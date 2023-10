El artista ilicitano Francisco R Antón Escolano, ha sido el ganador del primer premio en el XXI Certamen Nacional de Pintura en Santa María de Gracia celebrado en Murcia, un certamen que se desarrolla en la categoría de pintura rápida. El tema de las obras a concurso se centraba en zonas emblemáticas de la capital murciana, como el entorno de la catedral, la Plaza de Santo Domingo o el teatro Romea.

Cincuenta pintores

Alrededor de cincuenta pintores venidos de distintos puntos de España interpretaron con su estilo y técnica cada rincón de la ciudad. La obra había que realizarla en un horario establecido entre las ocho y media de la mañana y las cinco y media de la tarde, en óleos, acrílicos, acuarelas o técnicas mixtas.

"Usé acrílicos y como tema una de las puertas de la catedral, concretamente la de los Apóstoles, un tema con mucho dibujo y con el reto de sintetizar sin perder la esencia de su estilo gótico, e incorporando parte del mercadillo medieval que se celebraba en el entorno", explica el artista ilicitana.

Jurado

Una vez expuestas las obras y después de su deliberación, el jurado decidió otorgarle el primer premio. "Lo cierto es que no me lo esperaba, este concurso siempre ha sido muy difícil para mí porque siempre he preferido las panorámicas a plazas y calles con figuras", añade Antón Escolano.

Crear afición

Los concursos de pintura rápida o al aire libre gozan de gran popularidad en toda España y permiten acercar la pintura y crear afición a personas de todas las edades. En Elche mismo se han celebrado este tipo de eventos en un par de ocasiones. "Pienso que una ciudad Patrimonio de la Humanidad y con tanta tradición y afición a la pintura merece un buen concurso de carácter nacional, que atraiga a los mejores pinceles de España", concluye el artista.