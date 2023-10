El Ayuntamiento de Elche quiere desatascar obras en tres colegios de Elche con urgencia y el cambio de suelo del conservatorio para poder levantar el reivindicado centro de música en el parking de Candalix, la ubicación que ha propuesto el nuevo equipo de gobierno de PP y Vox .

La construcción de un nuevo centro educativo en el barrio de Travalón, Les Arrels; la ampliación del colegio Casablanca en Carrús y del Rodolfo Tomás y Samper, en El Altet, son tres asignaturas pendientes de las administraciones públicas que tienen a la comunidad educativa en vilo, en algunos casos, más de un lustro, por la falta de espacio.

La edil de Educación, María Bonmatí, tiene previsto abordar con el gobierno autonómico, en una reunión que mantendrá en los próximos días, estas infraestructuras, porque su desbloqueo está ahora mismo en el tejado de la Conselleria de Educación. El colegio Les Arrels es uno de los centros de Elche que se han quedado a la cola del Plan Edificant y que se ha visto encarecido y retrasado por la subida de los precios de los materiales. El sobrecoste es de 1,8 millones de euros y va a costar 7,8 millones en total. Sus alumnos dan clase desde el curso 2017-2018, cuando se creó el centro (el número 37), en el antiguo colegio Carlos III, frente a San Antón y Los Palmerales.

El inconveniente que se ha encontrado el nuevo equipo de gobierno ilicitano, según la edil de Educación, es que hay unas alegaciones de la Conselleria que están pendientes de resolverse porque el centro va a construirse en un huerto de palmeras, el de Travalón, por donde pasa un brazal de la Acequia Mayor del Pantano.

Una vez sorteado este obstáculo administrativo, el Ayuntamiento tendrá que sacar a licitación las obras para poder construir un inmueble que contará con 490 puestos escolares y un comedor de 200 plazas.

Espera eterna

Otro de los proyectos en los que el equipo de gobierno se ha comprometido con los padres a tratar de agilizar es la ampliación del colegio Rodolfo Tomás y Samper, en El Altet. La saturación del centro llevó a los padres y madres a reanudar las protestas el pasado invierno. La comunidad educativa de esta pedanía lleva al menos una década reivindicando unas instalaciones más grandes frente a una ampliación que se ha quedado a la cola del Plan Edificant.

Y es que el contrato adjudicado a principios de año contempla también la dirección de la futura obra con 22 meses más a parte de los cuatro para diseñar la ampliación. Como mínimo hasta 2026 habría que esperar para tener más aulas. El PP prometió a los padres, que si ganaba las elecciones, incorporaría unos terrenos contiguos al colegio que no son de propiedad municipal y que tendrán que permutarse para no perder las pistas del patio para ganar aulario. De momento, no hay ninguna solución clara al respecto.

El tercer centro que la Concejalía de Educación abordará con la Conselleria es el Casablanca, un colegio que desde 2021 ha asumido a los alumnos del Ausiàs March porque tuvieron que ser desalojados por problemas en la cimentación. La ampliación del ahora «número 38» (el resultado de la fusión de los dos centros) está sin aprobar por parte de la Administración autonómica, al igual que el derribo de las instalaciones educativas con riesgo de hundimiento. No hay ninguna fecha en el horizonte.

Cambio de suelo

El otro cometido que tiene el Ayuntamiento para atender otra demanda histórica en Elche, la construcción del nuevo conservatorio, pasa por lograr que la Conselleria de Educación apruebe el cambio de ubicación de las futuras instalaciones al parking de Candalix. Y es que el anterior equipo de gobierno proyectó el nuevo centro junto a la Universidad Miguel Hernández (UMH) y el colegio Clara Campoamor.

El alcalde, Pablo Ruz, accedió tras una reunión reciente con la directiva del centro a que pueda modificarse el planteamiento inicial para que las instalaciones sean de una planta vista. Esta alternativa no podrá sobrepasar en cualquier caso los límites de altura que marca la ley del Palmeral porque la parcela se sitúa dentro del perímetro de protección que marca la UNESCO al tratarse de un patrimonio de la Humanidad.

Todavía faltan importantes pasos por dar para encaminar esta infraestructura que lleva reivindicándose desde hace tres lustros, como que el nuevo Consell delegue las competencias al Ayuntamiento para que pueda sacar a licitación la redacción final del proyecto, que se asumiría con el Plan Edificant, después de que la idea para el centro haya dado numerosas vueltas.