Este día del Pilar y de la Hispanidad en Elche ha arrancado como se esperaba. Con una serenidad por las calles, los parkings con huecos libres y la música en la basílica de Santa María como protagonista. El Centro Aragonés de Elche hoy celebra su día grande en honor a la Virgen del Pilar y tras unos días de actos este 12 de octubre es el de máximo esplendor.

A las 10 horas ha arrancado una misa baturra cantada en el templo sagrado. La solemnidad era la nota más destacable, seguida del entusiasmo de los componentes del colectivo ilicitano ataviados con sus trajes tradicionales.

El encuentro litúrgico ha ido seguido de una ofrenda floral para llenar el manto de la patrona, la Virgen del Pilar, de claveles blancos. La cita continuará al mediodía con el festival de jotas en el Gran Teatro.

Justo después de las 11 horas, cuando ha concluido la misa, decenas de asistentes se han dirigido a las puertas del teatro desde la entrada de la Fundación Mediterráneo por la Glorieta, y se han registrado largas colas, un evidente indicativo de que se espera gran afluencia en las diferentes actuaciones que pretenden poner en valor la tradición aragonesa.

"Mi hija ya bailaba antes y siempre me ha gustado cantar. Soy ilicitano, de El Raval.Nunca tenía tiempo mientras trabajaba pero ahora que estoy retirado me he apuntado a cantar con ellos, me gusta", José García explica a INFORMACIÓN que formar parte del Centro Aragonés de Elche le llena de vida, ya que continuamente están de gira haciendo actuaciones en enclaves como San Agatángelo, San Vicente o residencias de personas de avanzada edad para alegrarles el ánimo. Hoy tendrá el reto de interpretar 'las Esbriznadoras' y 'las Panaderas'. Está previsto que haya bailes en solitario y otros de forma grupal.

Comida de hermandad

La Diputación y la Concejalía de Cultura colaboran con el colectivo aragonés. A las tres de la tarde tendrá lugar la tradicional comida de hermandad para socios, simpatizantes y el grupo de jotas que participará en el festival.

El sábado continuarán las actividades con el Campeonato de Guiñote, que cumple su catorce edición, en los salones del centro. Los días 16 a 20 habrá una exposición de trabajos, redacciones y fotografías de los más jóvenes sobre las comarcas aragonesas y que este año se titula "Conoce Binéfar y la comarca de la Litera".

El jueves 26 de octubre habrá una misa a las ocho de la tarde en recuerdo de los socios fallecidos en la basílica de Santa María y el domingo concluirán las actividades con el partido de fútbol solteros-casados, a las diez de la mañana.

Actos

Los actos arrancaron el pasado 30 de septiembre con el pregón a cargo de la periodista Mayte Vilaseca. El pasado jueves fue el Campeonato de Chinchón, en la sede de la asociación en la calle Marqués de Asprillas. El lunes 9 fue la gran despertá a las 10 de la mañana con el Grupo de Tambores y Bombos del Centro Aragonés.

Ese mismo día festivo, día de la Comunidad Valenciana, se celebró la XIV edición de los Juegos Tradicionales Aragoneses. Fue ayer cuando se celebró la tradicional Ronda-serenata a la Virgen de la Asunción y a la Virgen del Pilar por el grupo de jota.