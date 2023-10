El Ayuntamiento de Elche ha dado luz verde a la instalación desde hoy de la feria de atracciones de San Andrés hasta el 19 de noviembre. Un solar en las inmediaciones de la avenida del alcalde Ramón Pastor y presidente Adolfo Suárez volverá a acoger esta tradicional feria que por primera vez ha vivido una situación anómala. Por un lado, porque se ha sorteado quién ha sido el adjudicatario, si La Ilicitana, que reunía a feriantes de la ciudad, mayoritariamente; o una empresa de feriantes valencianos que por primera vez se presentaba. El Ayuntamiento, de forma salomónica, optó por un sorteo en el cual salió vencedora la asociación foránea.

La segunda polémica surgió porque entre los organizadores, adscritos a dicha asociación, se encuentra un empresario que está implicado en un accidente mortal ocurrido en Mislata, donde fallecieron dos niñas, al salir por los aires la atracción por un fuerte viento. Por estos hechos hay imputado un ingeniero, que firmó las autorizaciones, que casualmente es de Elche. Los dos colectivos de feriantes, el de Elche, perdedor del concurso; y el ganador, de feriantes valencianos, se reunió hace unos días porque estos últimos precisaban de atracciones ilicitanas que no incluían en su oferta. Es decir, necesitaban incorporar a una parte de los perdedores, pero no a todos para no duplicar atracciones. Este generó más problemas entre ambos colectivos.

Policía Local

En cualquier caso, los ingenieros municipales y agentes de la Unidad de Actividades de la Policía Local de Elche (UAC) han inspeccionado esta mañana las 78 atracciones que componen la feria de San Andrés y que abre sus puertas esta tarde, frente al IES Vicente Verdú, y hasta el próximo 19 de noviembre. "Tanto los ingenieros del Ayuntamiento, acompañados por el ingeniero de la instalación han comprobado la seguridad de cada una de las atracciones, los certificados y fichas técnicas de las revisiones, así como los sistemas técnicos de extintores y salidas de emergencia", ha explicado el Ayuntamiento de Elche en un comunicado.

"Los técnicos y la Policía han verificado que el proyecto presentado al Consistorio se corresponde con la realidad. La seguridad está testada con los certificados y revisiones que se aportan desde la organización de la feria", añade la nota. El inspector de la Policía Local, José Antonio Corrales ha explicado que “se ha procedido a realizar la inspección de la feria, y todo lo presentado es correcto. La feria comienza hoy 6 de octubre, hasta el próximo 19 de noviembre y consta de 78 atracciones de feria. Las inspecciones que se realizan son de documentación como inspecciones técnicas una vez que ya están montados los aparatos de feria. Y no hay ninguna deficiencia reseñable".