La Policía Local de Elche cuenta con una unidad especializada en transportes, muy enfocada a revisar la seguridad de los autobuses escolares. Esta área pionera en España cuenta, incluso, con herramientas que le permiten a los agentes adscritos el poder realizar inspecciones técnicas en los vehículos, lo que garantiza la seguridad del transporte escolar en Elche.

Su misión, señala el oficial al frente de la llamada unidad de Delincuencia Vial de la Policía Local de Elche, José Sánchez, no es tanto denunciar las infracciones como solucionar las deficiencias.

Por ello, incluso, al detectar anomalías graves en algún autobús de transporte escolar, acompañan al conductor a realizar una inspección técnica en la ITV de Elche que permita saber si el vehículo puede seguir haciendo la ruta o no. «Lo único que queremos es seguridad para nuestros escolares con unos vehículos en perfectas condiciones», señala Sánchez.

Los policías de esta unidad alertan de que son muchos los casos que encuentran de guías que acompañan a los escolares a los que les falta formación, puesto que desconocen los sistemas de seguridad de los que disponen los autobuses en los que viajan acompañando a los menores. Muchos no saben ni siquiera abrir la puerta del autobús en caso de emergencia, que se puede accionar tanto desde dentro como desde fuera del vehículo.

Obligatorio

Es obligatorio que estos guías conozcan esos sistemas de seguridad de los vehículos. «La mayoría cuenta con un mando central de seguridad, un botón, que suele ser rojo, que se distingue del resto que sirve para cortar la corriente en caso de avería o incendio, y, muchas veces, preguntamos dónde está y para qué sirve y no tienen ni idea, ni tampoco saben abrir desde fuera la puerta del autobús», lamenta el oficial.

Los controles, que son aleatorios, se inician en una parada intermedia del autobús escolar, aún con los estudiantes dentro. Ese primer control es para identificar al conductor y la documentación del vehículo y ver dónde va sentado el guía, que debe estar en la parte anterior o en la central del autobús para observar que los niños usen el cinturón de seguridad, que es responsabilidad de estos acompañantes.

Los agentes observan que el conductor no esté ebrio ni bajo los efectos de la droga, y de un rápido vistazo comprueban que todo está en orden, aparentemente. «Son unos tres minutos, y después prosigue la marcha porque nunca queremos retrasar la entrada de los niños al colegio», explica el oficial. Una vez que el autobús ha dejado a los escolares, la patrulla espera en la parada final donde a ese mismo vehículo se le realiza una inspección técnica completa.

Tanto cuestiones administrativas como inspección visual y con las herramientas de las que disponen. Este último control dura una hora de media. Antes de nada, comprueban que ningún autobús con más de 16 años pueda ejercer la actividad de transporte escolar, al estar prohibido.

Bien equipados

Así, los dos agentes y el oficial adscritos a esta unidad especializada, van más allá que una inspección visual al uso que puedan hacer otras policías. Utilizan dinamómetros para medir la presión que ejercen las puertas al cerrarse, para controlar que funcionen bien y evitar, en un momento dado, que puedan atrapar a un niño al subir o al bajar y le pueda provocar lesiones. También miden las holguras de seguridad para que en el caso de que la puerta cierre y quede atrapada la mano de un niño, que no la aplaste y pueda sacarla.

En el interior del autobús, comprueban todo el equipamiento en cuanto a martillos rompecristales, señalización de emergencia, los cinturones de seguridad de todos los asientos o que los botiquines no tengan productos caducados.

El siguiente paso es preguntar al guía que acompaña a los escolares para ver si cuenta con los conocimientos que debe tener sobre el funcionamiento de los sistemas de emergencia del autobús. «Por ejemplo, cómo se abre una puerta en caso de accidente o emergencia tanto desde el interior como desde el exterior», señala el oficial Sánchez. «Lo que hacemos es sacar a esa persona del vehículo y decirle que abra una puerta de emergencia, lo que hoy no ha sabido hacer», indica. «Es más habitual de lo normal», lamenta.

El guía, recuerda, es una persona que debe estar formada, la puede contratar el colegio directamente o puede ser de la empresa del vehículo que realiza el transporte. «Hay un sistema que, dependiendo del tipo de autobús, le das al mando de emergencia y la puerta se libera la presión, pero no se abre, la tienes que abrir manualmente, y hoy la persona no sabía ni cómo usar el mando pese a que está bien indicado», indica.

Deficiencias

No ha sido la única deficiencia encontrada durante la inspección realizada por esta unidad de Delincuencia Vial. La puerta trasera estaba bloqueada, lo que supone un grave peligro en caso de accidente.

Los agentes deciden acompañar al conductor a la estación ITV de Elche para pasar una revisión técnica, que finalmente, ha detectado graves deficiencias en las dos puertas de servicio por lo que, esta vez, el autobús queda inhabilitado para seguir prestando servicio. «Nuestra intención y misión no es la sanción, ni mucho menos, porque se podía haber solo denunciado las infracciones, pero lo que queremos es la solución», señala el oficial al mando.

«Eran infracciones graves y elevadas, pero no hemos denunciado el hecho porque sabemos que es por una avería y no por una manipulación, y nuestro afán no es recaudatorio, sino el de garantizar la seguridad y que se subsanen las deficiencias», insiste.

La unidad inspecciona unos diez autobuses escolares cada tres semanas, e interpone una media de medio centenar de denuncias al año. Van más allá de las inspecciones rutinarias que hace cualquier Policía. «Hacemos inspecciones un tanto atípicas», reconoce el oficial, quien añade, orgulloso, que «ninguna plantilla de Policía Local de España hace este tipo de inspección porque no cuentan ni con el material ni, en algunos casos, con la formación precisa en cuanto a homologaciones o conocimientos muy técnicos». "Los ciudadanos pueden estar orgullosos de tener una unidad policial que hace ese tipo de inspecciones tan exhaustivas, porque da mucha seguridad". concluye.