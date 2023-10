La economía circular es un sistema que buscar aprovechar los recursos para reducir, reciclar y reutilizar todo aquello que se desecha y darle una segunda vida. Un gran número de empresas están desarrollando sus negocios en torno a un modelo productivo que ha llegado para quedarse. Así lo podrán demostrar algunas de ellas en el «II Congreso de Economía Circular» organizado por el Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández de Elche, el Círculo Empresarial de Elche y Comarca (Cedelco), Elche Parque Empresarial y Grenee Enterprise. Este encuentro, al que se espera que asistan más de 150 personas y que tendrá lugar el martes, 17 de octubre, a partir de las 8.45 horas en el Centro de Congresos de Elche, contará con la intervención de representantes de empresas e instituciones especializadas en desarrollo sostenible. Crear una plataforma para avanzar en las alianzas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) es el objetivo, precisamente, de este congreso.

Mesas

Por ello, se han organizado diferentes mesas de diálogo en las que intervendrán representantes de empresas e instituciones especializadas en el ámbito del desarrollo sostenible. La inscripción al evento es gratuita en www.conecoo.es. «Buscamos identificar retos y oportunidades que hay en economía circular de la mano no solo de empresas grandes y consolidadas, sino también de startups y entidades públicas y privadas, que darán a conocer cómo implantan la economía circular en sus modelos de negocio», explica el director del Área de Desarrollo Empresarial del Parque Científico de la UMH, Sergio Román.

El congreso contará con tres mesas redondas. En la primera de ellas se debatirá sobre la economía circular del agua y su reutilización. En este debate, intervendrán el gerente de Aigües d’Elx, Javier Prieto; el técnico de I+D de Facsa, Rubén García; y el catedrático de Edafología y Química Agrícola, y director del Programa de Doctorado en Medio Ambiente y Sostenibilidad de la UMH, José Navarro. La segunda mesa de diálogo, denominada «Tecnología aplicable a la valorización material de residuos», contará con la participación del CEO de Greene Enterprise, Juan José Hernández; del responsable de I+D de Grupo Zahonero, Leone Scalco; y del director de Innovación de Urbaser, Eduardo Fernández.

Hay muchos estudios que señalan que la economía circular puede generar hasta cuatro veces más puestos de trabajo de los que destruye. Además, son empleos muy cualificados. Este beneficio, explica el director del Área de Desarrollo Empresarial del Parque Científico de la UMH, Sergio Román, se suma al principio de cercanía, porque se acorta distancia entre el que compra y el que produce, y esto beneficia, sin duda, al desarrollo económico local. Todo ello sin dejar atrás el indudable beneficio medioambiental de usar lo reciclado y, también, añade Sergio Román, se evita que se encarezcan las materias primas, lo que es un acicate.

Por su parte, la tercera mesa redonda se centrará en la responsabilidad ampliada al productor, debatiendo sobre cuestiones legales del alcance y responsabilidad de cualquier empresa que produzca residuos. Para ello, en el debate intervendrán el responsable de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) y Sostenibilidad de Grupo Pikolinos, Rafael Reolid; el director de Proyecto Lázaro, Nazim Kuyet; y el secretario jurídico de Ecotextil, Sheim Guerrero.

La jornada contará con la ponencia magistral del director y fundador del proyecto de educación ambiental «Todos Somos Reciclaje», Javier Clemente. Este emprendedor, creador de contenido y divulgador ambiental, ha sido reconocido como «Mejor educador digital de España en Concienciación Ambiental» y es consultor en gestión de residuos y sostenibilidad. Las conclusiones y el cierre del congreso estarán a cargo de Sol Segura, directora de Cedelco.

Desafíos

Sergio Román señala que el principal desafío al que se enfrenta la economía circular es el político. No todos los países adoptan medidas para implementar la economía circular y, además, a nivel nacional y regional las empresas carecen de incentivos para fomentarla. «A nivel regional, no se está motivando e incentivando fiscalmente lo suficiente a aquellas empresas que lo hacen bien», lamenta el Román. Además, considera que se debería invertir más en mejorar las plantas de reciclaje para que se pudiera hacer una mejor trazabilidad y seguimiento de los productos que se reciclan. «Las empresas pueden implementar la economía circular desde la concepción del producto, pensando cómo darle mayor vida útil, y que sus piezas se puedan reutilizar, además de no fabricarlas con sustancias peligrosas y contaminantes», indica el miembro del Parque Científico de la UMH de Elche.

Camino

Por otro lado, a nivel cultural, a los consumidores aún les queda camino para concienciarse. «Los consumidores deberíamos primar a los productos que vengan remanufacturados y que usen productos reciclados», señala Sergio Román, quien considera que esto incentivaría a las empresas a apostar por la economía circular. Un tercer factor clave es el tecnológico, la incorporación por parte de las mercantiles de más innovación, desarrollo e investigación aprovechando la red de conocimientos y tecnologías que tienen los centros de investigación, como es el caso de las universidades, como el Parque Científico de la UMH.