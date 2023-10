«En muchas ocasiones los estudiantes no se sienten escuchados por el profesorado»

Se considera un «trotamundos» y quiere lo mejor para su universidad. Hemos hablado con Miguel Antonio Herrero Navarro - nacido en San Juan de Alicante hace 23 años - para conocer su andadura durante cinco años como representante de los estudiantes «miguelennials», comprender cuáles son las principales quejas del alumnado o desvelar qué aspectos están aún por mejorar en la comunidad universitaria.

¿Por qué decidió postular al cargo de delegado general de estudiantes de la UMH?

En 2018, comencé mi doble grado. Al ser primera promoción, tenía muchas dudas antes de entrar. Una vez que puse el pie en la facultad me dije a mí mismo: «Tengo que intentarlo». Ahí me di cuenta de que, con esfuerzo y paciencia, puedes conseguir muchas cosas con tus compañeros; pequeñas cosas del día a día que pueden parecer una tontería pero a un estudiante le salvas la vida, como aplazar una práctica a la semana siguiente o reunirte con el ministro de Universidades para conseguir que reduzcan los requisitos de una beca universitaria. Cuantas más cosas consigues, más te motiva seguir. Además, he conocido gente nueva, me he tomado la vida universitaria de otra manera e incluso he aprendido sobre la gestión que lleva una administración pública.

Lleva cinco años como delegado, en diferentes rangos.

Exacto. Entré como delegado de clase y de titulación, porque al ser la primera promoción era lo mismo. Luego fui vicedelegado de Comunicación en mi facultad, posteriormente delegado de Centro y después entré a CREUP (Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas) como vocal de Redes Sociales. En 2021 ascendí a delegado de Centro y a finales de ese año entré a vocal de la Comisión Permanente del CEUNE (Consejo de Estudiantes Universitarios del Estado). En 2022, después de más de un año como vicedelegado, pasé a ser delegado general de Estudiantes.

«Elche es una ciudad que tiene potencia para ser universitaria»

En 2022 consiguió un 90% de los votos en las elecciones generales para conseguir el cargo de delegado general de estudiantes de la UMH. ¿A qué cree que se debe ese éxito?

Hice campaña y visité los campus universitarios de San Juan, Las Salesas y Altea para presentarme y conocer a los estudiantes. Hice mi propio programa electoral, tenía un equipo muy potente y un buen proyecto. Creo que eso dio resultado.

¿Qué avances diría que ha logrado para la comunidad universitaria?

He conseguido que los softwares de las aulas de la UMH estén actualizados. Antes trabajábamos en periodismo con uno del 2011. En Altea sí que estaban actualizados, pero queríamos que Elche tuviera una versión mucho más actual para trabajar mejor. A nivel estatal, se ha reconocido el derecho del paro académico, reducir la nota media a un 5 para la concesión de becas del ministerio para máster o que los estudiantes puedan solicitar la beca salario en cualquier curso académico, no como antes, que si no te la concedían en el primer curso no podías volver a solicitarla. Aunque esto no es logro mío, esto es un trabajo en equipo. También hemos conseguido que todas las titulaciones, y sus propios cursos, tengan sus representantes y a su voz, formarles sobre cómo expresarse en público o qué es el Plan Bolonia.

¿Tiene mucha relación con los profesores? ¿Le expresan sus quejas?

Sí. Escucho las quejas y consultas tanto del estudiantado como a los docentes, aunque tengan su junta de profesorado. De este modo, si hay una queja que llega por parte del estudiantado y del profesorado, su gestión y solución llegará de una manera mucho más eficaz.

¿Se ha reunido con el rector? ¿Cuándo fue la última vez que lo hizo?

Muchas veces. La última vez fue en verano de este año. Suele ser cada cinco meses aproximadamente. Tengo más trato con los vicerrectores.

¿Cuáles diría que son las principales quejas del estudiantado?

Profesores que leen diapositivas o asignaturas que ha suspendido un 90% de los matriculados son “un clásico”. Muchas veces los alumnos no se sienten escuchados por los docentes. “Hago las encuestas de calidad del profesorado y no sirven de nada”, me comentan los estudiantes. Pero hay veces que hay que formalizar quejas o hablar con los directores de departamento, entre otras soluciones. La Delegación de Centro es quien se encarga de recibir y tratar esas quejas junto al Servicio de Calidad y posteriormente pasan unos filtros hasta llegar a su solución.

