, con ello seguiremos elevando el listón de nuestra Festa.

¿Qué significa para el pueblo de Crevillent la celebración de estas fiestas?

Crevillent vive la Festa intensamente. Somos, relativamente hablando, una fiesta joven que en poco tiempo ha alcanzado un reconocimiento internacional. Ello, sin duda, ha sido al trabajo bien hecho de las sucesivas juntas directivas de la Asociación, de festeros y festeras y, por supuesto, de todo un pueblo con su Ayuntamiento a la cabeza. Crevillent se olvida de los problemas durante unos días y se sumerge en la alegría que intenta contagiar a los visitantes. Siempre he dicho que la Fiesta es una inversión, una inversión que repercute en riqueza y bienestar para todo un pueblo.

Programa de actos

Sábado 30 de septiembre

19:00h. Desfile de humor

Domingo 1 de octubre

13:00h. Gran fiesta de la hamburguesa

19:00h. La revista prodigiosa

Martes 3 de octubre

20:30h. Entrega de escarapelas a los ganadores del concurso de Cabos y los premios del Desfile de Humor 2023

Miércoles 4 de octubre

19:30h. Misa en honor al patrón San Francisco de Asís

20:30h. Presentación del libro «San Francisco de Asís, el hermano universal»

Viernes 6 de octubre

18:30h. Entrada infantil

20:45h. Embajada Al Ra’is

23:00h. Barraca popular: MISS Caffeina –Señor Aliaga – DJ Oscar Martínez

Sábado 7 de octubre

07:00h. Diana festera

11:30h. 1º Pasacalles oficial festero «Día del bando moro»

12:00h. Impronta Cover Band

16:00h. Tardeo festero DJ Fredy Vidal

18:30h. Entrada del bando moro

23:00h. Barraca popular: Second – DJ Barce– DJ Poncini

Domingo 8 de octubre

07:00h. Diana festera

11:30h. 2º Pasacalles oficial festero «Día del bando cristiano»

12:00h. Extensores automáticos

16:00h. Tardeo festero DJ Pablo Músico

18:30h. Entrada del bando Cristiano

23:00h. Barraca popular: SDJ Ballesteros - DJ Carmen de la Fuente - DJ Pablo Músico

Lunes 9 de octubre

08:30h. Alardo de arcabucería

11:00h. Actos oficiales día de la Comunidad Valenciana

12:00h. Concierto en la plaza de la Comunidad Valenciana «El diluvi»

16:00h. Tardeo festero DJ Jimmy El Santo

17:00h. 2º Alardo de arcabucería

18:30h. Embajada al Rey Don Jaime I

Martes 10 de octubre

10:30h. Ofrenda floral San Francisco de Asís

12:30h. Solemne misa festera

12:00h. Concierto en la plaza de la Comunidad Valenciana «El diluvi»

20:00h. Solemne procesión popular y festera en honor al patrón