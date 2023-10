El juzgado de lo Penal 1 de Elche ha dictado la absolución de los cuatro acusados (tres propietarios del pub en dos épocas y del concejal que dio las licencias) y exime, por tanto, de responsabilidad civil a la mercantil y al Ayuntamiento. Considera que no han quedado suficientemente probadas las pruebas periciales privadas y policiales, mediciones e informes de los agentes que acudían de madrugada al edificio, incluso «colándose» por el aparcamiento para que los dueños del pub no les vieran entrar y bajaran la música, dijo el querellante en la vista. A cada una de las pruebas aportadas, cerca de una veintena, además de testimonios, la resolución le encuentra una excepción que la deslegitima o desvirtúa, un fallo o un defecto de forma. Incluso argumenta que en el resultado de las mismas no se tuvo en cuenta o comparó con lo que pasaba cuando el pub estaba cerrado o bien no se midió el ruido ambiente de esa calle a la misma hora. Algo que debería haberse hecho, asegura incluso, en las mismas condiciones de humedad o de temperatura. O, añade, no se ha probado que la música o ruido se «transmitiera» al piso y en qué cantidad.

Cuando alguien pide meter en prisión a otros, porque se pedían penas de más de dos años de cárcel para los dueños y de inhabilitación para el político, los jueces son muy rigurosos con todo lo que puede servir para condenar. El magistrado absuelve a tres de los acusados de contaminación acústica y lesiones, deniega las indemnizaciones por más de 140.000 euros por daños psicológicos y también exculpa al entonces edil Luis Ángel Mateo de prevaricación. Y llegaron a tal extremo de querellarse porque terminaron desquiciados, en la consulta del psicólogo y consumiendo ansiolíticos, dijeron en el juicio. No ha quedado probado, dice el fallo, que «antes de 2016 el Ayuntamiento no controlara la actividad ni hiciera absolutamente nada para impedir como era su obligación que el ruido generado por la música del pub cesara en los domicilios de los vecinos afectados a pesar del incumplimiento continuo y sistemático de los niveles máximos por el establecimiento todos los fines de semana y vísperas de festivos de las innumerables denuncias del querellante y dos vecinas más. Problemas de ruidos Todo comenzó tras adquirir una cuarta altura en 2000 en el centro de Elche, un inmueble cuya planta baja pasó de cafetería a pub pese a la oposición vecinal en 2005. Allí comenzaron los problemas de ruidos que duraron al menos seis años, entre 2009 y 2015, los que refleja la sentencia. Los problemas de ruidos, según el relato de hechos, surgieron en noviembre de 2009. Es la primera fecha que aparece en la sentencia y el día en el que la Policía realizó en el dormitorio una medición sonométrica que dio 30,5 decibelios, que era más de lo permitido, pero, dice el fallo, «sin que haya quedado acreditado que el aparato estuviera calibrado», desvirtuando con ello una prueba que, cinco meses más tarde de realizarse y por el informe de un ingeniero municipal acabó con una recomendación para que se realizaran más mediciones. "Se transmite al dormitorio principal de la vivienda del requiriente el ruido de la actividad, siendo perfectamente audible y en especial el ritmo de la música", decía un informe de la Policía Local Cambio de dueños En 2010, el pub pidió cambio de titularidad para la misma actividad, lo que supuso un nuevo rechazo vecinal. En febrero de 2011 una mercantil acreditada para informes de calidad ambiental certificó que el aislamiento acústico del local cumplía los requisitos, lo que ratificaron los técnicos municipales. Por ello, el edil le dio la licencia en julio al nuevo titular. Los límites dentro del pub debían ser de hasta 90 decibelios. Añade el magistrado que «no ha quedado acreditado que se haya producido una transmisión de ruido a la vivienda en niveles superiores a los permitidos» Ordenanza Dice el fallo que tampoco ha quedado probado que, con los nuevos dueños, como con el anterior, y «desde el inicio, sin supervisión, vigilancia ni control (se sometiera) a los vecinos al ruido generado por el equipo de música incumpliendo las condiciones establecidas en la licencia». Pero los problemas seguían. En 2012, recuerda la sentencia, la ordenanza establecía el máximo en 25 decibelios «nocturnos en dormitorios en zonas residenciales». El 21 de septiembre de ese año, a la 1.15 horas, la Policía levantó acta «en la que indica que el ruido era plenamente perceptible por el oído humano». El 9 de octubre, a las 22.45 horas, se levantó otra más que decía: «Efectuada la comprobación de las molestias