El PSOE de Elche ha estallado tras la bajada de impuestos anunciada para 2024 de un 1,5% para los vehículos, grandes empresas y obras y de un 1% para las viviendas. El principal partido de la oposición ha acusado al alcalde Pablo Ruz de incumplir también en materia fiscal sus promesas electorales y de mentir por poner como pretexto la pérdida de las ayudas Edusi para no realizar una rebaja tributaria mayor, del 3% como se comprometió en campaña electoral.

"Ha mentido a todo Elche con la bajada de impuestos que prometió tanto en campaña como en el acuerdo de gobierno. Primero nos exigía un 10% de bajada de los impuestos, tasas y precios público a nosotros porque decían que era viable; luego nos pidieron un 3% en 2022 y que ellos lo iban a hacer y ahora, el señor Ruz y Vox anuncian una mínima bajada del 1% del recibo del IBI y un 1’5% el impuesto del coche, de construcción y el impuesto que pagan las grandes empresas que facturan más de un millón de euros, porque el pequeño comercio no paga este impuesto. Una tomadura de pelo”, ha asegurado la edil socialista Patricia Maciá.

La exconcejala de Gestión Tributaria ha indicado que un recibo medio del IBI de 327 euros bajará a los vecinos 3’2 euros al año, “lo que vale un desayuno. Es decir, 0’25 céntimos al mes. Un recibo medio del coche de 64 euros, bajará a los ciudadanos 0’96 céntimos al año, 0’08 céntimos al mes. Ni para un café. Se trata de una bajada que pasará desapercibida para el ciudadano que tendrá en el bolsillo 4 euros pero que dejará un agujero en las arcas de cerca de dos millones de euros, lo que afectará a los servicios públicos que ofrece el ayuntamiento", ha señalado.

"Récord de asesores"

Maciá se ha preguntado qué va a recortar Pablo Ruz y Vox. “¿Van a recortar en el transporte público, en la limpieza, servicios sociales, mantenimiento de colegios, ayudas sociales? ¿O van a recortar en los 29 asesores que tienen?". La concejala socialista ha reprochado a Pablo Ruz "tener el récord como alcalde: el mayor número de asesores de la historia que nos cuesta un millón de euros más a todos los vecinos”. Al tiempo, ha indicado que su socia de gobierno, la portavoz de Vox, Aurora Rodil, aludía ayer a recortar en gasto superfluos. “¿Qué son gastos superfluos? ¿Va a eliminar sus tres asesores, aquellos que decía que no iba a tener? ¿o para Vox recortar gastos superfluos es recortar en Casa de la Dona, en políticas LGTBI o en violencia machista? Lo primero que subieron en julio fueron las partidas de comunicación y protocolo. ¿Eso no es superfluo?”, ha recriminado la socialista.

El PSOE ha propuesto que, en vez de reducir la recaudación del IBI en 600.000 euros con esa bajada del 1% por recibo, aumentar el importe de las ayudas al IBI por ese valor para llegar a más familias. "Con nuestro trabajo, más de 10.000 familias al año se han beneficiado con 165 euros con las ayudas al IBI. Pregunten a las familias medias si prefieren 165 euros de ayuda al pago del IBI o tener en su bolsillo 3 euros. Creo que lo tienen claro”, destacó Maciá.

Edusi, con préstamo

La edil socialista ha recordado, con el plan de inversiones de 2023 en la mano, que los proyectos Edusi se financian “al 50% con subvenciones europeas y el otro 50% con préstamos. Y si no logramos todas las subvenciones, ese dinero deberá financiarse con préstamo, no con impuestos. Porque las inversiones se financian con recursos de capital, no con recursos de impuestos”. Maciá ha advertido de que el dinero que se recauda con los tributos se utiliza para financiar el gasto corriente del Ayuntamiento y el coste del personal.

Para los socialistas, el alcalde “ha usado una mentira para tapar su engaño y culparnos a nosotros. Una mentira que cae por su propio peso. Se le ha ido de las manos contratar a tantos asesores, prometer a colectivos tantas subidas y cumplir con su bajada de impuestos. Que baje asesores y así podría cumplir su palabra pero que no se invente excusas”.