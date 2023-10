Juguetes de contrabando. Probablemente, no fueran ni eléctricos ni de última generación, tampoco de personas famosas ni ingenios mecánicos, pero han sido incautados por la Guardia Civil en dos comercios de El Altet porque carecían de etiquetado, lo que conlleva a pensar a los investigadores que no cumplen los requisitos ni han pasado controles de calidad. La Comandancia ha informado este viernes de una operación contra el contrabando tras realizar dos inspecciones -no se sabe si rutinarias o por denuncia- en establecimientos dedicados a la venta al por menor de productos importados.

Los agentes descubriendo en ellos un total de 2.226 artículos de contrabando, entre los que se encontraban 2.100 juguetes, 120 productos textiles y cinco industriales. Finalmente, los responsables han sido denunciados por contrabando, mal etiquetado y seguridad de los productos, se explica en un comunicado. La campaña se inició a mediados de septiembre por la Guardia Civil dentro de sus funciones de vigilancia y reprensión del contrabando, así como la prevención de la comisión de delitos contra la propiedad industrial e intelectual. Dentro de la misma, llevaron a cabo la inspección de diversos comercios de venta al por menor de productos del hogar y toda clase de artículos en El Altet. Dos acusados La Patrulla Fiscal y de Fronteras (PAFIF) de la Guardia Civil de Santa Pola fue la encargada de realizar dichas actuaciones. Los agentes centraron sus investigaciones en dos comercios, en los que hallaron diversos productos ilícitos. Detrás de estos establecimientos se encontraban una mujer de 48 años y un hombre de 30. Terminadas las inspecciones se intervinieron, retirándose del mercado, 2.100 juguetes que no cumplían con la normativa de seguridad europea, "lo que podría suponer un riesgo para el consumidor final del producto". Los productos textiles e industriales, en cambio, fueron decomisados por carecer de etiquetado, "lo que dificulta la identidad del importador de la Unión Europea". Represión del contrabando Debido a la situación de los artículos, los investigadores denunciaron a los dos empresarios por infracciones a la Ley Orgánica 12/95 sobre Reprensión del Contrabando, otra infracción al Real Decreto 1205/2011, de 26 de agosto, sobre la Seguridad de los Juguetes y una última por infracción al Real Decreto 928/1987, de 5 de junio, relativo al etiquetado de composición de los productos textiles. La Guardia Civil recuerda que adquirir este tipo de objetos, puede suponer un riesgo para la salud de los niños, ya que pueden suponer riesgos de asfixia por piezas de tamaño inadecuado mal ensambladas o pueden incluir componentes químicos perjudiciales para la piel. Por estos motivos se aconseja asegurarse de que el juguete está bien embalado, que tiene los datos del fabricante o importador, la edad recomendada y las advertencias de seguridad en el envase y las instrucciones en castellano.