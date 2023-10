Vuelve una nueva temporada de Vida UMH a la Universidad Miguel Hernández de Elche con una amplia gama de eventos y experiencias para la comunidad universitaria y el público en general, que se desarrollarán hasta diciembre en los cuatro campus de la Universidad. Este vibrante programa de actividades, que incluye opciones gratuitas y de pago, mantiene la filosofía de fomentar y unir a personas con aficiones comunes.

El catálogo de Vida UMH estrena entre su repertorio el Club de Escapadas Gastroambientales; un ‘todo incluido’ que combina la exploración de diferentes rutas de la zona, acompañadas con degustaciones de productos locales.

La Ruta de las 3 Cascadas de Anna; la de los Molinos de Banyeres; las Cuevas de Canelobre en Busot o el Cañón del Mascarat en Altea son los destinos elegidos para esta nueva programación, que se completarán con platos típicos de la zona.

El Vicerrectorado de Estudiantes y Coordinación lanzó Vida UMH en 2021 con el objetivo de revitalizar la vida en los diversos campus de la Universidad y fomentar conexiones entre estudiantes de diferentes disciplinas con intereses comunes.

El amplio y variado repertorio de actividades se agrupan en escuelas y clubs: la Escuela Superior de la Industria Musical (ESIM), la Escuela de Moda y la Escuela de Cocina, así como los clubs de Danza, eSports y Do It Yourself (DIY).

La ESIM ofrece talleres variados, que van desde el cajón flamenco o clases de canto hasta la celebración de la IV edición de la Batalla de Gallos. La Escuela de Cocina traslada e invita a participar en talleres de cocina del sudeste asiático, venezolana o mejicana, cocina vegetariana, panadería o catas de café o vinos. Por su parte, la Escuela de Moda ofrece sesiones donde los participantes aprenderán a sacar el máximo partido a su armario y a construir una marca personal en las redes sociales.

Además de las escuelas, los clubs de Vida UMH persiguen reunir a estudiantes con intereses afines y proporcionar lugares de encuentro para su disfrute. El Club de eSports organizará torneos de videojuegos como FIFA y Mario Kart, mientras que el Club de Danza brindará la oportunidad de explorar las raíces de esta disciplina.

Los entusiastas de las manualidades podrán crear piezas de cerámica, pulseras y llaveros de macramé en el Club Do It Yourself, así como participar en el MercART UMH.

Grandes eventos

Pero la oferta de Vida UMH no se detiene aquí. La programación incluye conferencias de alto nivel como la del siete veces campeón mundial de natación, David Meca, y presentaciones de autores como el escritor Blue Jeans, autor de la trilogía "La Chica Invisible" o "El Club de los Incomprendidos".

Además, los estudiantes podrán disfrutar de un monólogo del humorista y guionista de "La Resistencia", Sergio Bezos, y la emisión en vivo del podcast "Erre que erre" de Antón Lofer y Rubentonces, así como charlas con personalidades como la sexóloga y psicóloga María Esclapez.

Prepárate para un emocionante viaje de descubrimiento, aprendizaje y diversión en la UMH. Las inscripciones ya están abiertas y se pueden realizar en este enlace.

