Una mujer de 51 años acaba detenida en Arenales del Sol por pegarle una patada y un puñetazo a un agente. Una dotación de la Policía Local fue alertada el pasado 9 de septiembre en la avenida Costablanca porque al parecer una mujer había sido agredida por su marido.

A la llegada de los agentes, la encontraron llorando en un banco a la vez que lanzaba frases incoherentes como: “tengo depresión, no os voy a contar nada porque ya me habéis enviado a prisión, donde me violaron varios hombres”.

Patada

Debido a su estado, los agentes trataron de relajarla, momento en el que sin mediar palabra propinó una patada a uno de ellos. Pese a lo sucedido, intentaron tranquilizarla, pero siguió con su estado de nerviosismo hasta que propinó un fuerte puñetazo en el pecho a uno de los agentes, según se traslada del atestado policial.

Insultos

La mujer fue reducida y detenida y posteriormente trasladada a dependencias policiales. Durante el traslado, amenazó e insultó a los policías como frases como: “hijos de puta, ojalá os maten, nos vamos a ver fuera de aquí”.