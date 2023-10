Polémica en Santa Pola. El PSOE denuncia que un ponente invitado a los ciclos de conferencias organizados con motivo del Día de la Hispanidad haya insultado a los socialistas. Desde el grupo municipal ven inadmisible que el Ayuntamiento haya desembolsado casi 8.000 euros para la organización de este ciclo así como para pagar comidas, alojamiento y desplazamientos de los invitados y que "haya personajes que vienen a nuestro pueblo a insultar a las personas progresistas de Santa Pola y de toda España. O, también, para hacer una defensa en pro de Rusia sobre la guerra de Ucrania, que tantas vidas se ha llevado y que tanto sufrimiento ha causado en nuestro continente".

Intervención

Los socialistas se refieren en particular a la intervención del politólogo Santiago Armesilla, que participó en coloquio “Youtubers y Geopolítica en la Hispanidad” que se celebró el viernes por la tarde en el Castillo Fortaleza.

"El Sr. Armesilla, por llamarlo de alguna forma, utilizó su intervención para descargar todo un discurso de odio que fue aplaudido por las personas asistentes al acto, destacando, entre otras perlas dialécticas, las siguientes: “No atraeríamos lúmpenes, sino que atraeríamos otro tipo de gente. Pero al mismo tiempo tendríamos que discriminar para atraer otro tipo de inmigración culturalmente más afín y, en vez de atraer marroquíes (…), tendríamos que atraer fuerza de trabajo hispana (…).”

Por otro lado trasladan otras frases del ponente, como que “si hay algún socialista o comunista que defiende el derecho de autodeterminación, yo lo siento pero eres un hijo de puta” o “(…), la gente de los países árabes que llega a Europa es gente que no se quiere en los países árabes es gente desechada y que tendría que estar en la cárcel". Sobre ete extracto de frases del ponente que trasladan los socialistas valoran como "asquerosa y rancia" la intervención del politólogo.

Reacción del gobierno

Los socialistas hicieron pública su disconformidad con lo sucedido este sábado y afearon al equipo de gobierno que no se haya manifestado. Si bien la alcaldesa, Loreto Serrano ha enviado este domingo, 8 de octubre, un comunicado a los medios para lamentar lo que según la regidora fue "un comentario desafortunado"

La primera edil ha trasladado, igualmente, que "el Sr. Armesilla ha expresado públicamente en las redes sociales sus disculpas a todos los grupos municipales del Ayuntamiento y a los ciudadanos de Santa Pola por su desafortunada expresión". Lo cierto es que el autor ha rectificado en sus redes sociales señalando: “Quisiera, sinceramente, pedir disculpas a la alcaldesa, Loreto Serrano, a todos los grupos municipales del Ayuntamiento y a los ciudadanos de Santa Pola por mi desafortunada expresión, fruto de la efervescencia del momento, el viernes 6 de octubre. Quiero agradecer al ayuntamiento y a todos los ciudadanos de esta fantástica ciudad, el magnífico trato que me han dispensado en todo momento”.

Por último, y al margen de las críticas, Serrano ha valorado como “muy importante la repercusión que para Santa Pola ha tenido este congreso por la proyección nacional e internacional y por la gran afluencia de público que acudió expresamente para seguir los debates "y que, en muchos casos, han conocido Santa Pola por primera vez y se han llevado una grata impresión de nuestro pueblo”.

Interrumpida

Si bien, los socialistas recuerdan que en el momento de producirse estos comentarios no hubo ninguna rectificación.Trasladan desde el grupo municipal que otro de los ponentes, el embajador J.A.Zorrilla sí interrumpió la sesión para pedir al moderador que no se utilizasen esos términos (el término de hijo de puta), porque si no se levantaría y abandonaría la mesa redonda. "A lo que el otro ponente y el propio moderador, entre risas, le dijeron que no usase ese término", sostienen.

Críticas

Para los socialistas lo más aberrante de la jornada fue que la alcaldesa, Loreto Serrano, el teniente de Alcalde, José Pedro Martínez y otros miembros del equipo de gobierno "no dijeran nada al respecto, permitiendo que gente que va a cobrar del Ayuntamiento insulte descaradamente a una parte de la sociedad de Santa Pola".

Condena

El grupo municipal socialista condena estos hechos públicamente y solicita a la acaldesa que se pronuncie sobre si cree adecuada la participación de personajes de este tipo en actos organizados por el Ayuntamiento y que se sufragan con dinero de todos los santapoleros.

También solicita la dimisión de los responsables políticos que hayan autorizado este evento y reprueba públicamente a todos y cada uno de los ediles del PP que estaban en el acto "aplaudiendo mientras se decía que los y las socialistas somos unos hijos de puta".