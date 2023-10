«El acoso hacia mi hijo empezó siendo psicológico con insultos, lo apartaban de los demás compañeros. El crío no quería ir al colegio y empezamos a llevarlo al psicólogo. Se hacía pipí por la noche y no quería comer. El centro no hacía ni caso y conforme iban pasando las semanas y los meses la cosa empeoró, ya salía con morados y eso ya era evidente, pero aún así el centro no hacía nada, me decían que lo cambiara de colegio, algo que no aceptamos porque no nos parecía justo».