denunciadas en el dormitorio principal de la vivienda se pudo apreciar que el ruido era perfectamente percibido por el oído humano, sobre todo los tonos graves, debiendo perturbar claramente el descanso de los moradores», pero añade el magistrado que «no ha quedado acreditado que se haya producido una transmisión de ruido a la vivienda en niveles superiores a los permitidos». Sin medición Y lo dice porque no hubo medición, solo es la palabra de los agentes. En cambio, sí la hubo el 17 de noviembre a las 2.50 horas. Volvía a decir el informe de los agentes, y reproduce la sentencia, que «se transmite al dormitorio principal de la vivienda del requiriente el ruido de la actividad, siendo perfectamente audible y en especial el ritmo de la música». Las tres muestras sonométricas dieron 28,7; 33,2 y 33,8 decibelios (todas superiores a lo permitido). Pero, vuelve a decir el fallo, «sin que haya quedado acreditado el número de serie (del aparato) ni se realizara medición del ruido de fondo con la actividad parada», es decir, con el pub en silencio y con un sonómetro perfectamente identificado. Dos días más tarde, el 19 de noviembre, a las 0.45 horas, la Policía realizó en la vivienda otra nueva sonometría con resultado de 34,6 decibelios, «sin que haya quedado acreditado que los aparatos utilizados se hayan calibrado», ya que había caducado la fecha en la que pasaron la inspección, y, añade que, en cualquier caso, no se había «realizado la medición de la actividad y del ruido de fondo en el mismo lapso temporal con las mismas condiciones de viento, humedad y temperatura». De forma paralela ese mismo año el afectado contrató a una empresa certificada para nuevas sonometrías que aportó al juicio: el 22 de julio de 3 a 4.15 horas, midió 36,1 decibelios; el 5 de agosto, de 1 a 3.15 horas, 33,7 decibelios; y el 15 de septiembre, de 1 a 2.30 horas, 40,8 decibelios. Pero, dice de nuevo el juez, en ninguna se realizó «la medición del ruido de fondo con la actividad del pub parada». Limitador En otro momento del juicio salió a relucir cómo la Policía levantó meses más tardes varias actas, hasta seis, porque el límite máximo autorizado de decibelios dentro del local se superó en varias ocasiones. Y lo sabían porque había un limitador que actuaba como «caja negra». Concretamente en informes de fecha 30 de noviembre de 2012 y el 2, 29 y 30 de diciembre de 2013 se informaba de la desconexión del mismo, pero, dice el juez,«sin que haya quedado acreditado que esos días existieran ruidos que se transmitían a las viviendas del edificio en niveles superiores a los permitidos por la normativa». Esos días marcó entre 94 y 100 decibelios, pero no se midió al mismo tiempo cuántos de ellos llegaban al piso. Excesos y clausura Pero a raíz de aquellos excesos del limitador el pub fue cerrado el 30 de enero de 2013 para que se corrigieran las deficiencias y se presentara una nueva auditoría acústica. Nueve días más tarde se levantó la clausura sin poder acreditar si en la vivienda se oía o no la música porque, dice el juez, el denunciante no abrió la puerta. El fallo recoge más actas policiales en 2015 en la vivienda. El 4 de enero a las 3.22 horas, «informando que se escuchaba la música que está emitiendo el local»; y el 4 de octubre a la 1.29 horas, cuando «se pudo comprobar que en el dormitorio de estas personas se escuchaba la música, lo cual resultaba molesto para conciliar el sueño». Dice el fallo sobre estas nuevas dos visitas que tampoco ha «quedado acreditado que existieran ruidos que se transmitían a las viviendas en niveles superiores a los permitidos» porque no hay mediciones, solo la palabra de los agentes. «Se pudo comprobar que en el dormitorio de estas personas se escuchaba la música, lo cual resultaba molesto para conciliar el sueño», dicen los policías y el fallo rebate que tampoco ha «quedado acreditado que existieran ruidos que se transmitían a las viviendas en niveles superiores a los permitidos» Manipulación Y reitera una vez más la sentencia que no ha quedado probado que «antes de 2016 el Ayuntamiento no controlara la actividad ni hiciera absolutamente nada para impedir como era su obligación que el ruido generado por la música del pub cesara en los domicilios de los vecinos afectados a pesar del incumplimiento continuo y sistemático de los niveles máximos por el establecimiento todos los fines de semana y vísperas de festivos de las innumerables denuncias del querellante y dos vecinas más, de los resultados de mediciones acústicas, actas con imágenes e informes de la policía que señalan como causa la manipulación del limitador por los responsables del establecimiento». Y, por todo ello, les absuelve.