Principio del fin de un problema de imagen en Elche. El cableado que cuelga de edificio en edificio en el casco histórico de la ciudad empieza a tener los días contados. El Ayuntamiento ha procedido este martes a realizar un saneamiento integral de los cables existentes en la fachada de La Calahorra, que ha consistido en retirar el tendido eléctrico que actualmente estaba en desuso y y que rompía con la estética visual del propio monumento.

El objetivo del equipo de gobierno de PP y Vox es aprobar una normativa para obligar a las empresas de telecomunicaciones a soterrar el cableado que instalen y también se canalizará el existente. Y para ello, las brigadas municipales han comenzado por uno de los inmuebles históricos más fotografiados de la ciudad y a su vez más afeado por las marañas de hilos negros que lo invadían.

«Con esta actuación marcamos los primeros pasos para continuar trabajando en la redacción, de una ordenanza que ponga límites al cableado existente y regule el impacto visual de estas instalaciones que han proliferado en los últimos años», aseguró el edil de Servicios Públicos, Claudio Guilabert.

Los trabajos están siendo realizados los departamentos de alumbrado público y telecomunicaciones con el fin de poder subsanar posible deficiencias visuales en el cableado instalado por los diferentes operadores en fachadas y cruces aéreos entre edificios. Por otro lado, la Concejalía está trabajando en la solicitud de programas formativos que puedan paliar este grave problema del impacto visual del cableado en dependencias municipales y edificios públicos mediante la formación y la realización de prácticas por alumnos que puedan formar parte de los talleres o los cursos de formación.

La futura normativa

La normativa que el Ayuntamiento quiere activar lo antes posible obligará a las empresas de telecomunicaciones a que en el momento en el que vayan a instalar cualquier cable lo hagan bajo tierra, asumiendo su coste y el de soterrar el resto de cableado que haya en el lugar donde quieran realizar la instalación.

De no hacerlo, se les impedirá realizar la instalación, como marcará la nueva ordenanza, que está previsto que se apruebe antes de que acabe el año. El edil de Servicios Públicos ha venido advirtiendo de que ya no hay libertad de que una empresa de telecomunicación venga, ponga el cable donde quiera y cómo quiera y que aquí no pase nada. No solo esto, además se van a canalizar los cables ya existentes con canaletas que guarden la misma estética para que pasen desapercibidas.

El Passeig de les Eres de Santa Llúcia, Puerta de Alicante, Obispo Tormo y buena parte de los viales de El Raval tienen este problema.