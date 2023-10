Miembros del equipo de la Escuela Politécnica Superior de Elche (EPSE) de la Universidad Miguel Hernández (UMH) se han reunido con responsables del proyecto de la empresa Airbus Defence and Space para establecer relaciones entre la Universidad y la empresa y acordar la realización de Trabajos de Fin de Grado (TFG) de estudiantado de la EPSE, en colaboración con Airbus Defence and Space, cuya sede se encuentra en Toulose (Francia). La empresa Airbus Defence and Space depende de su matriz Airbus, pionera en el sector aeroespacial de la aviación comercial, los satélites, la defensa y de la seguridad.

Por parte de la EPSE, al encuentro han asistido el subdirector del Grado en Ingeniería Electrónica y Automática Industrial, Roberto Gutiérrez Mazón; la subdirectora del Grado en Ingeniería Mecánica, Nuria Campillo Davó; y el subdirector de Estudiantes, Promoción de Estudios y Comunicación de Grados de ámbito TIC, Vicente Galiano Ibarra. Por parte de la empresa, han estado presentes los jefes de proyecto en Defence and Space Ramón Arquímedes Gomes Moya y Ada Czesnakowska.

Fases

Durante la reunión, se han establecido las fases para que los estudiantes de los cinco grados de la EPSE puedan realizar su TFG sobre alguno de los temas de interés propuesto por la empresa. En este sentido, establecerían una tutorización conjunta entre Airbus Defence and Space y la UMH, permitiendo la internacionalización, transferencia e innovación mediante la realización de estos TFG.