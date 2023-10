Un conductor ha acabado en el hospital este sábado tras colisionar con su coche contra una farola en Elche. El accidente se ha producido en torno a las 15.45 horas en la calle Curtidores, a escasos metros del hotel Jardín Milenio. No han trascendido más detalles sobre cómo se ha producido la colisión ni el estado del conductor. Lo que sí ha sido evidente es que tras el impacto el vehículo ha quedado muy dañado, y se veía en la calle la farola en el suelo, ruedas por las aceras y ha saltado el paragolpes y otras piezas.

Rescate

Hasta el lugar se han desplazado patrullas de la Policía Local así como efectivos del parque de bomberos y brigadas municipales para volver a poner en orden la vía pública. El usuario ha quedado en un principio atrapado en el vehículo y ha tenido que ser auxiliado. Era el único ocupante del coche y no se han visto implicados otros conductores ni viandantes, destacan desde el cuerpo municipal de seguridad.

Tráfico

Explican, por otro lado, que no se ha registrado un perjuicio destacable en el tráfico a pesar de que el vehículo se ha quedado varios minutos parado en medio de la carretera ocupando los dos carriles. No se ha registrado un perjuicio destacable en el tráfico, porque la patrulla no lo ha hecho constar