«Intento dejar una universidad mejor que como la encontré cuando llegué»

¿Cree que los universitarios se alimentan bien?

Depende. Si vas a las máquinas expendedoras, la mayoría de comida que está a la venta no es saludable. Si eres intolerante al gluten, “estás jodido”; hay muy poca oferta de comida para celíacos. Habría que tratar este problema. Estas máquinas no son para comer todos los días, porque te encuentras chocolatinas, frutos secos o una manzana “pocha”. Desde la Delegación General sí que nos gustaría que la oferta de alimentos que se ofrecen en estas máquinas expendedoras fuera más saludable, como unas galletas bajas en grasa, algo de fruta o aperitivos para celíacos.

¿Piensa que los menús que ofrecen las cafeterías universitarias de la UMH son saludables?

Elche cuenta con tres cafeterías situadas en los edificios de Altabix, Arenales y Rectorado. La que mejor funciona a día de hoy, personalmente creo que es la de Arenales. El trato es muy agradable y la comida es muy buena. La de Altabix de precio está bien y los desayunos allí triunfan, pero ahora mismo no están ofreciendo menús. Desde la Delegación de Estudiantes estamos haciendo presión para que la cafetería de Altabix ofrezca un buen servicio a la comunidad universitaria y traer los menús de vuelta. Personalmente, siempre me han tratado bien. El servicio no es malo, pero hay unas deficiencias que tratar. Un ejemplo es la falta de “materia prima” como el jamón serrano, que se agotaba sobre las 10:30 horas de la mañana.

¿Cree que las becas comedor que ofrece la universidad facilitan que los alumnos coman en la universidad? ¿Son suficientes?

Considero que se deberían conceder más. Estamos trabajando en que la fecha de resolución de la beca comedor se adelante, pues se resuelve muy tarde. Se solicitan entre noviembre y diciembre y te la dan entre los meses de febrero y marzo, porque tienen que hacerse las concesiones y anunciar las resoluciones provisionales y definitivas. Sin embargo, los últimos años se ha conseguido que la beca se pudiera utilizar durante todo el curso escolar.

Proyecto

Háblenos del proyecto de Vida UMH, una oferta de talleres muy diversos dirigidos a estudiantes para socializar y participar en actividades lúdicas.

Desde la universidad queríamos relanzar la vida universitaria y se están llevando a cabo talleres muy diversos en los que se pueden inscribir cualquier estudiante de la UMH. Además, hay un buzón de sugerencias en los que los alumnos pueden proponer nuevos talleres o cursos para próximas ediciones. Los alumnos que se apunten deben comprometerse con la asistencia. Ahora han establecido una pequeña tasa para participar en estos talleres, de tres a cinco euros. Yo siempre les digo que vivan la universidad y la disfruten. Desde la pandemia la vida universitaria ha decaído mucho. Elche es una ciudad que tiene potencia para ser universitaria. Seguiremos trabajando en ello para que así sea.

Respecto al transporte para llegar hasta la universidad, ¿los universitarios están contentos? ¿Están trabajando desde la delegación general en alguna propuesta para mejorarlo?

¿Cuántos estudiantes están contentos con Renfe? Ninguno. Ahora van a poner los nuevos autobuses entre Alicante - Elche, que es un gran avance, pero Torrellano tiene una frecuencia de autobuses muy irregular.

¿Considera que la UMH está abierta a nuevas propuestas?.

Hay gente en la universidad que lucha porque esas nuevas propuestas salgan adelante. Entre todos queremos hacer una universidad mejor. Aunque son los administrativos y el equipo rectoral los que se encargan de hacerlo realidad.

¿Diría que le gusta y disfruta de su cargo como delegado general de estudiantes de la UMH?

Yo esto no lo hago por dinero ni por crédito, porque no recibo nada. Soy delegado general de estudiantes porque quiero que la universidad vaya a mejor y por mis compañeros de clase. Intento dejar una universidad mejor que como la encontré cuando llegué.